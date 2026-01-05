Hẹn nhau ở cuối con đường - khúc vĩ thanh của tình yêu và ký ức

Chuyện xoay quanh Tuấn (Trí Quang) và Hiền (Hồng Ánh). Yêu nhau trong năm tháng loạn lạc, lời đính ước bỗng chốc lạc mất giữa những biến động bất ngờ. Sau 20 năm bôn ba xứ người, Tuấn trở về tìm lại người thương và đứa con chưa một lần thấy mặt. Thế nhưng, hành trình ấy lại cuốn anh vào một màn kịch lừa đảo dở khóc dở cười. Sự xuất hiện của người đàn bà mù bán sách dạo và cô gái trẻ tên Hậu (Hoàng Vân Anh) như những mảnh ghép bí ẩn, thử thách lòng người ở "cuối con đường".

Ái Như, Hồng Ánh, Trí Quang trong vở Hẹn nhau ở cuối con đường ẢNH: H.K

Vở diễn tái hiện không khí thập niên 1990 một cách lãng mạn và man mác buồn. Hồng Ánh và Trí Quang tiếp tục là cặp đôi ăn ý khi hóa thân vào mối tình oan trái nhưng không bi lụy. Nghệ sĩ Ái Như tinh tế trong vai người mẹ trí thức xưa với lối hành xử văn minh… Hẹn nhau ở cuối con đường đã dệt nên một câu chuyện bi hài tròn trịa, sưởi ấm tâm hồn bằng niềm tin vào lòng bao dung.