Hé lộ sự thật về độ bền giữa cáp USB-C và Lightning

Kể từ năm 2025, toàn bộ dải sản phẩm mới của Apple đã chuyển sang sử dụng chuẩn kết nối USB-C nhằm đồng bộ hóa bộ sạc với các thương hiệu điện thoại và máy tính bảng. Mặc dù USB-C vượt trội hơn hẳn Lightning về tốc độ sạc, truyền dữ liệu và tính đa dụng, cuộc tranh luận xoay quanh việc đầu nối nào giúp sợi cáp có tuổi thọ cao hơn vẫn chưa có bằng chứng khẳng định dứt khoát.

Cáp USB-C có thực sự dễ hỏng hơn chuẩn Lightning? ẢNH: CHATGPT

Cáp USB-C hay Lightning bền hơn?

Trong khi một số ý kiến cho rằng cổng cắm Lightning ôm khít và chắc chắn hơn, số khác lại nhận định cáp USB-C dễ hỏng hóc do sự xuất hiện tràn lan của các sản phẩm giá rẻ kém chất lượng trên thị trường. Trên thực tế, thị trường đều có các lựa chọn từ bình dân đến cao cấp cho cả hai chuẩn cắm và độ bền thực chất chịu chi phối bởi chất lượng sản xuất sợi cáp thay vì thiết kế đầu nối.

Theo các chuyên gia, những sợi cáp trông tương tự nhau có thể chênh lệch lớn về độ dày dây dẫn và chiều dài, ảnh hưởng trực tiếp đến công suất truyền tải điện năng. Trong bài kiểm tra độ bền của tổ chức Consumer Reports, sợi cáp Amazon Basics chuẩn USB-A sang USB-C có giá chỉ 4,50 USD đã chịu được hơn 11.500 lần uốn gập, tương đương khoảng 6 năm sử dụng dù bị giới hạn công suất ở mức 15W và chưa đạt chuẩn sạc nhanh.

Ở nhóm thiết bị dùng cổng Lightning, bài thử nghiệm tương tự ghi nhận sợi cáp USB-C sang Lightning chính hãng của Apple là sản phẩm có độ bền cao nhất khi đạt kết quả uốn gập tương đương mẫu của Amazon Basics dù sở hữu mức giá đắt đỏ hơn. Điều này khẳng định độ bền bỉ giữa hai chuẩn sạc không có sự chênh lệch mang tính bản chất nếu dây cáp được gia công đạt tiêu chuẩn cao.

Nhìn chung, việc một sợi cáp sạc có tuổi thọ lâu dài hay không hoàn toàn do chất lượng hoàn thiện của tổng thể dây dẫn quyết định chứ không phụ thuộc vào việc đó là đầu nối USB-C hay Lightning. Bên cạnh việc chọn phụ kiện bền bỉ, người dùng cũng cần lưu ý củ sạc và chính thiết bị đầu cuối cũng là những yếu tố then chốt quyết định tốc độ sạc tối đa của hệ thống.