Hẹn nhau vào nhà vệ sinh trường 'nói chuyện' bằng dao, 3 học sinh bị khởi tố

Sáng 21.11, Công an H.Quảng Trạch (Quảng Bình) xác nhận sau thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 học sinh lớp 12 của một trường THPT về hành vi đánh nhau, sử dụng hung khí gây thương tích.

2 trong số học sinh bị khởi tố, ẢNH: THANH LỘC

Theo hồ sơ của cơ quan công an, sáng 4.11, T.A.D (17 tuổi, ở thôn 5, xã Quảng Kim) và T.V.C (17 tuổi, ở thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông, cùng H.Quảng Trạch) đã hẹn gặp P.N.D và N.D.L (cùng 17 tuổi, cùng ở thôn Hợp Bàn, xã Quảng Hợp, H.Quảng Trạch) tại nhà vệ sinh nam của nhà trường để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc nói chuyện, các bên đã xảy ra ẩu đả, đánh nhau, trong đó P.N.D đã chuẩn bị sẵn một con dao và đâm vào sườn của T.V.C.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an H.Quảng Trạch đã xác minh, làm rõ, khởi tố vụ án, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an H.Quảng Trạch đã ra quyết định khởi tố bị can đối với P.N.D về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 2 điều 318 và khoản 2 điều 134 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với T.A.D và N.D.L về tội gây rối trật tự công cộng, theo quy định tại khoản 1 điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an H.Quảng Trạch đề nghị chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp, các trường học cùng các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn nữa trong việc quản lý, giáo dục học sinh, con em chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nội quy nhà trường.