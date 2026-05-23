Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hé lộ mối quan hệ giữa bạn gái và con riêng Brad Pitt

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
23/05/2026 16:00 GMT+7

Sau nhiều năm căng thẳng hậu ly hôn với Angelina Jolie, mối quan hệ giữa Brad Pitt và các con được cho là vẫn chưa thể hàn gắn. Trong khi ngôi sao 6X công khai chuyện tình cảm với bạn gái Ines de Ramon, nhiều nguồn tin tiết lộ cô chưa từng gặp các con riêng của Brad Pitt, trang Y! Entertainment đưa tin hôm 23.5.

Angelina Jolie và chồng cũ Brad Pitt có với nhau 6 người con gồm Maddox (2001), Pax (2003), Zahara (2005), Shiloh (2006) cùng cặp song sinh Knox và Vivienne (2008). Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, tài tử hiện gần như không còn mối liên hệ thân thiết với các con và điều đó cũng khiến Ines de Ramon chưa từng thực sự bước vào cuộc sống gia đình của bạn trai.

Brad Pitt và các con ngày càng xa cách

"Ines chưa từng gặp các con của Brad. Chỉ riêng điều đó cũng cho thấy mọi chuyện phía sau vẫn còn rất căng thẳng và phức tạp", một nguồn tin tiết lộ với nhà báo Rob Shuter trên chuyên mục giải trí Naughty but Nice. Người này cho biết Brad Pitt đã cố gắng giữ mối quan hệ hiện tại tránh xa những tổn thương và áp lực liên quan đến gia đình.

Các con của Brad Pitt 'ghét ra mặt' bạn gái của bố - Ảnh 1.

Brad Pitt và bạn gái Ines de Ramon

Ảnh: AFP

Brad Pitt và Ines de Ramon lần đầu bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau vào tháng 11.2022, chưa đầy 6 tháng sau khi truyền thông xác nhận nữ doanh nhân trang sức đã chia tay chồng cũ là nam diễn viên Paul Wesley - ngôi sao của series Vampire Diaries.

Kể từ đó, cả hai thường xuyên công khai chuyện tình cảm. Cặp đôi được cho là đã chuyển về sống chung và lần đầu chính thức xuất hiện với tư cách một cặp tại chặng đua F1 Grand Prix nước Anh diễn ra ở Silverstone vào tháng 7.2024. Đến tháng 9 cùng năm, Brad Pitt và Ines de Ramon tiếp tục thu hút sự chú ý khi cùng nhau bước lên thảm đỏ Liên hoan phim Venice.

Sau khi Brad Pitt và Angelina Jolie hoàn tất thủ tục ly hôn kéo dài nhiều năm, công chúng bắt đầu tò mò về tương lai của tài tử với Ines de Ramon, từ chuyện kết hôn cho đến khả năng sinh con. Tuy nhiên, mối quan hệ xa cách giữa Brad Pitt và các con hiện vẫn là chủ đề khiến dư luận quan tâm.

Công chúng càng có thêm cơ sở cho rằng mối quan hệ giữa Ines de Ramon và các con riêng của Brad Pitt không mấy tốt đẹp khi mới đây, tài tử bị bắt gặp xuất hiện tình tứ bên bạn gái tại sự kiện ra mắt mẫu xe Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé ở Los Angeles (Mỹ) đúng thời điểm con gái Zahara tổ chức lễ tốt nghiệp đại học.

Sự vắng mặt của Brad Pitt trong cột mốc quan trọng của con gái nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Trong khi Zahara hoàn thành chương trình học tại Spelman College và nhận bằng cử nhân tâm lý học, Brad Pitt lại lựa chọn đồng hành cùng Ines de Ramon tại một sự kiện giải trí.

Các con của Brad Pitt 'ghét ra mặt' bạn gái của bố - Ảnh 2.

Cả 6 người con của Brad Pitt và Angelina Jolie được cho là đều đứng về phía mẹ sau nhiều năm gia đình vướng ồn ào hậu ly hôn

Ảnh: Reuters

Suốt nhiều năm qua, Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn tiếp tục vướng vào các tranh chấp pháp lý và các con dường như đều đứng về phía mẹ. Nhiều người trong số họ hiện không còn sử dụng họ "Pitt" trong cuộc sống.

Một nguồn tin từng chia sẻ: "Điều đó khiến Brad vô cùng đau lòng. Angelina đã dùng các con như một vũ khí chống lại anh ấy và tách họ ra khỏi Brad". Người này còn cho rằng mỗi khi Brad Pitt đạt được lợi thế trong các vụ kiện, Angelina Jolie lại có những động thái liên quan đến các con khiến tình hình càng trở nên căng thẳng hơn.

Tin liên quan

Brad Pitt từng bị đạo diễn Quentin Tarantino mắng gay gắt trên phim trường?

Brad Pitt từng bị đạo diễn Quentin Tarantino mắng gay gắt trên phim trường?

Dù là cặp bài trùng ăn ý của Hollywood, đạo diễn Quentin Tarantino và tài tử Brad Pitt từng xảy ra một va chạm nảy lửa ngay trên trường quay siêu phẩm Once Upon a Time… in Hollywood chỉ vì một hành động tự ý của nam diễn viên.

Con trai Angelina Jolie bỏ theo họ của Brad Pitt

Khám phá thêm chủ đề

Brad Pitt Angelina Jolie Paul Wesley
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận