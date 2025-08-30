Hát thâu đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh A80

Đêm qua, cả Hà Nội dường như không ngủ để chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80, từ khu vực quảng trường Ba Đình đến Nhà hát Lớn không khí sôi động, tiếng hát át tiếng mưa.
Không chỉ ở khu vực Trần Phú - Hùng Vương, tại phố Nguyễn Thái Học, người dân cũng vừa chờ xem diễu binh, vừa đồng thanh hát vang "mãi mãi trong lòng chúng ta, ca bài ca người lính". Bài ca người lính của nhạc sĩ Doãn Nho làm không khí rộn ràng chẳng khác gì một sân khấu ngoài trời.
Tại phố Tràng Tiền, khu vực trước Nhà hát Lớn, nhiều cán bộ, chiến sĩ Trường sĩ quan Chính trị đã hát xuyên đêm phục vụ nhân dân, không khí vô cùng sôi động, náo nhiệt.
ẢNH: TUẤN MINH
Đến gần sáng, tinh thần vẫn không hề "giảm nhiệt". Để chờ ngắm nhìn những bước đi kiêu hãnh của lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu chiến binh thức thâu đêm hát vang các ca khúc cách mạng hào hùng một thời.
Trước thềm tổng duyệt diễu binh: Những tiếng hát trong ngày lịch sử
"Cảm ơn Đảng, Nhà nước và TP.Hà Nội đã tạo điều kiện cho các cựu chiến binh có điều kiện quan sát, xem lễ diễu binh. Chúng tôi hạnh phúc, hãnh diện và tự hào khi được sống trong thời bình", đại tá Đỗ Xuân Tâm, 73 tuổi, chia sẻ.
