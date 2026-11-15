Có một thời gian, YouTube Việt Nam từng chứng kiến sự bùng nổ của dòng phim giang hồ mạng. Chỉ cần tìm kiếm những từ khóa như "đại ca", "giang hồ", "luật lệ giang hồ", hàng loạt web drama với nội dung đâm chém, tranh giành địa bàn, thanh toán ân oán lập tức xuất hiện.

Những bộ phim như Chạm mặt giang hồ, Luật lệ giang hồ, Dòng máu giang hồ từng thu hút hàng chục triệu lượt xem. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm còn quy tụ những nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội như Khá Bảnh, Phú Lê, Đường Nhuệ hay Dũng "trọc" Hà Đông.

Hết thời phim ‘giang hồ mạng’: Vì sao từng gây sốt, nay dần thoái trào?

Đây là dòng phim trực tuyến, chủ yếu phát hành trên YouTube, khai thác những câu chuyện xoay quanh thế giới giang hồ, các cuộc tranh chấp, trả thù và tình nghĩa giữa những nhóm người trong giới xã hội đen.

Điểm khác biệt là nhiều người tham gia diễn xuất không phải diễn viên chuyên nghiệp, mà chính là những nhân vật từng gây chú ý trên mạng xã hội bởi hình ảnh, phát ngôn hoặc những câu chuyện liên quan đến giới giang hồ ngoài đời.