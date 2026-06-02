Hiếm gặp: Bé gái 6 tuổi mang khối u nang buồng trứng có chứa tóc, răng

Ngày 2.6, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một bé gái 6 tuổi mắc u nang buồng trứng hiếm gặp. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, được theo dõi, chăm sóc sau phẫu thuật.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi 6 tuổi mắc u nang buồng trứng hiếm gặp ẢNH: K.N

Theo thông tin từ bệnh viện, ngày 26.5, bệnh nhi P.T.Y.L (6 tuổi, ở tỉnh Quảng Ngãi) được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng vùng hạ vị.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có khối u nang buồng trứng trái dạng nang bì kích thước lớn và chỉ định phẫu thuật nội soi để bóc tách khối u.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, ê kíp liên chuyên khoa đã tổ chức hội chẩn kỹ lưỡng nhằm lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp nhất, vừa bảo đảm an toàn cho bệnh nhi, vừa bảo tồn tối đa chức năng sinh sản trong tương lai.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện bên trong khối u có chứa nhiều thành phần đặc trưng như mô tuyến bã, tóc và răng. Đây là dạng u quái buồng trứng.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và bệnh nhi phục hồi tốt sau mổ. Khối u được lấy ra có kích thước khoảng 7 x 6 cm.

2 - 5 ca trên 100.000 trẻ gái mỗi năm

Theo người nhà bệnh nhi, trước thời điểm nhập viện, bé nhiều lần xuất hiện các cơn đau bụng thoáng qua. Tuy nhiên, gia đình cho rằng đây chỉ là những biểu hiện đau bụng thông thường nên chưa đưa trẻ đi thăm khám chuyên khoa.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Sáu, Phó khoa phụ trách Khoa Phụ sản, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết u nang buồng trứng ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ gái mới 6 tuổi, là trường hợp rất hiếm gặp, với tỷ lệ chỉ khoảng 2 - 5 ca trên 100.000 trẻ gái mỗi năm.

Theo bác sĩ Sáu, nếu không được phát hiện sớm, khối u có thể gây xoắn buồng trứng, hoại tử buồng trứng hoặc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của trẻ khi trưởng thành.

"Phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ thường xuyên đau bụng, nhất là những cơn đau vùng hạ vị kéo dài hoặc tái phát nhiều lần. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện bệnh kịp thời, hạn chế các biến chứng nguy hiểm và tăng khả năng bảo tồn chức năng sinh sản cho trẻ", bác sĩ Sáu khuyến cáo.