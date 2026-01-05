Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Hẹn nhau ở cuối con đường - khúc vĩ thanh của tình yêu và ký ức

Anh Vũ
Anh Vũ
05/01/2026 08:00 GMT+7

Sân khấu Hoàng Thái Thanh vừa ra mắt vở Hẹn nhau ở cuối con đường (tác giả Hoàng Thái Thanh, Nguyễn Thoại - đạo diễn Ái Như), một lát cắt đầy cảm xúc về tình yêu trước bão giông thời cuộc.

Chuyện xoay quanh Tuấn (Trí Quang) và Hiền (Hồng Ánh). Yêu nhau trong năm tháng loạn lạc, lời đính ước bỗng chốc lạc mất giữa những biến động bất ngờ. Sau 20 năm bôn ba xứ người, Tuấn trở về tìm lại người thương và đứa con chưa một lần thấy mặt. Thế nhưng, hành trình ấy lại cuốn anh vào một màn kịch lừa đảo dở khóc dở cười. Sự xuất hiện của người đàn bà mù bán sách dạo và cô gái trẻ tên Hậu (Hoàng Vân Anh) như những mảnh ghép bí ẩn, thử thách lòng người ở "cuối con đường".

Hẹn nhau ở cuối con đường - tình yêu và ký ức trong vở diễn cảm xúc - Ảnh 1.

Ái Như, Hồng Ánh, Trí Quang trong vở Hẹn nhau ở cuối con đường

ẢNH: H.K

Vở diễn tái hiện không khí thập niên 1990 một cách lãng mạn và man mác buồn. Hồng Ánh và Trí Quang tiếp tục là cặp đôi ăn ý khi hóa thân vào mối tình oan trái nhưng không bi lụy. Nghệ sĩ Ái Như tinh tế trong vai người mẹ trí thức xưa với lối hành xử văn minh… Hẹn nhau ở cuối con đường đã dệt nên một câu chuyện bi hài tròn trịa, sưởi ấm tâm hồn bằng niềm tin vào lòng bao dung.

Tin liên quan

Sân khấu TP.HCM thiếu vắng vở chính kịch

Mấy năm gần đây, sân khấu kịch TP.HCM hoạt động sôi nổi, là niềm vui cho nghệ sĩ và khán giả. Tuy nhiên, cũng có điều băn khoăn là các vở chính kịch ngày càng ít đi, mà phần lớn là các vở kịch hài, kịch nhẹ nhàng, kinh dị…

Khám phá thêm chủ đề

Sân khấu Hồng Ánh nghệ sĩ
