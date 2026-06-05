Hết đường vào Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã từ hồ Truồi ở Huế?

Ngày 5.6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Dương Đức Hoài Khánh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi thành phố Huế cho biết vừa có văn bản đề nghị UBND xã Lộc An chỉ đạo đơn vị có liên quan tạm dừng các hoạt động (du lịch, phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới...) trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Truồi vì chưa được cấp phép theo quy định.



Các ghe thuyền cỡ nhỏ chở khách trên hồ Truồi ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Dương Đức Hoài Khánh cho biết, đề nghị liên quan đến việc tạm dừng một số hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Truồi dựa trên quy định của luật Thủy lợi.

Theo đó, luật quy định rõ, các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải được cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số phương tiện du lịch, phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới... đã hoạt động, lưu thông trong phạm vi quản lý hồ Truồi nhưng chưa được cấp phép.

Thuyền máy chở du khách đi trên hồ Truồi ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Việc yêu cầu dừng hoạt động, chờ bổ sung giấy phép nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch và vận chuyển, lưu thông của các phương tiện thủy nội địa.

Hồ Truồi được công nhận điểm du lịch ngày 29.11.2019 và được Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ (nay là Sở Xây dựng thành phố Huế) cấp phép tại đây có bến thuyền, bãi đỗ xe, tuy nhiên đến ngày 31.12.2025 bến thuyền này hết hạn.

Toàn cảnh hồ Truồi ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bến thuyền đóng vai trò là điểm trung chuyển hành khách qua điểm du lịch nổi tiếng như Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã và những con thác hoang sơ dưới chân núi Bạch Mã. Mùa hè, hoạt động du lịch tại đây rất náo nhiệt.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Đại Thắng, Chủ tịch UBND xã Lộc An cho biết chính quyền địa phương đã có chỉ đạo liên quan đến việc tạm dừng các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Truồi.

Để đến được Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã phải đi qua hồ Truồi ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Thắng cho biết UBND xã cũng đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Vườn quốc gia Bạch Mã, hợp tác xã khai thác du lịch và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi thành phố Huế về việc họp rà soát liên quan tài sản, tìm phương án và đề xuất các đơn vị liên quan việc cấp phép hoạt động bến thủy này.