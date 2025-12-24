Hanwha Life Việt Nam hỗ trợ người dân miền Trung ổn định cuộc sống sau bão lũ

Sát cánh cùng người dân miền Trung

Thời gian vừa qua, khu vực miền Trung đã trải qua các đợt mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt nặng tại nhiều địa phương và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt cũng như hoạt động sản xuất của người dân. Trước thiệt hại lớn về người và tài sản, công tác hỗ trợ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, từng bước khôi phục sản xuất trở nên vô cùng quan trọng và cấp thiết.

Thấu hiểu những khó khăn, mất mát của người dân, đặc biệt tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, Hanwha Life Việt Nam đã nhanh chóng trao tặng 200 triệu đồng nhằm hỗ trợ khẩn cấp, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Hoạt động được triển khai thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ của hai tỉnh này.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam trao khoản ủng hộ đến đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk

Vào ngày 22.12.2025, đội ngũ kinh doanh Hanwha Life Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Trường trung học cơ sở Trần Phú để trao tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, cho các em học sinh cấp 2 đang sinh sống tại xã Sông Cầu và xã Sông Hinh, là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Hanwha Life Việt Nam hy vọng những phần quà này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình các em, đồng thời tiếp thêm động lực để các em tiếp tục con đường học tập, vượt qua những khó khăn do thiên tai gây ra.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam trao khoản ủng hộ đến đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai

Tiếp nối hành trình, ngày 23.12.2025, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, đại diện Hanwha Life Việt Nam - đội ngũ kinh doanh, tư vấn tài chính đã trao 200 suất hỗ trợ tài chính với tổng trị giá 100 triệu đồng cho trẻ em và các hộ gia đình chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão lũ tại phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai), tiếp thêm nguồn lực để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam, chia sẻ: "Với định hướng đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng, Hanwha Life Việt Nam tích cực hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và chủ động phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương nhằm chung tay đóng góp nguồn lực cho xã hội trong giai đoạn khắc phục hậu quả sau thiên tai. Nhờ lợi thế sở hữu mạng lưới đội ngũ kinh doanh rộng khắp trên toàn quốc, Hanwha Life Việt Nam luôn kịp thời sát cánh cùng người dân địa phương, nắm bắt nhanh chóng và trao gửi yêu thương một cách thiết thực với những nhu cầu thực tế của bà con vùng bị ảnh hưởng".

Song song với việc hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai, công tác rà soát, thống kê thông tin các trường hợp khách hàng ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã được Ban lãnh đạo Hanwha Life Việt Nam sớm chỉ đạo khẩn trương để đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả. Tính đến thời điểm hiện tại, Hanwha Life Việt Nam ghi nhận 3 trường hợp khách hàng bị thiệt hại trong các đợt bão lũ vừa qua ở cả miền Bắc và miền Trung. Các yêu cầu bồi thường này đã được công ty giải quyết nhanh chóng và hoàn tất trong thời gian ngắn để kịp thời hỗ trợ cho khách hàng và gia đình sớm ổn định cuộc sống với tổng quyền lợi hơn 4 tỉ đồng.

Lan tỏa yêu thương, xây dựng cộng đồng vững mạnh

Tại Hanwha Life Việt Nam, hỗ trợ cộng đồng không đơn thuần là trách nhiệm mà còn là một nét đẹp văn hóa được công ty tích cực duy trì trong suốt 17 năm có mặt tại Việt Nam. Thông qua ba mũi nhọn trách nhiệm xã hội (CSR) gồm: thúc đẩy giáo dục, chăm lo sức khỏe cộng đồng và bảo vệ trẻ em, năm 2025, công ty tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều sáng kiến và dự án ý nghĩa, khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng trên hành trình kiến tạo tương lai bền vững.

Một trong những dự án vì cộng đồng nổi bật của Hanwha Life Việt Nam phải kể đến là chương trình "Trao bảo vệ, trọn an tâm", được triển khai mạnh mẽ và liên tục từ năm 2024 đến nay. Riêng năm 2025, chương trình đã triển khai thành công 26 sự kiện, hỗ trợ hàng trăm hoàn cảnh khó khăn tại 14 tỉnh, thành trên cả nước, gồm: Hà Nội, TP.HCM, Sơn La, Phú Thọ, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đồng Tháp.

Hanwha Life Việt Nam tặng áo ấm và học bổng cho các em học sinh tiểu học tại Sơn La (Tháng 12.2025)

Tại mỗi tỉnh thành, Hanwha Life Việt Nam phối hợp chặt chẽ cùng các ban, ngành, đoàn thể để triển khai chương trình CSR phù hợp với thực tế địa phương, mang đến những hoạt động hỗ trợ kịp thời và thiết thực nhất. Những món quà ý nghĩa như học bổng, xe đạp, áo ấm, dụng cụ học tập, thẻ bảo hiểm y tế,… không chỉ góp phần hỗ trợ cuộc sống mà còn là nguồn động viên tinh thần cho nhiều em học sinh, phụ nữ, các hộ gia đình neo đơn, người khuyết tật,… giữ vững niềm tin, tiếp tục phấn đấu học tập và làm việc, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2025, Hanwha Life Việt Nam tiếp tục được The Saigon Times vinh danh là "Doanh nghiệp vì cộng đồng", đánh dấu năm thứ 5 năm liên tiếp công ty giữ vững danh hiệu này (2021 - 2025). Ngoài ra, công ty cũng được trao tặng hàng loạt các danh hiệu và giải thưởng danh giá khác như "Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín" 9 năm liên tiếp (2017 - 2025), "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" và "Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam" 6 năm liên tiếp (2020 - 2025) do Vietnam Report công bố.