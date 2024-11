Harrison Ford đối đầu Anthony Mackie trong 'Captain America: Brave New World'

Trailer thứ 2 của Captain America: Brave New World (đạo diễn: Julius Onah) được Marvel đăng tải tại sự kiện D23 Brazil diễn ra tại São Paulo (Brazil). Trong trailer mới với nhiều cảnh hành động hoành tráng được "nhá hàng", thân thế thực sự của Tổng thống Mỹ Thaddeus "Thunderbolt" Ross do tài tử gạo cội Harrison Ford đóng được tiết lộ nhiều hơn. Ông thực chất là Người khổng lồ đỏ Red Hulk, một siêu phản diện có lai lịch khá thú vị bước ra từ truyện tranh. Song ở bản điện ảnh, Red Hulk được xử lý nhiều về chất liệu, chứ không thuần túy "bê nguyên xi" từ Marvel Comics lên phim.

Tạo hình của Anthony Mackie vai Sam Wilson/Captain America trong trailler mới của Captain America: Brave New World

ẢNH: MARVEL

Người khổng lồ đỏ Red Hulk có thể coi là "bản sao" của Người khổng lồ xanh Hulk, nhưng sự xuất hiện của nhân vật này và âm mưu nào đằng sau đó trong Captain America: Brave New World vẫn còn là một dấu hỏi. Những diễn biến trong phim nối liền các sự kiện trong sê ri trực tuyến Secret Invasion và The Falcon and the Winter Soldier - vốn đều là những sê ri khai thác thân thế của cựu Tổng thống Ritson và siêu anh hùng - biểu tượng mới của nước Mỹ là Captain America do Anthony Mackie thủ vai.

Nhân vật Tổng thống Ross đảm nhận hai vai trong phim: một nhân vật chính trị và một sản phẩm - vũ khí sinh học sẽ đối đầu trực tiếp với Captain America sau đó. Nhưng theo nhiều nguồn tin, chính Ross cũng gặp nguy hiểm trong lần xuất hiện này và cũng cần được giải cứu khỏi âm mưu đen tối.

Người khổng lồ đỏ Red Hulk do Harrison Ford đóng với màn biến hình ấn tượng trong trailer mới ẢNH: MARVEL

Song trong trailer, có một chi tiết thú vị là đã xác định nguồn gốc adamantium - 1 trong 2 kim loại bền bậc nhất trong "vũ trụ điện ảnh" Marvel, vốn được nhiều siêu anh hùng sử dụng - đến từ thực thể khổng lồ Tiamut bị "hóa đá" giữa biển. Nguồn gốc của Tiamut đã được giới thiệu trong bom tấn Eternals (đạo diễn: Chloé Zhao), và thực thể này đã bị một siêu anh hùng Eternal là Sersi dùng sức mạnh "hóa đá" để ngăn chặn trái đất bị hủy diệt trong cuộc tạo sinh Tiamut. Sau khi phim Eternals kết thúc, những diễn tiến tiếp theo của Tiamut bị bỏ ngỏ.

Trong Captain America: Brave New World, chi tiết này sẽ được tái khai thác, bằng chứng là có nhiều cảnh chiến đấu của Captain America giữa biển khơi quanh khu vực có bàn tay bị hóa đá của Tiamut. Các nguồn tin nhấn mạnh có thể Tiamut sẽ đóng vai trò then chốt nào đó trong phim.

Poster mới của phim Captain America: Brave New World ẢNH: MARVEL

Như các thông tin trước đó đã công bố, ở thời của Tổng thống Ross, nước Mỹ trải qua những hỗn loạn mới. Trong trailer, nhân vật này cảm thán: "Tôi làm đại tướng giữa một thời đại chiến tranh. Giờ đây tôi làm tổng thống cũng giữa thời chiến tranh". Nguyện vọng của Ross là muốn hợp tác với Captain America và thúc đẩy anh để thành lập một liên minh Avengers mới, song chi tiết này chỉ được hé lộ qua những phân cảnh ngắn ngủi.

Trong phần phim mới nhất về Đội trưởng Mỹ, nhân vật của Anthony Mackie sẽ phải chứng minh bản thân là một Captain America thực sự. Captain America: Brave New World dự kiến ra rạp vào ngày 14.2.2025.