Hậu 'pháo' phải bồi thường hơn 7.000 tỉ, tiếp tục kê biên 2.148 bất động sản

Chiều muộn 6.7, Tòa án quân sự Trung ương tuyên án các bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường hơn 7.000 tỉ trong vụ sân bay Nha Trang ẢNH: PHÚC BÌNH

2 cựu thiếu tướng được hưởng án treo

Tòa chấp nhận kháng cáo, giảm án cho hai cựu thiếu tướng Hoàng Viết Quang (cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến) và cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân) từ 2 năm 6 tháng tù xuống 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Quá trình xét xử, ông Quang được ghi nhận nộp thêm 2,5 tỉ đồng, ông Cường nộp thêm 2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Các bị cáo đều thừa nhận và nhận thức sâu sắc được sai phạm, được một số cơ quan có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Hai bị cáo Nguyễn Thị Hằng (cựu Phó chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) được giảm từ 7 năm 6 tháng tù xuống còn 5 năm 6 tháng tù, Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á) giảm từ 8 năm 6 tháng tù xuống còn 6 năm 6 tháng tù.

Riêng Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) bị y án sơ thẩm 11 năm tù, tổng hợp chung với các bản án khác là 30 năm tù.

Bản án xác định quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ký 983 hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" với 683 cá nhân, tổ chức, qua đó chiếm đoạt hơn 7.000 tỉ đồng.

Tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của 385 bị hại ẢNH: PHÚC BÌNH

Bác kháng cáo của 385 bị hại

Đáng chú ý trong vụ án này, có tới 385 nhà đầu tư được xác định là bị hại nhưng lại kháng cáo vì "không muốn" làm bị hại. Họ đề nghị được xác định là bên thứ ba ngay tình, muốn dự án tiếp tục thực hiện để nhận đất thay vì nhận tiền bồi thường.

Tuy nhiên, tòa xác định tư cách của những người này là bị hại, không phải người có quyền nghĩa vụ liên quan như họ tự nhận. Bởi lẽ, giao dịch giữa Hậu và nhà đầu tư ngay từ đầu đã không hợp pháp, khi Hậu cố tình chỉ đạo nhân viên đưa ra các thông tin không đúng về tính pháp lý của dự án.

Chiếu theo các quy định, đây là giao dịch vô hiệu. Hậu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tiền, không cần xem xét các yếu tố khác.

Từ các lập luận trên, tòa quyết định bác kháng cáo của toàn bộ 385 bị hại. Hậu phải bồi thường hơn 7.000 tỉ đồng cho các bị hại, trong đó đã bồi thường hơn 2.700 tỉ đồng, còn lại hơn 4.300 tỉ đồng.

Tòa cũng ghi nhận Tập đoàn Phúc Sơn bồi thường thay cho bị cáo Hậu hơn 2.500 tỉ đồng và không yêu cầu phải hoàn trả. Ngoài ra, một đại gia cũng nộp 100 tỉ đồng giúp Hậu khắc phục cũng với lý do tương tự.

Cùng với nghĩa vụ bồi thường, tòa tiếp tục kê biên 2.148 bất động sản, tạm giữ 1.464 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Hậu cùng các cá nhân, công ty có liên quan; tạm giữ 1 xe Mercedes S600 biển lộc phát và 5 số điện thoại đuôi 999999, 888888...