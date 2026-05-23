Công nghệ số tạo ra nhiều thay đổi trong phẫu thuật

Trong 2 ngày (22 - 23.5), Chi hội Phẫu thuật miệng hàm mặt và tạo hình Việt Nam phối hợp cùng Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM tổ chức hội nghị khoa học với chủ đề "Phẫu thuật hàm mặt và tạo hình trong kỷ nguyên số".

Hội nghị diễn ra tại Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, với sự tham dự của 250 bác sĩ, chuyên gia trong và ngoài nước về lĩnh vực phẫu thuật miệng, phẫu thuật và tạo hình hàm mặt.

Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM ẢNH: BSCC

Theo Phó giáo sư - tiến sĩ Lê Văn Sơn, Chi hội Phẫu thuật miệng hàm mặt và tạo hình Việt Nam, trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đã tạo ra nhiều thay đổi quan trọng trong lĩnh vực phẫu thuật miệng, hàm mặt và tạo hình.

Theo các chuyên gia, trước đây, với những phẫu thuật trên bệnh nhân, bác sĩ phải làm thủ công, tốn thời gian, có khi thiếu chuẩn xác. Hiện nay, nhờ những tiến bộ như lập kế hoạch phẫu thuật ảo, ứng dụng hình ảnh 3D, in 3D, phục hình kỹ thuật số hay các kỹ thuật tái tạo hiện đại đã góp phần nâng cao độ chính xác, tính an toàn và hiệu quả trong can thiệp điều trị, và thời gian phẫu thuật cũng nhanh hơn.

Nhiều trường hợp bệnh lý phải phẫu thuật phức tạp - nếu như trước đây người bệnh phải ra nước ngoài điều trị với chi phí cao, thì nay đã có thể điều trị ngay tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các bệnh viện, cơ sở y tế trong nước còn thu hút nhiều người bệnh nước ngoài, Việt kiều đến Việt Nam chăm sóc sức khỏe, điều trị và làm đẹp.

Hội nghị khoa học phẫu thuật miệng, hàm mặt và tạo hình Việt Nam lần thứ 2 được xây dựng với nhiều nội dung thiết thực và chuyên sâu, tập trung vào các chủ đề đang được quan tâm trong chuyên ngành như: điều trị sai hình hàm mặt, phẫu thuật chỉnh hình xương hàm, tái tạo khuyết hổng sau chấn thương, ứng dụng công nghệ 3D trong lập kế hoạch điều trị, phẫu thuật ảo và in 3D trong tái tạo xương hàm dưới…

Đặc biệt, các phiên phẫu thuật trực tuyến về phẫu thuật chỉnh hàm và phẫu thuật cấy ghép implant xương gò má mang đến những hình ảnh trực quan và kinh nghiệm lâm sàng thực tế, giúp các bác sĩ có thêm góc nhìn thực hành và cơ hội trao đổi chuyên môn sâu đối với những kỹ thuật phức tạp trong chuyên ngành răng hàm mặt.

Theo Phó giáo sư - tiến sĩ Lê Văn Sơn, hội nghị lần này là dịp cập nhật kiến thức chuyên môn, để các bác sĩ trong và ngoài nước tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của chuyên ngành phẫu thuật miệng, hàm mặt và tạo hình Việt Nam trong thời gian tới.