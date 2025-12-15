Phẫu thuật lấy khối u xơ tử cung nặng 4 kg cho bệnh nhân

Ngày 15.12, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết nữ bệnh nhân M.P đã triệt sản, mất kinh khoảng 6 tháng và phát hiện u xơ tử cung từ lâu nhưng không điều trị. Gần đây, do khối u phát triển nhanh, gây đau tức vùng bụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày, bệnh nhân đã đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thăm khám.

Kết quả thăm khám và các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tử cung bệnh nhân to tương đương thai 8 - 9 tháng. Hình ảnh MRI ghi nhận khối u nằm ở thành trước tử cung, kích thước lên tới 227 x 213 x 155 mm, tiềm ẩn nguy cơ dính ruột và gây biến chứng trong ổ bụng.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ thuộc những khoa liên quan đã thống nhất chỉ định phẫu thuật. Ê kíp mổ tiến hành cắt trọn khối u xơ tử cung, đồng thời cắt đoạn ruột non bị dính vào khối u và nối ruột an toàn cho bệnh nhân.

Khối u xơ tử cung nặng 4 kg đã được ê kíp phẫu thuật Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai xử lý thành công ẢNH: CTV

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu.

BS CKII Trần Thị Thảo, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết u xơ tử cung là bệnh lý lành tính nhưng thường phát triển âm thầm trong thời gian dài. Khi khối u lớn dần có thể gây đau bụng, rối loạn kinh nguyệt, thiếu máu, chèn ép các cơ quan lân cận, làm tăng nguy cơ biến chứng nặng như dính ruột, xoắn ruột, xuất huyết, khiến việc phẫu thuật trở nên phức tạp.

Theo BS Thảo, phụ nữ từ 35 tuổi trở lên nên khám phụ khoa định kỳ 6 - 12 tháng/lần để kịp thời phát hiện và điều trị u xơ tử cung, qua đó hạn chế biến chứng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.