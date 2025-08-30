Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hát thâu đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh A80

+2
Thu Hằng - Hồng Nam - Phan Hậu và 2 người khác
30/08/2025 11:16 GMT+7

Mặc dù đêm qua xuất hiện các cơn mưa bất chợt, song người dân vẫn quyết tâm chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. Các cựu chiến binh, chiến sĩ đã cùng thức xuyên đêm, hát vang bài ca cách mạng.

Đêm qua, cả Hà Nội dường như không ngủ để chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80, từ khu vực quảng trường Ba Đình đến Nhà hát Lớn không khí sôi động, tiếng hát át tiếng mưa.   

Hát thâu đêm chờ lễ tổng duyệt A80 , không khí sôi động khắp Hà Nội - Ảnh 1.

Các cựu chiến binh hát vang bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng trên đường phố Hà Nội...

ẢNH: HỒNG NAM

Hát thâu đêm chờ lễ tổng duyệt A80 , không khí sôi động khắp Hà Nội - Ảnh 2.

...người dân hai bên đường cùng hát theo, hô vang "Việt Nam - Hồ Chí Minh"

ẢNH: HỒNG NAM

Không chỉ ở khu vực Trần Phú - Hùng Vương, tại phố Nguyễn Thái Học, người dân cũng vừa chờ xem diễu binh, vừa đồng thanh hát vang "mãi mãi trong lòng chúng ta, ca bài ca người lính". Bài ca người lính của nhạc sĩ Doãn Nho làm không khí rộn ràng chẳng khác gì một sân khấu ngoài trời.

Hát thâu đêm chờ lễ tổng duyệt A80 , không khí sôi động khắp Hà Nội - Ảnh 3.

Vừa chờ xem diễu binh, bà con vừa đồng thanh hát vang "mãi mãi trong lòng chúng ta, ca bài ca người lính"

ẢNH: PHAN HẬU

Tại phố Tràng Tiền, khu vực trước Nhà hát Lớn, nhiều cán bộ, chiến sĩ Trường sĩ quan Chính trị đã hát xuyên đêm phục vụ nhân dân, không khí vô cùng sôi động, náo nhiệt.

Hát thâu đêm chờ lễ tổng duyệt A80 , không khí sôi động khắp Hà Nội - Ảnh 4.

Cán bộ, chiến sĩ Trường sĩ quan Chính trị đã hát xuyên đêm phục vụ nhân dân

ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Hát thâu đêm chờ lễ tổng duyệt A80 , không khí sôi động khắp Hà Nội - Ảnh 5.

Người dân cổ vũ và hát cùng các chiến sĩ

ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Hát thâu đêm chờ lễ tổng duyệt A80 , không khí sôi động khắp Hà Nội - Ảnh 6.
Hát thâu đêm chờ lễ tổng duyệt A80 , không khí sôi động khắp Hà Nội - Ảnh 7.
Hát thâu đêm chờ lễ tổng duyệt A80 , không khí sôi động khắp Hà Nội - Ảnh 8.

ẢNH: TUẤN MINH

ẢNH: TUẤN MINH

Đến gần sáng, tinh thần vẫn không hề "giảm nhiệt". Để chờ ngắm nhìn những bước đi kiêu hãnh của lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu chiến binh thức thâu đêm hát vang các ca khúc cách mạng hào hùng một thời.

Hát thâu đêm chờ lễ tổng duyệt A80 , không khí sôi động khắp Hà Nội - Ảnh 9.

Các cựu chiến binh hát say mê các ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng

ẢNH: HỒNG NAM

Trước thềm tổng duyệt diễu binh: Những tiếng hát trong ngày lịch sử

"Cảm ơn Đảng, Nhà nước và TP.Hà Nội đã tạo điều kiện cho các cựu chiến binh có điều kiện quan sát, xem lễ diễu binh. Chúng tôi hạnh phúc, hãnh diện và tự hào khi được sống trong thời bình", đại tá Đỗ Xuân Tâm, 73 tuổi, chia sẻ.

Hát thâu đêm chờ lễ tổng duyệt A80 , không khí sôi động khắp Hà Nội - Ảnh 10.

Các cựu chiến binh đội mưa hát vang bài ca cách mạng trên đường tiến vào quảng trường Ba Đình

ẢNH: HỒNG NAM


Xem thêm bình luận