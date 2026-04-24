Kinh tế Ngân hàng

HDBank chia cổ tức 30%

Thanh Xuân
24/04/2026 14:13 GMT+7

Các cổ đông Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đã thông qua các tờ trình chia cổ tức 30% và tăng vốn điều lệ 51% tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24.4.

Năm 2025, HDBank ghi nhận 21.346 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại đạt 13.389 tỉ đồng. Thêm vào đó, với 747 tỉ đồng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối từ các năm trước, tổng lợi nhuận có thể sử dụng là 14.136 tỉ đồng. Ngân hàng dự kiến dùng nguồn này để chia cổ tức năm 2025, đồng thời phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tăng vốn điều lệ, với tổng tỷ lệ phát hành dự kiến 30%. Thông qua chia cổ tức cùng các hình thức khác, HDBank dự kiến tăng từ 50.053 tỉ đồng lên 75.710 tỉ đồng, tăng 51%.

Cổ đông chất vấn ban chủ tọa xem xét phương án chia cổ tức bằng tiền mặt, GS-TS Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank cho biết: "Chúng tôi ghi nhận đề xuất này và sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến để có thể đưa vào nội dung trình đại hội xem xét, biểu quyết nếu đủ điều kiện". HDBank đang ở giai đoạn tăng trưởng mạnh và có nhu cầu tiếp tục củng cố năng lực tài chính, đặc biệt là vốn chủ sở hữu, nhằm tạo dư địa cho phát triển trong trung và dài hạn. Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt là mong muốn chính đáng của cổ đông, bao gồm cả các cổ đông lớn và cổ đông sáng lập. HDBank đã có lịch sử chi trả cổ tức linh hoạt, có năm chi trả hoàn toàn bằng tiền, có năm kết hợp cả tiền mặt và cổ phiếu. Ở giai đoạn hiện nay, ngân hàng sẽ ưu tiên giữ lại nguồn lực để tăng cường vốn, phục vụ chiến lược tăng trưởng. Trong hơn 10 năm qua, việc nắm giữ cổ phiếu HDBank đã mang lại giá trị gia tăng đáng kể cho cổ đông, không chỉ ở cổ tức mà còn ở tăng trưởng giá trị doanh nghiệp.

Trả lời chất vấn của cổ đông, Chủ tịch HĐQT HDBank - ông Kim Byoungho cho biết, định giá thị trường của ngân hàng đã được cải thiện đáng kể trong vài năm qua. Một số chỉ số như P/B đã tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, mức định giá hiện tại vẫn chưa phản ánh đầy đủ giá trị thực của ngân hàng, đặc biệt khi xét đến tiềm năng tạo giá trị trong tương lai, có thể cần thêm thời gian. Việc phân bổ giữa cổ tức tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu phụ thuộc vào định hướng chiến lược của tổ chức. Trong bối cảnh năm 2026 là giai đoạn đẩy mạnh mở rộng của ngân hàng và tập đoàn tài chính, thì việc ưu tiên cổ tức bằng cổ phiếu là cần thiết để hỗ trợ quá trình tăng trưởng và thực thi các sáng kiến chiến lược.

Trên nền tảng kết quả khả quan của năm 2025, HDBank đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng cao vào năm 2026 với tổng tài sản đạt gần 1,2 triệu tỉ đồng, tăng 28% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu dự kiến đạt 103.088 tỉ đồng, tăng 32%. Tổng huy động vốn ước đạt hơn 1 triệu tỉ đồng, tăng 28%, trong đó huy động từ khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 821.773 tỉ đồng, tăng 27%. Dư nợ tín dụng dự kiến đạt 804.562 tỉ đồng, tăng 37% và tuân thủ hạn mức do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 30.000 tỉ đồng, tương ứng mức tăng 41%. Ngân hàng đồng thời tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản, duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2% và giữ vững các chỉ số sinh lời ở mức cao, với ROE khoảng 25% và ROA khoảng 2%.

Tin liên quan

Sacombank đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài lộc

Sacombank đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài lộc

Ngày 22.4, lần đầu tiên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 tại tỉnh Phú Thọ sau 35 năm hoạt động.

