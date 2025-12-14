Hấp dẫn 'Sinh nhật triệu đô'

Câu chuyện xảy ra chỉ dồn hết vào một cảnh, trong thời gian ngắn, với số nhân vật không quá nhiều, thì phải làm sao để không bị nguôi, bị đơn điệu, trong khi người ta cần yếu tố nghe nhìn, cần hiệu ứng thị giác, âm thanh của sân khấu. Sinh nhật triệu đô làm được điều đó, vượt qua những trở ngại để làm khán giả luôn bị kích thích, tò mò, bật cười, hồi hộp, giựt mình, tức tối… Bao nhiêu cung bậc cảm xúc đó đủ tạo hấp dẫn và thành công. Một thủ pháp biên kịch lẫn dàn dựng tưởng chừng đơn giản nhưng thực ra không dễ.

Chuyện xoay quanh anh Minh vô tình bị một tay giang hồ cầm nhầm chiếc cặp của anh, còn chiếc cặp anh cầm được lại chứa một tài sản khổng lồ lên tới cả triệu đô. Số tiền rơi đúng vào ngày sinh nhật, đúng vào hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng anh, đã kích hoạt lòng tham, mà anh có lý do biện bạch rằng chỉ vì người kia tự cầm nhầm, nên anh không có lỗi. Một phép thử đã xảy ra kéo theo nhiều người vào cuộc, nào vợ, nào bạn bè, nào công an, tài xế xe dịch vụ, giang hồ…

Quả thật thú vị, bởi khi có phép thử thì mọi thứ ẩn khuất trong con người mới lộ diện. Nhưng kịch bản không lên án, không căng thẳng, mà đi theo sự vui vẻ, bao dung.

Với một kịch bản như thế, dàn diễn viên gạo cội như Quang Tuấn, Khả Như, Thuận Nguyễn, Thu Trang, Tiến Luật, Tiểu Bảo Quốc, Huỳnh Phương…đã tung hứng một cách duyên dáng, lôi cuốn.