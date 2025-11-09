Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hiếm gặp: Bìm bịp bạch tạng xuất hiện trong tự nhiên ở Ninh Bình gây bất ngờ

Dương Lan
Dương Lan
09/11/2025 12:13 GMT+7

Hình ảnh chim bìm bịp bạch tạng hiếm gặp xuất hiện ở Ninh Bình khiến nhiều người thích thú. Chuyên gia cho biết đây là hiện tượng rất hiếm gặp trong tự nhiên vì các cá thể bạch tạng thường khó sinh tồn.

Theo hình ảnh được anh Phạm Tiến Duật (40 tuổi, ở Ninh Bình) ghi lại, đây là một con bìm bịp bạch tạng non. Nhiều người cho rằng việc bắt gặp chim bạch tạng ngoài tự nhiên là điều rất hiếm. Chúng thường gặp khó khăn trong việc sinh tồn vì dễ bị phát hiện, săn bắt.

Xuất hiện bìm bịp bạch tạng hiếm gặp trong tự nhiên khiến nhiều người ngạc nhiên - Ảnh 1.

Anh Duật chụp lại con chim bìm bịp bạch tạng

ẢNH: NVCC

Anh Duật - chủ Công viên trà hoa vàng Ninh Bình cho biết khi đi thăm vườn vào chiều tối cách đây 2 ngày, anh bất ngờ phát hiện con chim này. "Tôi ngạc nhiên khi thấy con bìm bịp trắng, lúc đó nó có tình trạng khỏe mạnh, đang đi săn mồi. Con đó là con chim non, chỗ phát hiện gần khu bảo tồn động, thực vật của công viên", anh Duật cho hay.

Xuất hiện bìm bịp bạch tạng hiếm gặp trong tự nhiên khiến nhiều người ngạc nhiên - Ảnh 2.

Con chim còn non, được anh Duật thả lại vườn sau khi chụp hình

ẢNH: NVCC

Hình ảnh sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng nhận về hàng ngàn lượt thích và bình luận. Cư dân mạng bày tỏ sự thích thú và ngạc nhiên trước chú chim bạch tạng này đồng thời kêu gọi không săn bắt hay xâm hại động vật hoang dã, để chúng có thể sinh sống tự nhiên và an toàn.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam - Save Vietnam's Wildlife cho biết, bộ lông trắng của cá thể chim này là dấu hiệu của hiện tượng bạch tạng, rất hiếm gặp trong tự nhiên và thường thấy hơn ở những loài được nuôi nhốt. Theo vị đại diện, trong trường hợp đây là chim nuôi sổng, có khả năng nó thuộc một loài khác, không phải bản địa ở Việt Nam.

"Nhiều loài bìm bịp có kích thước và hình dáng tương đối giống nhau, nên việc nhận diện chủ yếu dựa vào màu lông và hoa văn. Tuy nhiên, với những con bị bạch tạng, đặc điểm này mất đi, khiến việc phân biệt loài trở nên khó khăn hơn", vị đại diện cho hay.

