Hezbollah tiếp tục bị thiệt hại về lãnh đạo

Israel triển khai đợt tấn công mới vào Gaza

Tờ The Times of Israel dẫn thông báo từ Cơ quan Phòng vệ Israel (IDF) hôm qua cho biết trong vòng 24 giờ đã thực hiện các đợt tấn công mới vào khoảng 45 vị trí của lực lượng Hamas ở Gaza. Trong khi đó, giới chức y tế Palestine ở Gaza cho hay đã có ít nhất 18 người thiệt mạng trong các đợt tấn công xuyên đêm do IDF thực hiện ở Gaza. Phía Israel liên tục phát lệnh sơ tán khẩn cấp cho người dân ở Jabalia và các vùng phụ cận. Tuy nhiên, giới chức Palestine và LHQ cho hay không còn nơi nào an toàn để di tản ở Dải Gaza. "Ít nhất 400.000 người bị mắc kẹt ở khu vực", ông Philippe Lazzarini, Giám đốc Cơ quan Cứu trợ người tị nạn Palestine của LHQ (UNRWA), cho biết trên tài khoản X (tên cũ Twitter) hôm qua.