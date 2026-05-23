Hé lộ mối quan hệ giữa bạn gái và con riêng Brad Pitt

Angelina Jolie và chồng cũ Brad Pitt có với nhau 6 người con gồm Maddox (2001), Pax (2003), Zahara (2005), Shiloh (2006) cùng cặp song sinh Knox và Vivienne (2008). Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, tài tử hiện gần như không còn mối liên hệ thân thiết với các con và điều đó cũng khiến Ines de Ramon chưa từng thực sự bước vào cuộc sống gia đình của bạn trai.

Brad Pitt và các con ngày càng xa cách

"Ines chưa từng gặp các con của Brad. Chỉ riêng điều đó cũng cho thấy mọi chuyện phía sau vẫn còn rất căng thẳng và phức tạp", một nguồn tin tiết lộ với nhà báo Rob Shuter trên chuyên mục giải trí Naughty but Nice. Người này cho biết Brad Pitt đã cố gắng giữ mối quan hệ hiện tại tránh xa những tổn thương và áp lực liên quan đến gia đình.

Brad Pitt và bạn gái Ines de Ramon Ảnh: AFP

Brad Pitt và Ines de Ramon lần đầu bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau vào tháng 11.2022, chưa đầy 6 tháng sau khi truyền thông xác nhận nữ doanh nhân trang sức đã chia tay chồng cũ là nam diễn viên Paul Wesley - ngôi sao của series Vampire Diaries.

Kể từ đó, cả hai thường xuyên công khai chuyện tình cảm. Cặp đôi được cho là đã chuyển về sống chung và lần đầu chính thức xuất hiện với tư cách một cặp tại chặng đua F1 Grand Prix nước Anh diễn ra ở Silverstone vào tháng 7.2024. Đến tháng 9 cùng năm, Brad Pitt và Ines de Ramon tiếp tục thu hút sự chú ý khi cùng nhau bước lên thảm đỏ Liên hoan phim Venice.

Sau khi Brad Pitt và Angelina Jolie hoàn tất thủ tục ly hôn kéo dài nhiều năm, công chúng bắt đầu tò mò về tương lai của tài tử với Ines de Ramon, từ chuyện kết hôn cho đến khả năng sinh con. Tuy nhiên, mối quan hệ xa cách giữa Brad Pitt và các con hiện vẫn là chủ đề khiến dư luận quan tâm.

Công chúng càng có thêm cơ sở cho rằng mối quan hệ giữa Ines de Ramon và các con riêng của Brad Pitt không mấy tốt đẹp khi mới đây, tài tử bị bắt gặp xuất hiện tình tứ bên bạn gái tại sự kiện ra mắt mẫu xe Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé ở Los Angeles (Mỹ) đúng thời điểm con gái Zahara tổ chức lễ tốt nghiệp đại học.

Sự vắng mặt của Brad Pitt trong cột mốc quan trọng của con gái nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Trong khi Zahara hoàn thành chương trình học tại Spelman College và nhận bằng cử nhân tâm lý học, Brad Pitt lại lựa chọn đồng hành cùng Ines de Ramon tại một sự kiện giải trí.

Cả 6 người con của Brad Pitt và Angelina Jolie được cho là đều đứng về phía mẹ sau nhiều năm gia đình vướng ồn ào hậu ly hôn Ảnh: Reuters

Suốt nhiều năm qua, Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn tiếp tục vướng vào các tranh chấp pháp lý và các con dường như đều đứng về phía mẹ. Nhiều người trong số họ hiện không còn sử dụng họ "Pitt" trong cuộc sống.

Một nguồn tin từng chia sẻ: "Điều đó khiến Brad vô cùng đau lòng. Angelina đã dùng các con như một vũ khí chống lại anh ấy và tách họ ra khỏi Brad". Người này còn cho rằng mỗi khi Brad Pitt đạt được lợi thế trong các vụ kiện, Angelina Jolie lại có những động thái liên quan đến các con khiến tình hình càng trở nên căng thẳng hơn.