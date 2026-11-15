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    Hết thời phim ‘giang hồ mạng’: Vì sao từng gây sốt, nay dần thoái trào?

    Hết thời phim ‘giang hồ mạng’: Vì sao từng gây sốt, nay dần thoái trào?

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Từng làm mưa làm gió trên YouTube với hàng chục triệu lượt xem, phim giang hồ mạng một thời trở thành hiện tượng thu hút đông đảo khán giả. Nhưng điều gì tạo nên sức hút của thể loại này và vì sao những bộ phim từng gây sốt nay dần thoái trào?

    Có một thời gian, YouTube Việt Nam từng chứng kiến sự bùng nổ của dòng phim giang hồ mạng. Chỉ cần tìm kiếm những từ khóa như "đại ca", "giang hồ", "luật lệ giang hồ", hàng loạt web drama với nội dung đâm chém, tranh giành địa bàn, thanh toán ân oán lập tức xuất hiện.

    Những bộ phim như Chạm mặt giang hồ, Luật lệ giang hồ, Dòng máu giang hồ từng thu hút hàng chục triệu lượt xem. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm còn quy tụ những nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội như Khá Bảnh, Phú Lê, Đường Nhuệ hay Dũng "trọc" Hà Đông.

    Hết thời phim ‘giang hồ mạng’: Vì sao từng gây sốt, nay dần thoái trào?

    Đây là dòng phim trực tuyến, chủ yếu phát hành trên YouTube, khai thác những câu chuyện xoay quanh thế giới giang hồ, các cuộc tranh chấp, trả thù và tình nghĩa giữa những nhóm người trong giới xã hội đen.

    Điểm khác biệt là nhiều người tham gia diễn xuất không phải diễn viên chuyên nghiệp, mà chính là những nhân vật từng gây chú ý trên mạng xã hội bởi hình ảnh, phát ngôn hoặc những câu chuyện liên quan đến giới giang hồ ngoài đời.

    Hết thời phim ‘giang hồ mạng’: Vì sao từng gây sốt, nay dần thoái trào? - Ảnh 1.

    Phim "giang hồ mạng" một thời gây sốt

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    Ngày Khá Bảnh trở về có lẽ sẽ khá bất ngờ, bởi người từng nhận làm cha nuôi, người tự xưng 'cánh tay phải', hay đàn em từng xuất hiện trong video của Khá, giờ cũng đã nối nhau vào tù, hoặc đang bị điều tra. Từ tháng 8 đến tháng 11.2026, hàng loạt giang hồ mạng bị khởi tố để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan đến ma túy, cho vay lãi nặng, làm phim bạo lực,.. Sau Khá Bảnh, đây là 15 cái tên đáng chú ý nhất.

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