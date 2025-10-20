Hết năm 2025, Việt Nam dự kiến có 3.245 km đường cao tốc

Chiều 20.10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chính phủ.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình ẢNH: GIA HÂN





Kinh tế vĩ mô ổn định, quy mô 510 tỉ USD

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết, 5 năm qua, nhờ việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức, thi hành; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền…, Hiến pháp, pháp luật đã được tôn trọng và chấp hành nghiêm túc. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, chuyển từ "quản lý" sang "kiến tạo phát triển", từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm".

Phó thủ tướng điểm qua 10 thành tựu nổi bật về quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng cao; quy mô nền kinh tế từ 346 tỉ USD (thứ 37 thế giới) tăng lên 510 tỉ USD (thứ 32 thế giới), thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao.

Cùng đó là thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19; đã chi 1,1 triệu tỉ đồng cho an sinh xã hội, xóa trên 334.000 căn nhà tạm hoặc dột nát; phê duyệt đề án và đẩy mạnh thực hiện xây dựng nhà ở xã hội…

Hết năm 2025, Việt Nam dự kiến hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển. Các dự án trọng điểm quốc gia như sân bay Long Thành, đường dây 500kV mạch 3 được đẩy nhanh tiến độ.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước tiến toàn diện. Chất lượng giáo dục và y tế được cải thiện rõ rệt. Chỉ số phát triển con người (HDI) tăng 18 bậc, phản ánh sự tiến bộ vượt bậc của đất nước.

Với tinh thần không né tránh, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém, các dự án thua lỗ, kém hiệu quả kéo dài mà các nhiệm kỳ trước chưa giải quyết được. Đồng thời, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho hàng nghìn dự án, cơ sở nhà đất trên cả nước và đang tiếp tục quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, ách tắc của các dự án khác.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đến nay, bộ máy chính quyền từ T.Ư đến cơ sở đã dần đi vào nền nếp…

Các đại biểu tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV ẢNH: GIA HÂN

12 nhiệm vụ trọng tâm tới đây

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo khắc phục những hạn chế, bất cập và thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung vào 12 nội dung trọng tâm.

Điển hình là, tiếp tục hoàn thiện tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp.

Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Thúc đẩy tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, trọng tâm là ngoại giao kinh tế; phát huy vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam để xây dựng, phát triển đất nước.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo…