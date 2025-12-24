Bác sĩ nội trú: Có nên chỉ dành cho nhóm nhỏ?

Bác sĩ nội trú không nên là đặc quyền

Tại Việt Nam, đào tạo bác sĩ nội trú đã có quá trình gần 50 năm, chứng minh được hiệu quả trong việc đào tạo ra nhiều thế hệ thầy thuốc chuyên khoa giỏi, giữ vai trò nòng cốt tại các bệnh viện tuyến T.Ư, tuyến tỉnh và trong hệ thống đào tạo y khoa.

Các bác sĩ nội trú tham gia thảo luận về điều trị, dựa trên các trường hợp lâm sàng ẢNH: TL

Tuy nhiên, thực tế vẫn tồn tại một khoảng cách lớn về năng lực chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc giữa các tuyến y tế, đặc biệt giữa tuyến T.Ư và tuyến địa phương. Khoảng cách này không chỉ thể hiện ở khả năng thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu, mà còn ở tư duy lâm sàng, khả năng ra quyết định, xử trí cấp cứu và quản lý toàn diện người bệnh.

Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng này không do sự thiếu cố gắng hay năng lực cá nhân của các bác sĩ tuyến dưới, mà từ việc họ chưa được hưởng một chương trình đào tạo chuyên khoa mang tính quy chuẩn, thống nhất và đầy đủ.

Phần lớn bác sĩ công tác tại địa phương chưa có cơ hội tham gia đào tạo nội trú đúng nghĩa, tức là đào tạo thực hành toàn thời gian, đủ dài, có giám sát chặt chẽ và đánh giá năng lực liên tục. Thay vào đó, họ thường được đào tạo thông qua các hình thức ngắn hạn, không liên tục, thiên về lý thuyết hoặc thiếu chuẩn đầu ra rõ ràng, dẫn đến sự tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng không đồng đều.

Các chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa ở Việt Nam hiện còn nhiều bất cập, từ cấu trúc chương trình, thời lượng đào tạo, phương pháp giảng dạy cho đến cơ chế đánh giá và công nhận. Nhiều chương trình chưa được xây dựng dựa trên các khung năng lực nghề nghiệp chuẩn hóa, chưa gắn chặt với thực hành lâm sàng và chưa bảo đảm rằng người hoàn thành đào tạo có thể hành nghề chuyên khoa độc lập với chất lượng đồng đều.

Hệ quả của những bất cập này là sự bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe, khi người dân ở các địa phương, vùng sâu, vùng xa khó có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi sinh sống, buộc phải vượt tuyến để điều trị. Từ đó, quá tải các bệnh viện tuyến trên, gia tăng chi phí xã hội và đi ngược lại mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Trong bối cảnh đó, cần coi đào tạo bác sĩ nội trú là chuẩn mực của đào tạo bác sĩ chuyên khoa, nâng mặt bằng chung của chất lượng thầy thuốc, không phải là đào tạo "tinh hoa" theo nghĩa hẹp. Vì đã là bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa, thì phải được đào tạo bài bản để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Các bác sĩ bàn kế hoạch trước khi thực hiện một ca can thiệp tim mạch ẢNH: TL

Nếu chỉ đào tạo bác sĩ nội trú cho một nhóm nhỏ, trong khi phần lớn bác sĩ chuyên khoa được đào tạo theo các hình thức không đồng đều, thì sẽ không thể bảo đảm công bằng y tế. Đào tạo bác sĩ nội trú cần được nhìn nhận là chuẩn mực phổ quát, chứ không phải con đường đặc quyền.

Cần luật hóa đào tạo bác sĩ nội trú

Đã là bác sĩ thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chuyên môn, tay nghề và y đức. Việc phổ cập đào tạo bác sĩ nội trú chính là nâng mặt bằng chất lượng chung, bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho toàn dân, thay vì tạo ra sự phân tầng bất hợp lý trong đội ngũ thầy thuốc.

Đào tạo bác sĩ nội trú cần được đưa vào hệ thống pháp luật như chuẩn mực bắt buộc của đào tạo bác sĩ chuyên khoa, tiến tới là điều kiện cần trước khi bác sĩ được hành nghề lâm sàng độc lập, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên khoa.

Cần xây dựng một chiến lược quốc gia dài hạn về đào tạo bác sĩ nội trú, bao gồm quy mô đào tạo, cơ cấu chuyên ngành, phân bổ vùng miền và dự báo nhu cầu nhân lực y tế, gắn chặt với chiến lược phát triển hệ thống y tế và mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Đồng thời, chuẩn hóa và kiểm định các cơ sở bệnh viện tham gia đào tạo bác sĩ nội trú.

Xây dựng hệ thống tuyển chọn minh bạch, công bằng; chương trình đào tạo dựa trên năng lực hành nghề; cơ chế đánh giá liên tục và đánh giá cuối kỳ nghiêm túc; cùng hệ thống chứng thực hoàn thành đào tạo bác sĩ nội trú thống nhất trên toàn quốc, có giá trị pháp lý rõ ràng.