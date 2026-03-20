Phẫu thuật tạo hình trong top các chuyên khoa bác sĩ nội trú lựa chọn

Chuyên ngành phẫu thuật tạo hình đã cho thấy tiềm năng rất lớn về nhu cầu đào tạo. Trong điều trị, tạo hình đã là yêu cầu cấp thiết của nhiều chuyên khoa ngoại, thay vì chỉ điều trị sống - còn như nhiều năm trước.

Phẫu thuật tạo hình, tạo hình thẩm mỹ được nhiều bác sĩ nội trú lựa chọn ẢNH: TƯ LIỆU BỘ MÔN PHẪU THUẬT TẠO HÌNH

"Thi nội trú chuyên ngành phẫu thuật tạo hình đã được nhiều bác sĩ giỏi lựa chọn, là chuyên ngành trong top đầu khi thi tuyển bác sĩ nội trú, cho thấy sức hút của ngành. Do đó, tôi tin tưởng đây là chuyên ngành sẽ phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới", GS-TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội chia sẻ tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Bộ môn Phẫu thuật tạo hình, diễn ra ngày 20.3.

Theo GS Tú, trong 5 năm qua, quy mô đào tạo của Trường đại học Y Hà Nội đã tăng gần gấp 2 lần. Trường khẳng định vị thế dẫn đầu tại Việt Nam về đào tạo y khoa, lần đầu tiên đã có tên trong bảng xếp hạng uy tín quốc tế Times Higher Education, trong nhóm 800 - 1.000.

Đây cũng là một trong những chỉ số quan trọng để các trường đại học trên toàn cầu đánh giá và so sánh chất lượng giảng dạy, nghiên cứu.

PGS-TS, bác sĩ Phạm Thị Việt Dung, Chủ nhiệm Bộ môn Phẫu thuật tạo hình, Trường đại học Y Hà Nội, cho biết trong nhiều năm, bộ môn này là cơ sở duy nhất tại Việt Nam đào tạo bác sĩ chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình với các mã số riêng; cùng các bộ môn tổ chức các lớp định hướng chuyên khoa; liên kết với các trường đại học của Cộng hòa Pháp mở các lớp đào tạo chuyên sâu về phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ...

PGS-TS Phạm Thị Việt Dung cho biết thêm, mạng lưới cơ sở thực hành của Bộ môn Phẫu thuật tạo hình được mở rộng, tại nhiều bệnh viện, tạo nền tảng vững chắc để phát triển chuyên ngành trên cả nước, được kỳ vọng như một lĩnh vực mũi nhọn hiện tại và tương lai.

Nhiều công trình khoa học về bệnh lý tạo hình, các kỹ thuật tiên tiến trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ được Bộ môn công bố trong nước và quốc tế; đã hoàn thiện các mã đào tạo nghiên cứu sinh, bác sĩ nội trú, các chuyên khoa 1 và thạc sĩ; là nơi đầu tiên trong cả nước đưa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ vào đào tạo cho sinh viên, đào tạo chuyên khoa.

Với cộng đồng, Bộ môn hợp tác với các tổ chức nhân đạo triển khai nhiều chương trình phẫu thuật nhân đạo, qua đó, hàng ngàn trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn được phẫu thuật miễn phí, cải thiện thể hình và chức năng. Không chỉ sửa chữa các khiếm khuyết cơ thể, các ca mổ trả lại sự tự tin, mang lại cho nhiều người cuộc sống bình thường mà họ từng bị tước mất do dị tật hoặc tai nạn.