Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Hè này cho con học võ ở đâu?

Bình Phương
Bình Phương
04/06/2026 14:30 GMT+7

Bước vào dịp hè, nhiều phụ huynh tại TP.HCM lựa chọn cho con em tham gia các lớp võ thuật nhằm giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất trong thời gian nghỉ hè.

Trong mỗi dịp hè luôn là khoảng thời gian lý tưởng để các bậc phụ huynh tìm kiếm các lớp học năng khiếu, thể dục thể thao nhằm giúp con trẻ giải tỏa áp lực sau một năm học căng thẳng, đồng thời hạn chế thời gian tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Trong đó, bộ môn võ thuật luôn là lựa chọn được các phụ huynh ưu tiên.

Hè này cho con học võ ở đâu? - Ảnh 1.

Mùa hè là thời điểm nhiều phụ huynh cho con đi học võ

ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

Theo ghi nhận của người viết, tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (P.Xuân Hòa, TP.HCM) vào những ngày đầu hè, không khí tại khu vực tập luyện trở nên nhộn nhịp với sự tham gia của nhiều võ sinh nhí ở hai bộ môn Taekwondo và Karate. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh lựa chọn cho con mình theo học võ trong dịp hè nhằm giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, tăng khả năng vận động và hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử.

Theo HLV Taekwondo Nguyễn Mạnh Kha (28 tuổi), hiện mức học phí của lớp dao động khoảng 400.000 đồng/tháng với các ca học vào thứ 2, 4, 6, thứ 3, 5, 7 hoặc thứ bảy và chủ nhật để phụ huynh dễ sắp xếp thời gian cho con theo học. Anh Kha cho biết các học viên mới sẽ được làm quen với võ phục, lễ nghĩa, cách chào hỏi và các kỹ năng cơ bản trước khi bước vào những bài tập chuyên môn của Taekwondo.

Hè này cho con học võ ở đâu? - Ảnh 2.

Học võ cũng là loại hình giúp trẻ giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất

ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

Theo anh Kha, việc học võ giúp trẻ có thể tự vệ trong mọi tình huống, góp phần giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống hằng ngày, biết cách bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn cá nhân. "Việc học võ không chỉ giúp các bé rèn luyện sức khỏe và nâng cao khả năng vận động mà còn giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống hằng ngày. Trong quá trình tập luyện, các bé sẽ học cách kiểm soát cảm xúc, phản xạ trước những tình huống bất ngờ và biết cách tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của mình", anh Kha chia sẻ.

Hè này cho con học võ ở đâu? - Ảnh 3.

Hè này cho con học võ ở đâu? - Ảnh 4.

Việc học võ không chỉ giúp các bé rèn luyện sức khỏe và nâng cao khả năng vận động mà còn giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống hằng ngày

ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

Trong khi đó, bộ môn Karate cũng thu hút đông học viên nhỏ tuổi tham gia tập luyện trong dịp hè. Theo võ sư Karate Huỳnh Công Anh Dũng, người đã có 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại đây, lớp học đón nhận các em nhỏ từ lứa tuổi rất sớm, từ 5 tuổi trở lên. Hiện mức học phí của lớp Karate là 400.000 đồng/tháng với các khung giờ học linh hoạt vào các ngày thứ 2, 4, 6 hoặc thứ bảy và chủ nhật để phụ huynh thuận tiện đưa đón.

Anh Dũng cho biết với các bé mới vào lớp chưa kịp thích nghi, các huấn luyện viên sẽ hướng dẫn tận tình từ cách chào, cho làm quen lớp, giới thiệu nguồn gốc môn võ và tập luyện các bài tấn pháp căn bản. "Đối với các bé mới bắt đầu và chưa quen với môi trường võ thuật, bên mình sẽ không cho tập đối kháng hay những bài đấm đá nặng ngay. Trước tiên các bé sẽ được hướng dẫn từ những điều cơ bản như cách chào, cách sinh hoạt trong lớp và làm quen với bạn bè xung quanh. Trong lúc học, thầy cô cũng sẽ kể thêm những câu chuyện về nguồn gốc môn võ để các bé cảm thấy hứng thú hơn. Khi các bé đã tự tin và dạn dĩ hơn thì mới bắt đầu tập các bài căn bản của Karate", anh Dũng chia sẻ.

Hè này cho con học võ ở đâu? - Ảnh 5.

Từ thứ 2 đến chủ nhật, tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (P.Xuân Hòa, TP.HCM) đều có các lớp học võ dành cho trẻ

ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

Tại số 31 Sư Vạn Hạnh (P.Vườn Lài, TP.HCM) cũng thu hút đông phụ huynh đăng ký cho con tham gia trong dịp hè. Với đặc trưng là môn võ truyền thống của Việt Nam, Vovinam không chỉ giúp trẻ rèn luyện thể lực mà còn chú trọng tinh thần kỷ luật, lễ nghĩa và khả năng tự vệ cơ bản.

Anh Lê Hữu Vâng, huấn luyện viên Vovinam tại câu lạc bộ Sư Vạn Hạnh, cho biết các lớp học được tổ chức xuyên suốt từ thứ 2 đến chủ nhật với nhiều khung giờ khác nhau. Riêng lớp anh Vâng dạy vào thứ bảy và chủ nhật, từ 9 giờ đến 10 giờ 30. Học phí trung bình 400.000 đồng/tháng cho mỗi môn sinh.

Hè này cho con học võ ở đâu? - Ảnh 6.

Học võ cũng giúp bồi dưỡng ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết

ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

Theo anh Vâng, học viên mới sẽ được làm quen với các bài tập khởi động, vận động cơ bản của tay và chân trước khi tiếp cận các kỹ thuật đặc trưng của Vovinam như đấm, đá,... Sau khi thành thạo các động tác nền tảng, các em mới được hướng dẫn các bài quyền và chiến lược thi đấu.

Để đảm bảo an toàn, khu vực tập luyện được trang bị thảm cao su chuyên dụng cùng các dụng cụ bảo hộ như giáp, găng tay, nón bảo hộ và thiết bị bảo vệ tay chân phục vụ quá trình tập luyện.

"Vovinam không chỉ hướng đến việc rèn luyện thể chất mà còn chú trọng giáo dục và tinh thần võ đạo. Bên cạnh các kỹ thuật chuyên môn, môn sinh được bồi dưỡng ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, sự kính trọng đối với thầy cô và ý thức cống hiến cho cộng đồng", anh Vâng nói.

Tin liên quan

Con nghỉ hè, học gì và chơi ở đâu? Nhiều trại hè kỹ năng đã mở đăng ký

Con nghỉ hè, học gì và chơi ở đâu? Nhiều trại hè kỹ năng đã mở đăng ký

Kỳ nghỉ hè 2026 đã đến, nhiều phụ huynh tại TP.HCM và các tỉnh thành bắt đầu tìm kiếm những khóa học, trại hè kỹ năng giúp con vừa vui chơi, vừa rèn luyện kỹ năng sống, tính tự lập và phát triển năng khiếu.

Mùa hè... lạnh đang diễn ra ở TP.HCM

Những địa chỉ dành cho phụ huynh muốn đưa con học nhạc cụ dịp hè ở TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

học võ địa điểm học võ học võ ở đâu các địa điểm học võ trong mùa hè địa điểm học võ tại TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận