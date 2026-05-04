Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hezbollah trả giá đắt để xoay chuyển tình thế
Video Thế giới

Hezbollah trả giá đắt để xoay chuyển tình thế

La Vi
La Vi
04/05/2026 12:56 GMT+7

Hezbollah đã phải trả giá đắt cho việc phát động chiến tranh với Israel vào ngày 2.3: Israel đã chiếm đóng một phần lớn miền nam Lebanon, khiến hàng trăm nghìn người Hồi giáo Shia phải di dời và giết chết hàng nghìn chiến binh của họ, theo những ước tính thương vong chưa từng được công bố trước đây từ nội bộ nhóm.

Quân đội Israel đã chiếm đóng một phần miền nam Lebanon kể từ khi chiến sự giữa Hezbollah và Israel tái bùng phát vào ngày 2.3.

Hàng trăm nghìn người dân tại đây đã phải sơ tán.

Và các ước tính mới từ các quan chức Hezbollah cho thấy vài nghìn tay súng của lực lượng này đã thiệt mạng.

Nội bộ Hezbollah vẫn còn tranh cãi về số liệu đó, với lý do chưa có thống kê đầy đủ.

Dù vậy, đó vẫn là một cái giá đắt – với những hệ lụy chính trị nghiêm trọng.

Tại Beirut, tâm trạng chống đối Hezbollah đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Các đối thủ trong nước cho rằng Hezbollah đang khiến Lebanon phải hứng chịu các cuộc chiến liên tiếp với Israel.

Nhưng nghị sĩ Hezbollah Ibrahim al-Moussawi nói rằng đó không phải là "vấn đề con số": "Không phải chúng tôi không quan tâm đến sinh mạng của người dân, nhưng chúng tôi quan tâm hơn đến phẩm giá, chủ quyền và việc bảo vệ người dân. Khi bạn bắt đầu cuộc chiến phòng vệ này chống lại cuộc chiến xâm lược, bạn không đi vào việc tính toán xem có bao nhiêu người sẽ bị giết".

Hezbollah hứng chịu tổn thất nặng, phủ nhận hành động thay mặt Iran - Ảnh 1.

Một tang lễ của các tay súng Hezbollah tại làng Maaroub, miền nam Lebanon

ẢNH: REUTERS

Ông bác bỏ cáo buộc của các đối thủ rằng Hezbollah hành động theo chỉ thị của Iran khi tái khởi động các cuộc tấn công vào Israel, sau khi Israel và Mỹ phát động chiến tranh với Iran vào cuối tháng 2.

Ông nói Hezbollah đã thấy một cơ hội khi Israel đang phải chiến đấu chống Iran: "Lúc đó chúng tôi có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn này, phá vỡ thế cân bằng này – khi người Israel có thể nhắm mục tiêu, ám sát, ném bom và giết người mà không bị trả thù, không bị đáp trả, không bị phản ứng lại".

Hơn chục quan chức Hezbollah nói với Reuters rằng việc liên kết với Tehran trong cuộc chiến là một cách để ràng buộc vấn đề Lebanon vào chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán rộng lớn hơn giữa Mỹ và Iran.

Ông Yezid Sayigh, thành viên cấp cao tại Trung tâm Carnegie Trung Đông ở Beirut, cho biết lực lượng này đã "cho thấy sự kiên cường hơn nhiều người nghĩ".

"Nhưng đó không phải là một lợi thế chiến lược bởi vì nếu mục tiêu của Hezbollah là tiếp tục tấn công Israel cho đến khi Israel chấp nhận khôi phục công thức trước đây là... hai bên cùng tuân thủ lệnh ngừng bắn, thì Hezbollah đang thất bại trong việc đạt được mục tiêu đó", ông Sayigh nhận định.

Vào tháng 4, chính phủ Lebanon đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel lần đầu tiên sau nhiều thập niên, một quyết định mà Hezbollah kiên quyết phản đối.

Israel tuyên bố rằng các cuộc đàm phán hòa bình phải bao gồm việc giải giáp Hezbollah, là đòi hỏi mà lực lượng Hezbollah cực lực bác bỏ.

Trong khi đó, Iran yêu cầu rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh rộng lớn hơn đều phải có liên quan đến Hezbollah.

Nhưng Washington đã báo hiệu rằng vấn đề Lebanon có thể không được đề cập trong một thỏa thuận cuối cùng với Iran.

Tin liên quan

Ông Trump nói Iran 'vẫn chưa trả giá đủ'

Ông Trump nói Iran 'vẫn chưa trả giá đủ'

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn chưa xem xét kỹ lưỡng nội dung chính xác của đề xuất hòa bình mới với Iran nhưng ông khó có thể chấp nhận nó, vì người Iran vẫn chưa "trả một cái giá đủ lớn".

Ông Trump nói Mỹ sẽ dẫn đường để tàu mắc kẹt rời eo biển Hormuz

Khám phá thêm chủ đề

Hezbollah Lebanon israel Xung đột Iran Trung Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận