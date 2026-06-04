Hè này cho con học võ ở đâu?

Trong mỗi dịp hè luôn là khoảng thời gian lý tưởng để các bậc phụ huynh tìm kiếm các lớp học năng khiếu, thể dục thể thao nhằm giúp con trẻ giải tỏa áp lực sau một năm học căng thẳng, đồng thời hạn chế thời gian tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Trong đó, bộ môn võ thuật luôn là lựa chọn được các phụ huynh ưu tiên.

Mùa hè là thời điểm nhiều phụ huynh cho con đi học võ ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

Theo ghi nhận của người viết, tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (P.Xuân Hòa, TP.HCM) vào những ngày đầu hè, không khí tại khu vực tập luyện trở nên nhộn nhịp với sự tham gia của nhiều võ sinh nhí ở hai bộ môn Taekwondo và Karate. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh lựa chọn cho con mình theo học võ trong dịp hè nhằm giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, tăng khả năng vận động và hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử.

Theo HLV Taekwondo Nguyễn Mạnh Kha (28 tuổi), hiện mức học phí của lớp dao động khoảng 400.000 đồng/tháng với các ca học vào thứ 2, 4, 6, thứ 3, 5, 7 hoặc thứ bảy và chủ nhật để phụ huynh dễ sắp xếp thời gian cho con theo học. Anh Kha cho biết các học viên mới sẽ được làm quen với võ phục, lễ nghĩa, cách chào hỏi và các kỹ năng cơ bản trước khi bước vào những bài tập chuyên môn của Taekwondo.

Học võ cũng là loại hình giúp trẻ giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

Theo anh Kha, việc học võ giúp trẻ có thể tự vệ trong mọi tình huống, góp phần giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống hằng ngày, biết cách bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn cá nhân. "Việc học võ không chỉ giúp các bé rèn luyện sức khỏe và nâng cao khả năng vận động mà còn giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống hằng ngày. Trong quá trình tập luyện, các bé sẽ học cách kiểm soát cảm xúc, phản xạ trước những tình huống bất ngờ và biết cách tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của mình", anh Kha chia sẻ.

Việc học võ không chỉ giúp các bé rèn luyện sức khỏe và nâng cao khả năng vận động mà còn giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống hằng ngày ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

Trong khi đó, bộ môn Karate cũng thu hút đông học viên nhỏ tuổi tham gia tập luyện trong dịp hè. Theo võ sư Karate Huỳnh Công Anh Dũng, người đã có 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại đây, lớp học đón nhận các em nhỏ từ lứa tuổi rất sớm, từ 5 tuổi trở lên. Hiện mức học phí của lớp Karate là 400.000 đồng/tháng với các khung giờ học linh hoạt vào các ngày thứ 2, 4, 6 hoặc thứ bảy và chủ nhật để phụ huynh thuận tiện đưa đón.

Anh Dũng cho biết với các bé mới vào lớp chưa kịp thích nghi, các huấn luyện viên sẽ hướng dẫn tận tình từ cách chào, cho làm quen lớp, giới thiệu nguồn gốc môn võ và tập luyện các bài tấn pháp căn bản. "Đối với các bé mới bắt đầu và chưa quen với môi trường võ thuật, bên mình sẽ không cho tập đối kháng hay những bài đấm đá nặng ngay. Trước tiên các bé sẽ được hướng dẫn từ những điều cơ bản như cách chào, cách sinh hoạt trong lớp và làm quen với bạn bè xung quanh. Trong lúc học, thầy cô cũng sẽ kể thêm những câu chuyện về nguồn gốc môn võ để các bé cảm thấy hứng thú hơn. Khi các bé đã tự tin và dạn dĩ hơn thì mới bắt đầu tập các bài căn bản của Karate", anh Dũng chia sẻ.

Từ thứ 2 đến chủ nhật, tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (P.Xuân Hòa, TP.HCM) đều có các lớp học võ dành cho trẻ ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

Tại số 31 Sư Vạn Hạnh (P.Vườn Lài, TP.HCM) cũng thu hút đông phụ huynh đăng ký cho con tham gia trong dịp hè. Với đặc trưng là môn võ truyền thống của Việt Nam, Vovinam không chỉ giúp trẻ rèn luyện thể lực mà còn chú trọng tinh thần kỷ luật, lễ nghĩa và khả năng tự vệ cơ bản.

Anh Lê Hữu Vâng, huấn luyện viên Vovinam tại câu lạc bộ Sư Vạn Hạnh, cho biết các lớp học được tổ chức xuyên suốt từ thứ 2 đến chủ nhật với nhiều khung giờ khác nhau. Riêng lớp anh Vâng dạy vào thứ bảy và chủ nhật, từ 9 giờ đến 10 giờ 30. Học phí trung bình 400.000 đồng/tháng cho mỗi môn sinh.

Học võ cũng giúp bồi dưỡng ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

Theo anh Vâng, học viên mới sẽ được làm quen với các bài tập khởi động, vận động cơ bản của tay và chân trước khi tiếp cận các kỹ thuật đặc trưng của Vovinam như đấm, đá,... Sau khi thành thạo các động tác nền tảng, các em mới được hướng dẫn các bài quyền và chiến lược thi đấu.

Để đảm bảo an toàn, khu vực tập luyện được trang bị thảm cao su chuyên dụng cùng các dụng cụ bảo hộ như giáp, găng tay, nón bảo hộ và thiết bị bảo vệ tay chân phục vụ quá trình tập luyện.

"Vovinam không chỉ hướng đến việc rèn luyện thể chất mà còn chú trọng giáo dục và tinh thần võ đạo. Bên cạnh các kỹ thuật chuyên môn, môn sinh được bồi dưỡng ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, sự kính trọng đối với thầy cô và ý thức cống hiến cho cộng đồng", anh Vâng nói.