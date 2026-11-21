Theo thông tin từ VideoCardz, thanh RAM DDR5 hiện tại có chiều dài hơn 133 mm, trong khi thiết kế mới đối với RAM DDR6 dự kiến sẽ chỉ dài 74 mm, gần giống với các mô-đun SO-DIMM thường thấy trong laptop. Sự điều chỉnh này sẽ mang lại lợi ích lớn cho việc tối ưu hóa không gian trên bo mạch chủ, đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng cần nhiều bộ nhớ hơn.

Có kích thước ngắn hơn, nhưng DDR6 nhanh hơn nhiều so với DDR5 ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

JEDEC, tổ chức chuyên phát triển bộ nhớ, cho biết DDR6 RDIMM sẽ có tốc độ khởi điểm 12.800 MT/giây, vượt xa mức tối đa 9.200 MT/giây của DDR5 RDIMM. Thậm chí, tốc độ này có thể đạt tới 14.400 MT/giây trong tương lai, tương đương với mức tăng khoảng 39% về tốc độ truyền dữ liệu ngay từ đầu.

Bên cạnh đó, bus dữ liệu trên DDR6 cũng sẽ được mở rộng từ 64 bit lên 96 bit giúp truyền tải nhiều dữ liệu hơn trong mỗi lần truyền. JEDEC kỳ vọng rằng những cải tiến này sẽ mang lại băng thông bổ sung hơn 50% khi DDR6 ra mắt.

DDR6 mở đường cho thanh RAM dung lượng tới 1 TB

Ngoài ra, DDR6 dự kiến sẽ hỗ trợ các chip 128 gigabit, cho phép mỗi chip có dung lượng 16 GB, từ đó mở ra khả năng cho các nhà sản xuất ghép nhiều chip trong cùng một gói. Micron đã tiết lộ kế hoạch phát triển mô-đun máy chủ 1 TB vào tháng trước, một động thái cho thấy hướng đi đầy hứa hẹn của công nghệ DDR6 cho tương lai.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn hiện nay là khi nào DDR6 sẽ có mặt trên thị trường? Trong khi JEDEC đã liệt kê các định dạng đang được xem xét, tổ chức này chưa công bố thời gian cụ thể để tung DDR6 ra thị trường.

Vào tháng 5, các nguồn tin cho biết Samsung, SK Hynix và Micron đang hợp tác với các nhà cung cấp chất nền để sản xuất DDR6, với dự kiến mô-đun thương mại đầu tiên sẽ ra mắt vào năm 2028 hoặc 2029. Mặc dù vậy, vẫn chưa rõ những mô-đun đầu tiên này có bao gồm bộ kit DDR6 giá rẻ cho máy tính chơi game hay không.