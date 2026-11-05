Hệ thống đông lạnh ngân hàng máu tại Pháp bị tấn công mạng

AFP dẫn thông báo của Cơ quan Hiến máu Pháp (EFS) ngày 3.11 cho biết các tủ nhiệt tại 3 cơ sở bảo quản lạnh huyết tương của tổ chức này đã bị đẩy lên mức rất cao trong ngày 2.11. May mắn thay, hệ thống giám sát đã nhanh chóng phát hiện sự cố, giúp nhân viên can thiệp kịp thời để không có sản phẩm hoặc mẫu máu nào bị hỏng.

Ảnh chụp túi máu trong một buổi hiến máu do EFS tổ chức tại Pháp tháng 6.2025 ẢNH: AFP

Báo Le Canard Enchaine (Pháp), cơ quan truyền thông đầu tiên đưa tin về vụ việc, tiết lộ tin tặc đã cố gắng điều chỉnh nhiệt độ bảo quản từ mức chuẩn -30 độ C lên tới 110 độ C. EFS xác nhận các sản phẩm bị nhắm tới là những túi huyết tương dùng để truyền máu và sản xuất thuốc. Cơ quan này khẳng định hoạt động thu thập và phân phối máu vẫn diễn ra liên tục, không làm gián đoạn dịch vụ chăm sóc y tế cho bệnh nhân.

Cuộc tấn công mạng thực chất nhằm vào nhà cung cấp thiết bị làm lạnh cho 3 cơ sở của EFS. Công ty cung cấp thiết bị Coolworld (trụ sở Hà Lan) cho biết lỗ hổng an ninh mạng xuất phát từ một linh kiện của bên thứ ba và nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của họ.

Cơ quan an ninh mạng quốc gia Pháp và Bộ Y tế nước này đang phối hợp điều tra vụ việc, song chưa có manh mối về thủ phạm cũng như động cơ.

Sự cố trên diễn ra chỉ vài ngày sau một cuộc tấn công mạng diện rộng gần đây, nhắm vào hàng trăm tủ lạnh và tủ đông tại các siêu thị ở Pháp, Bỉ và Hà Lan. Đài CBS News đưa tin chuỗi siêu thị Ahold Delhaize (Hà Lan), một trong những đơn vị bị nhắm đến, cho biết sự cố hỏng hàng đông lạnh có thể khiến doanh thu quý 4/2026 sụt giảm 281 triệu USD và lợi nhuận hoạt động giảm hơn 112 triệu USD.

Những sự kiện trên đã làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về lỗ hổng của cơ sở hạ tầng trọng yếu và rủi ro ngày càng tăng từ các thiết bị công nghệ thông minh.