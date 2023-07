Hé lộ những giờ phút cuối trên tàu lặn Titan

Tàu lặn Titan của công ty thám hiểm biển sâu OceanGate chở theo 5 người bị mất tích không lâu sau khi lặn xuống phía bắc Đại Tây Dương để tham quan xác tàu Titanic ngày 18.6. Đến ngày 22.6, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện các mảnh vỡ và sau đó xác nhận tàu Titan đã phát nổ.



Cố ngoi lên

Trả lời phỏng vấn tờ The New Yorker mới đây, cựu cố vấn của OceanGate về tiếp thị và hậu cần Rob McCallum cho biết ông đã sớm nhận được báo cáo về chuyến lặn định mệnh của tàu lặn Titan.

Theo đó, con tàu đã tìm cách nổi lên trước khi mất tích, cho thấy 5 người bên trong tàu có thể đã biết về sự cố và đang tìm cách hủy chuyến thám hiểm ngay trước khi tàu bị nổ.



"Báo cáo mà tôi nhận được ngay sau sự kiện nói tàu lặn đang tiếp cận độ sâu 3.500 mét", ông McCallum nói, cho biết thêm rằng con tàu đã xả trọng lượng dằn nhằm nổi lên nhưng rồi mất liên lạc với tàu mẹ.

Tàu lặn Titan OCEANGATE

Ông McCallum là người thứ hai công khai cho rằng tàu lặn Titan có thể đã cố ngoi lên trước khi bị nổ.

Trước đó, đạo diễn gạo cội James Cameron, cũng là một chuyên gia khám phá biển sâu và là đạo diễn bộ phim Titanic nổi tiếng, nói với ABC News ngày 24.6 rằng đã nghe được thông tin trong cộng đồng về việc tàu Titan đã thả khối lượng dằn và những người trong tàu đã cố xử lý tình huống khẩn cấp.

Tàu lặn Titan mất liên lạc với tàu mẹ vào ngày 18.6, khoảng 1 giờ 30 phút sau khi bắt đầu lặn xuống độ sâu gần 4.000 mét. Ở độ sâu đó, áp lực nước là rất lớn khiến con tàu bị ép nổ và những người bên trong thiệt mạng ngay tức thì.

Nhà chức trách đang điều tra vụ nổ và chưa rõ 5 người xấu số có biết về mối nguy đó hay có phát cảnh báo về sự cố của con tàu chưa. Tuy nhiên, những giả thuyết của ông Cameron và ông McCallum gợi ý ít nhất một người trên tàu đã phát hiện vấn đề và quyết định hủy chuyến tham quan.

Ông McCallum là đồng sáng lập công ty thám hiểm EYOS Expeditions, từng dẫn đầu các chuyến thám hiểm xác tàu Titanic và nhiều điểm sâu khác dưới đại dương. Ông McCallum và Tổng giám đốc OceanGate Stockton Rush - một trong những người thiệt mạng - thường xuyên liên lạc với nhau. Ông Rush là người lái tàu Titan.

Các mảnh vỡ của tàu Titan được đưa về cảng St. John's (Canada) ngày 28.6 REUTERS

Âm nhạc, bóng tối và sinh vật phát sáng

Theo tờ The New York Times, OceanGate từng hủy nhiều chuyến lặn do tàu Titan bị hỏng hệ thống chân vịt và do các phao rơi khỏi tàu. Tổng cộng, số lần hủy chuyến nhiều hơn số lần hoàn thành. Các cựu hành khách cho biết tàu lặn Titan thường xuyên gặp trục trặc ở hệ thống pin và nước dằn.



Vài ngày trước tai nạn, các hành khách trên tàu tham dự các buổi họp về quy định an toàn trên tàu mẹ. Năm người tham gia chuyến thám hiểm được yêu cầu ăn thức ăn ít dư lượng trước khi lặn, không uống cà phê vào sáng hôm đó.

Họ cũng được khuyên nên tải các bài nhạc yêu thích vào điện thoại để nghe trong lúc thám hiểm. Ông Rush nhất quyết yêu cầu không được mở nhạc đồng quê.

Tàu Titan trong một chuyến lặn OCEANGATE

Các hành khách cũng được khuyến cáo mang tất dày, đội mũ vì nhiệt độ dưới biển sâu lạnh hơn, tránh để chân bị ướt từ hơi nước tích tụ dưới sàn tàu. Trong chuyến thám hiểm, các hành khách có thể thấy những sinh vật biển phát quang thông qua cửa sổ rộng nửa mét của tàu. Để tiết kiệm pin, đèn pha chỉ được mở khi tàu đến đáy biển.

Ông Rush là người điều khiển nên thường ngồi ở đằng sau đuôi tàu, nơi đối diện với cửa sổ chính. Những người còn lại ngồi dựa lưng vào hai bên vách tàu. Mỗi phút, tàu đi xuống thêm 25 mét nên những người trên tàu có thể không cảm nhận được chuyển động.

Năm nạn nhân gồm những ai?

Ông Shahzada Dawood và con trai Suleman chụp ảnh trên tàu mẹ Polar Prince trước khi lên tàu Titan ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SKY NEWS

Người lái tàu lặn Titan cũng là Tổng giám đốc OceanGate, ông Stockton Rush. Ông Rush là hậu duệ của ông Benjamin Rush và ông Richard Stockton, hai trong số những người đã ký vào Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Mỹ. Vợ của ông, bà Wendy Rush, là hậu duệ của cặp đôi đại gia Isidor và Ida Straus, hai trong số những người giàu nhất trên tàu Titanic.

Nạn nhân thứ hai là cựu quân nhân hải quân Pháp Paul-Henri Nargeolet. Một người nữa là tỉ phú Anh Hamish Harding, người giữ 3 kỷ lục Guinness thế giới, trong đó có chuyến bay từ cực Bắc đến cực Nam nhanh nhất, theo The Guardian. Năm 2021, ông cùng một người nữa lái tàu ngầm xuống vực thẳm Challenger, nơi sâu nhất của trái đất nằm tại rãnh Mariana ở Thái Bình Dương. Hai hành khách cuối cùng trên tàu lặn Titan là cha con doanh nhân Shahzada và Suleman Dawood người Pakistan.