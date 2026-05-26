Sức khỏe

Lấy khối u xơ tử cung 'khủng' nặng 4,5 kg cho nữ bệnh nhân 47 tuổi

Hải Phong
26/05/2026 09:50 GMT+7

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi vừa phẫu thuật thành công cho một nữ bệnh nhân có khối u xơ tử cung nặng khoảng 4,5 kg. Các bác sĩ cảnh báo bệnh có thể gây biến chứng nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời.

Sáng 26.5, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một nữ bệnh nhân có khối u xơ tử cung kích thước rất lớn, nặng khoảng 4,5 kg.

Các bác sĩ phẫu thuật cho chị T.T.N.E

Trước đó, ngày 21.5, nữ bệnh nhân T.T.N.E (47 tuổi, ở xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng kinh nguyệt không đều kéo dài, đau vùng hạ vị và bụng to bất thường.

Qua thăm khám lâm sàng, siêu âm cùng các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị u xơ tử cung kích thước lớn và chỉ định phẫu thuật.

Đến ngày 25.5, các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiến hành ca phẫu thuật.

Khối u nặng gần 4,5 kg được phẫu thuật từ trong ổ bụng của bệnh nhân nữ

Theo các bác sĩ, quá trình can thiệp gặp nhiều khó khăn do khối u phát triển quá lớn, chiếm gần toàn bộ ổ bụng và dính vào ruột. Sau nhiều giờ phẫu thuật, ê kíp đã bóc tách, lấy thành công khối u nặng khoảng 4,5 kg ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu tại bệnh viện.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Sáu, Phó khoa phụ trách Khoa Phụ sản, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết u xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa phổ biến ở phụ nữ trung niên. Tuy nhiên, những trường hợp khối u phát triển kích thước quá lớn nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời có thể gây chèn ép các cơ quan trong ổ bụng, thiếu máu kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

"Phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần tại các cơ sở chuyên khoa để phát hiện sớm, điều trị kịp thời các bệnh lý phụ khoa, hạn chế biến chứng nguy hiểm", bác sĩ Sáu nói.

Phẫu thuật lấy khối u xơ tử cung nặng 4 kg cho bệnh nhân

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai vừa phẫu thuật thành công một ca u xơ tử cung khổng lồ với biến chứng phức tạp, lấy trọn khối u nặng 4 kg cho bệnh nhân M.P (47 tuổi, ở tỉnh Ratanakiri, Campuchia).

