Hé lộ chi tiết mới vụ máy bay đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh

Trong thông báo tóm tắt kết quả điều tra ban đầu, chính quyền quận Triều Dương cho biết phi công là cư dân Bắc Kinh, được xác định họ Lưu (66 tuổi). Ông đã ly hôn, sống một mình, làm việc tự do và "từ lâu mắc chứng mất ngủ, lo âu", theo South China Morning Post.

"Nhật ký của ông có nhiều đoạn đề cập đến việc 'kết thúc cuộc đời'", thông báo nêu và xem "đây là vụ việc gây nguy hiểm cho an toàn công cộng xuất phát từ lý do cá nhân".

Phần hư hại trên tòa nhà CITIC sau vụ máy bay hạng nhẹ đâm vào ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 26.6.2026 ẢNH: REUTERS

Theo giới chức địa phương, ông Lưu lấy bằng lái máy bay thể thao vào năm 2021 và bằng lái máy bay tư nhân vào năm 2024.

Vụ việc xảy ra lúc 17 giờ 55 ngày 26.6, ông Lưu đã lái máy bay hạng nhẹ đâm vào tòa nhà CITIC Tower cao 528 m ở khu trung tâm thương mại Bắc Kinh. Phi công thiệt mạng, trong khi 13 người bị thương song không nguy hiểm đến tính mạng.

Chiều 26.6, ông cất cánh từ một sân bay hàng không dân dụng ở quận Bình Cốc (ngoại ô phía đông Bắc Kinh) trên chiếc Aurora SA60L - loại máy bay thể thao hạng nhẹ một động cơ, 2 chỗ ngồi.

Trước khi xảy ra vụ việc, ông Lưu đã thực hiện cả chuyến bay có người hướng dẫn và bay một mình. Trong chuyến bay một mình cuối cùng, ông "bay lệch khỏi khu vực quy định và mất liên lạc với sân bay trước khi phi cơ đâm vào tòa nhà chọc trời", theo thông báo.

Theo AFP, tại hiện trường nhìn thấy một lỗ thủng trên cửa sổ ở một trong những tầng cao của CITIC Tower. Một số nhân chứng cho biết có mảnh vỡ máy bay và một đám cháy nhỏ ở chân tòa nhà sau va chạm.

Vụ việc làm dấy lên câu hỏi về an toàn hàng không tại Bắc Kinh, nơi không phận được kiểm soát nghiêm ngặt. CITIC Tower nằm cách Trung Nam Hải, khu phức hợp nơi các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc làm việc và sinh sống, khoảng 7 km.