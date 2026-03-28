'Hẹn em ngày nhật thực': Bước tiến của Đoàn Thiên Ân

Tại xóm đạo Trà Mây những năm 1990, nơi Nguyễn Thiên Ân (Đoàn Thiên Ân đóng) đem lòng yêu chàng thợ điện An Thiên (Khương Lê). Tình yêu của họ bị ngăn cấm bởi mẹ cô (NSND Lê Khanh), do Thiên là người ngoại đạo. Để tỏ rõ lòng mình, chàng quyết tâm đi xa lập nghiệp, còn nàng ở vậy chờ đợi... Từ đây, biến cố diễn ra chia cắt đôi trẻ.

Vẻ đẹp không son phấn của nàng hậu

Khác với vai người đẹp bán bánh mì trong Nụ hôn bạc tỷ - dựa nhiều vào ngoại hình - Thiên Ân lần này khắc họa nội tâm phức tạp, đòi hỏi khả năng tiết chế và dẫn dắt cảm xúc qua từng chi tiết nhỏ. Trả lời truyền thông, nàng hậu nói để mặt mộc khi đóng phim để khắc họa chính xác tính cách của nhân vật.

Những góc quay cận vì thế trở thành không gian để sao nữ thể hiện thế mạnh. Ánh mắt cô thường trực một nỗi buồn mơ hồ, như thể nhân vật luôn bị kéo về phía quá khứ. Trong phân đoạn đứng lặng trong nhà thờ, khi tiếng kinh vang lên nhưng tâm trí lại trôi về ký ức, chỉ cần một ánh nhìn chùng xuống cũng đủ gợi mở sự giằng xé giữa đức tin và tình yêu.

Ở cảnh gặp lại An Thiên sau nhiều năm, nhân vật không vỡ òa mà chỉ để cảm xúc rỉ ra từ từ, khiến khoảnh khắc trở nên chân thật và dễ chạm hơn. Người đẹp không cố gắng đẩy cảm xúc lên cao ở mọi phân đoạn, mà biết cách giữ nhịp, để những khoảng lặng phát huy hiệu quả.

Khi chung khung hình, diễn xuất của Khương Lê phần nào cho thấy sự chênh lệch. An Thiên đại diện cho tình yêu thuần khiết nhưng cũng đầy bản lĩnh, song lối diễn của anh vẫn "hiền", chưa bứt phá. Đặc biệt là phân cảnh nhân vật phải chứng minh tình cảm của mình trước định kiến, biểu cảm của anh mang tính ước lệ, chưa đủ độ nặng để tạo nên sức thuyết phục tương xứng. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng ngoại hình và phong thái của tài tử cao 1,86 m phù hợp với bối cảnh và tinh thần nhân vật.

Trong khi đó, nhân vật người mẹ do Lê Khanh thể hiện gây ấn tượng với khán giả bằng lối diễn xuất giàu trải nghiệm. Nhân vật này không được xây dựng như một phản diện đơn thuần, mà là người tin rằng mình đang bảo vệ con gái. Chính niềm tin này khiến những quyết định của bà trở nên nghiệt ngã, đồng thời cũng tạo ra bi kịch kéo dài nhiều năm.

Ghi điểm với phần hình ảnh đẹp mắt

Phần hình ảnh là yếu tố nâng đỡ cảm xúc cho toàn bộ tác phẩm. Với xuất phát điểm là một nhiếp ảnh gia, Lê Thiện Viễn tiếp tục sử dụng hình ảnh như một công cụ kể chuyện chủ đạo.

Xóm đạo Trà Mây được tái hiện với vẻ đẹp hoài cổ, từ những con đường làng đến không gian nhà thờ. Ánh sáng được xử lý mềm mại, tạo nên cảm giác vừa gần gũi vừa mang tính ký ức. Những khung hình rộng, đặc biệt là các cảnh quay từ trên cao, giúp mở rộng không gian và tạo cảm giác bao trùm.

Hình ảnh nhật thực xuất hiện như một biểu tượng xuyên suốt. Khi ánh sáng bị che khuất, đó cũng là lúc ranh giới giữa hiện tại và quá khứ trở nên mờ nhòe. Khoảnh khắc ấy không chỉ mang tính thị giác, mà còn là ẩn dụ cho trạng thái tâm lý của nhân vật.

Tuy nhiên, phần đầu của phim đôi lúc tạo cảm giác rời rạc với một số tình huống mang tính giải trí. Nhịp phim chưa thực sự ổn định cho đến khi câu chuyện bước vào nửa sau. Khi đó, các yếu tố hình ảnh và cảm xúc mới dần hòa quyện, giúp tác phẩm tìm được tiếng nói riêng.