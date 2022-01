Hệ thống phòng không C-RAM Mỹ lại phủ mưa đạn diệt hỏa tiễn tại Iraq

Làn mưa đạn lại làm rực đỏ bầu trời đêm Baghdad (Iraq). Hệ thống súng phòng không C-RAM đặt trong đại sứ quán Mỹ khai hỏa bắn chặn hỏa tiễn nhắm vào đây.

Có ít nhất 4 hỏa tiễn tham gia tấn công, trong đó 1 hỏa tiễn được cho là đã rơi xuống một trường học gần đó. AP dẫn lời các quan chức quân đội Iraq giấu tên đưa tin 1 phụ nữ và 1 bé gái đã bị thương trong cuộc tấn công.

Các hỏa tiễn được cho là đã phóng đi từ khu vực Dora (Baghdad). Vẫn chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ bắn phá này. Tuy nhiên, Mỹ đã lên án các tay súng Hồi giáo dòng Shia đã tấn công các mục tiêu quân sự và ngoại giao Mỹ tại Iraq.





Ngày 6.1, một số hỏa tiễn cũng được bắn vào các căn cứ quân sự có binh lính Mỹ đồn trú tại Baghdad và tỉnh Anbar ở phía tây Iraq.

Hiện có khoảng 2.500 binh sĩ thuộc liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu hoạt động ở Iraq với tư cách cố vấn. Nhiệm vụ chiến đấu chống IS của lực lượng này đã kết thúc hồi tháng 12.2021.