Hezbollah trả giá đắt để xoay chuyển tình thế

Quân đội Israel đã chiếm đóng một phần miền nam Lebanon kể từ khi chiến sự giữa Hezbollah và Israel tái bùng phát vào ngày 2.3.

Hàng trăm nghìn người dân tại đây đã phải sơ tán.

Và các ước tính mới từ các quan chức Hezbollah cho thấy vài nghìn tay súng của lực lượng này đã thiệt mạng.

Nội bộ Hezbollah vẫn còn tranh cãi về số liệu đó, với lý do chưa có thống kê đầy đủ.

Dù vậy, đó vẫn là một cái giá đắt – với những hệ lụy chính trị nghiêm trọng.

Tại Beirut, tâm trạng chống đối Hezbollah đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Các đối thủ trong nước cho rằng Hezbollah đang khiến Lebanon phải hứng chịu các cuộc chiến liên tiếp với Israel.

Nhưng nghị sĩ Hezbollah Ibrahim al-Moussawi nói rằng đó không phải là "vấn đề con số": "Không phải chúng tôi không quan tâm đến sinh mạng của người dân, nhưng chúng tôi quan tâm hơn đến phẩm giá, chủ quyền và việc bảo vệ người dân. Khi bạn bắt đầu cuộc chiến phòng vệ này chống lại cuộc chiến xâm lược, bạn không đi vào việc tính toán xem có bao nhiêu người sẽ bị giết".

Một tang lễ của các tay súng Hezbollah tại làng Maaroub, miền nam Lebanon ẢNH: REUTERS

Ông bác bỏ cáo buộc của các đối thủ rằng Hezbollah hành động theo chỉ thị của Iran khi tái khởi động các cuộc tấn công vào Israel, sau khi Israel và Mỹ phát động chiến tranh với Iran vào cuối tháng 2.

Ông nói Hezbollah đã thấy một cơ hội khi Israel đang phải chiến đấu chống Iran: "Lúc đó chúng tôi có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn này, phá vỡ thế cân bằng này – khi người Israel có thể nhắm mục tiêu, ám sát, ném bom và giết người mà không bị trả thù, không bị đáp trả, không bị phản ứng lại".

Hơn chục quan chức Hezbollah nói với Reuters rằng việc liên kết với Tehran trong cuộc chiến là một cách để ràng buộc vấn đề Lebanon vào chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán rộng lớn hơn giữa Mỹ và Iran.

Ông Yezid Sayigh, thành viên cấp cao tại Trung tâm Carnegie Trung Đông ở Beirut, cho biết lực lượng này đã "cho thấy sự kiên cường hơn nhiều người nghĩ".

"Nhưng đó không phải là một lợi thế chiến lược bởi vì nếu mục tiêu của Hezbollah là tiếp tục tấn công Israel cho đến khi Israel chấp nhận khôi phục công thức trước đây là... hai bên cùng tuân thủ lệnh ngừng bắn, thì Hezbollah đang thất bại trong việc đạt được mục tiêu đó", ông Sayigh nhận định.

Vào tháng 4, chính phủ Lebanon đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel lần đầu tiên sau nhiều thập niên, một quyết định mà Hezbollah kiên quyết phản đối.

Israel tuyên bố rằng các cuộc đàm phán hòa bình phải bao gồm việc giải giáp Hezbollah, là đòi hỏi mà lực lượng Hezbollah cực lực bác bỏ.

Trong khi đó, Iran yêu cầu rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh rộng lớn hơn đều phải có liên quan đến Hezbollah.

Nhưng Washington đã báo hiệu rằng vấn đề Lebanon có thể không được đề cập trong một thỏa thuận cuối cùng với Iran.