Háo hức chờ xem 'Viên đạn cuối cùng'

K Ỳ VỌNG TỪ "BÔNG HỒNG THÉP"

Bộ phim Viên đạn cuối cùng dự kiến ra rạp trên toàn quốc vào dịp Tết Dương lịch 2027, đang nhận được sự quan tâm lớn của giới thể thao và người hâm mộ VN. Tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ khiến HLV Nguyễn Thị Nhung đặc biệt hào hứng. Là người trực tiếp đồng hành, dìu dắt Hoàng Xuân Vinh trong hành trình chinh phục đỉnh cao Olympic, bà không chỉ hiểu rõ tài năng mà còn chứng kiến những thăng trầm, nỗ lực bền bỉ của học trò.

Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh chỉ bảo tận tình cho diễn viên Nhan Phúc Vinh cách cầm súng ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, nữ HLV được ví như "bông hồng thép" của bắn súng VN cho biết: "Tôi hy vọng bộ phim Viên đạn cuối cùng sẽ giúp khán giả hiểu rõ hơn về tấm HCV duy nhất của VN tại Olympic tính đến thời điểm này và những con người đứng phía sau vinh quang ấy. Với Hoàng Xuân Vinh, tôi luôn trân trọng anh không chỉ vì chiến thắng mà còn cả sự kiên trì sau những thất bại. Tôi mong rằng khi được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, câu chuyện sẽ chạm đến cảm xúc của cả những người chưa từng biết đến môn bắn súng. Khán giả sẽ hiểu sâu sắc hơn, điều làm nên giá trị của một nhà vô địch không đơn thuần nằm ở những tấm huy chương hay thành tích được ghi nhận, mà còn ở bản lĩnh và cách họ đối diện với nghịch cảnh hay thất bại. Phía sau hình ảnh một xạ thủ điềm tĩnh trên trường bắn là một con người rất đời thường, có những cảm xúc, tính cách và cả những khoảnh khắc hài hước khi mọi chuyện không như ý".

Chính vì rất thấu hiểu Hoàng Xuân Vinh, HLV Nguyễn Thị Nhung càng tò mò về cách ê kíp làm phim xây dựng nhân vật. Một Hoàng Xuân Vinh trên màn ảnh sẽ giống hay khác với người mà bà từng đồng hành? Những góc khuất, áp lực và cảm xúc phía sau hành trình chinh phục đỉnh cao sẽ được chuyển tải như thế nào?

Diễn viên Nhan Phúc Vinh hóa thân thành xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ẢNH: NVCC

HLV Nguyễn Thị Nhung còn dành sự quan tâm đặc biệt cho vai diễn được xây dựng dựa trên hình mẫu của mình, do diễn viên Thanh Hương đảm nhận. Bà cho biết không kỳ vọng nữ diễn viên phải tái hiện bản thân một cách nguyên mẫu, mà muốn chứng kiến cách Thanh Hương sáng tạo và thể hiện hình ảnh một người HLV trên màn ảnh bằng góc nhìn nghệ thuật riêng.

N HÀ VÔ ĐỊCH Hoàng Xuân Vinh NÓI GÌ?

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cho biết Viên đạn cuối cùng phần nào tái hiện chặng đường khoảng 30 năm gắn bó với môn bắn súng, với không ít thăng trầm, thử thách và những dấu mốc đáng nhớ. Nội dung phim phản ánh khoảng 70 - 80% hành trình sự nghiệp của anh. Nhà vô địch Hoàng Xuân Vinh hy vọng khán giả có thể nhìn thấy một góc khác của VĐV: cuộc sống phía sau những tấm huy chương, những áp lực trong tập luyện và thi đấu, những lần thất bại tưởng chừng khó vượt qua cũng như sự hy sinh thầm lặng để theo đuổi mục tiêu.

Để bảo đảm tính chân thực, quá trình xây dựng kịch bản và thực hiện bộ phim có sự hỗ trợ tích cực từ chính những người trong cuộc. Nhân vật chính Hoàng Xuân Vinh, HLV Nguyễn Thị Nhung cùng chuyên gia Park Chung-gun (Hàn Quốc) đã chia sẻ nhiều tư liệu, kinh nghiệm và trực tiếp tư vấn các vấn đề chuyên môn đặc thù của môn bắn súng.

HLV Park Chung-gun (bìa trái) và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (bìa phải) cùng diễn viên Nhan Phúc Vinh tập luyện ẢNH: NVCC

Đặc biệt, diễn viên Nhan Phúc Vinh được xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hướng dẫn kỹ lưỡng để hóa thân thành nhân vật. Từ cách cầm súng, tư thế đứng, thao tác kỹ thuật cho đến thần thái của một xạ thủ khi bước vào trường bắn. Đây là yếu tố quan trọng giúp nhân vật không chỉ giống về hình thức mà còn có thể truyền tải được phần nào phong thái, tâm lý của một VĐV chuyên nghiệp.

Không chỉ là câu chuyện riêng về Hoàng Xuân Vinh, Viên đạn cuối cùng còn gợi mở một hướng tiếp cận đáng chú ý trong việc đưa thể thao VN đến gần hơn với công chúng thông qua điện ảnh. Những câu chuyện về nghị lực, khát vọng và hành trình chinh phục đỉnh cao của các VĐV vốn chứa đựng nhiều chất liệu giàu cảm xúc, đủ sức tạo nên những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và truyền cảm hứng.

Thể thao VN không thiếu những gương mặt từng ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế như kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, kỳ thủ Lê Quang Liêm hay tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh. Mỗi người đều có một hành trình riêng với những thử thách, hy sinh và thành tựu đáng tự hào. Nếu được khai thác bằng những tác phẩm điện ảnh được đầu tư nghiêm túc, câu chuyện của họ hoàn toàn có thể trở thành nguồn cảm hứng rộng lớn.