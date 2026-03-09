Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bác sĩ nội trú mới được tuyển dụng nhận lương bậc 2

Liên Châu
Liên Châu
09/03/2026 06:08 GMT+7

Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội) vừa trao quyết định tuyển dụng hợp đồng hơn 100 bác sĩ nội trú. Theo chính sách hiện hành, bác sĩ nội trú được tuyển dụng xếp lương bậc 2; trình độ tiến sĩ xếp bậc 3; hưởng đầy đủ phụ cấp nghề, trực, phẫu thuật, độc hại… cùng các chế độ như viên chức BV.

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai, thông tin: Là BV hạng đặc biệt, tuyến cuối của cả nước, mỗi ngày Bạch Mai tiếp nhận từ 6.000 - 9.000 lượt khám ngoại trú; số bệnh nhân nội trú tăng từ hơn 2.000 sau tết hiện lên gần 4.000. Khẳng định "Bạch Mai không phải lựa chọn cho sự nhàn nhã", TS Cơ yêu cầu đội ngũ bác sĩ nội trú tuyệt đối tuân thủ phác đồ chuyên môn; trung thực, minh bạch; tôn trọng người bệnh và đồng nghiệp; giữ gìn văn hóa ứng xử chuẩn mực trong môi trường công tác "kỷ cương, minh bạch".

Bác sĩ nội trú mới được tuyển dụng nhận lương bậc 2 - Ảnh 1.

Bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai

ẢNH: MINH QUYẾT

BV đang bước vào giai đoạn phát triển đồng bộ 2 cơ sở (Hà Nội và Ninh Bình), mở rộng chuyên khoa sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số và hướng tới mô hình "Đại học gắn với bệnh viện thực hành" theo chuẩn quốc tế. Do đó, bên cạnh công tác điều trị, BV đặt mục tiêu tạo ra tri thức mới từ nguồn dữ liệu lâm sàng lớn. Các bác sĩ nội trú cần tích cực học tập, rèn luyện và tham gia nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế.

Theo đại diện BV Bạch Mai, các bác sĩ nội trú được tuyển dụng lần này đều là những nhân sự đã trải qua các vòng tuyển chọn, đào tạo và thử việc tại đơn vị. Các bác sĩ nội trú sẽ được cấp mã ID và tài khoản truy cập hệ thống số hóa của BV; sẽ nhận phân công luân chuyển công tác tại BV Bạch Mai cơ sở 2 ở Ninh Bình, với chế độ đãi ngộ phù hợp.

