Hiểm họa cháy nổ từ việc đốt rác

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 12 giờ ngày 25.2, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát từ phía sau khu đất trống trên đường Phạm Thị Giây (ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn, TP.HCM) cháy lan ra áp sát dãy nhà tại hẻm 301 - 302 của tuyến đường này. Ngọn lửa sau đó cháy lan vào nhà dân gây náo loạn khu dân cư. Nhận tin báo, Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an H.Hóc Môn điều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau đó.



Hiện trường đốt rác cháy lan vào nhà dân ở H.Hóc Môn Người dân cung cấp

Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy làm 1 nhà dân bị hư hại tài sản bên trong, 2 nhà khác bị cháy xém tường gạch. Theo người dân sống tại hẻm 301 - 302 Phạm Thị Giây, nguyên nhân vụ cháy là do đốt rác dẫn đến cháy lan. Trước đó, đêm 24 rạng sáng 25.2, người dân châm lửa đốt rác tại bãi đất trống ven đường Phạm Thị Giây. Sáng cùng ngày, ngọn lửa bén vào cây cỏ cháy lan rộng ra khu đất trống. Lúc này, người dân sống tại đây dùng các vật dụng sẵn có dập tắt đám cháy. Khi mọi người rời đi, đến trưa, đám cháy bùng phát trở lại. Thời tiết hanh khô cộng với gió khiến đám cháy lan vào nhà dân. Lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất cho người dân.

Cũng theo cư dân sống tại hẻm 301 - 302, trước đây đã nhiều lần phản ánh tình trạng rác thải vứt bừa bãi trên đường Phạm Thị Giây gần khu dân cư. Chính quyền địa phương cũng đã cử người, lực lượng thu dọn rác thải nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn khiến người dân rất bức xúc. Liên quan vụ việc này, một lãnh đạo UBND xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn) cho biết thời gian tới sẽ cho lắp đặt biển cấm cũng như băng rôn để tuyên truyền người dân. Các trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hậu quả khôn lường

Bạn đọc (BĐ) Thanh Niên lên tiếng cảnh báo về tình trạng đốt rác cháy lan nhà dân xảy ra ngày càng phổ biến, nhất là ở ngoại thành.

Người dân kéo vòi nước xịt lên các mái tôn căn nhà để làm mát chờ cơ quan chức năng đến ứng cứu Người dân cung cấp

"Nhiều người ý thức kém thật đấy. Đã biết đốt rác nguy hiểm không chỉ cho mình mà còn cho những người xung quanh nhưng vẫn cứ làm. Thử gặp trường hợp trong đó có pin hay ắc quy có thể gây cháy nổ thì làm sao. Chưa kể sau khi đốt xong còn cháy âm ỉ, gặp gió lớn là thổi bùng lên ngay. Bao nhiêu cảnh báo rồi mà vẫn chưa chừa", BĐ Thùy Dương bức xúc.

Cùng quan điểm, BĐ Lưu Thùy cho rằng không chỉ riêng gì vùng nông thôn mà ở nhiều khu vực thành phố cũng gặp phải tình trạng này và mức độ nguy hiểm càng tăng cao vì đốt rác sát nhà, gần các bãi xe… "Nói thật cơ quan nhà nước cần phải xử lý mạnh tay, nhắc nhở không được là phạt luôn chứ không thể đợi đến khi hỏa hoạn xảy ra mới đi giải quyết. Mà tình trạng này ngày càng phổ biến, rất nguy hiểm", BĐ này ý kiến thêm.

Còn BĐ An Nhiên viết: "Những trường hợp đốt rác thế này cần phải ngăn chặn, thậm chí là xử phạt để làm gương. Nhiều người khi bị nhắc nhở vẫn chưa nhận thức mình sai, còn cãi lý thì không chấp nhận được. Không bàn đến ô nhiễm môi trường, việc tăng nguy cơ cháy nổ cũng là điều phải cảnh báo".

"Chẳng hiểu do ý thức kém hay do thiếu hiểu biết mà nhiều người vẫn thản nhiên đốt rác, làm tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Đó là chưa kể đến việc môi trường ô nhiễm trầm trọng từ khói thải do đốt rác. Dân mình thường phải đợi đến khi hỏa hoạn xảy ra mới biết sợ, còn cán bộ nhắc nhở là chối cãi liền", BĐ Anh Nguyen phê phán.

Cấm tuyệt đối đốt rác trong khu dân cư

Trước nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ, hỏa hoạn từ việc đốt rác, nhất là khi mùa khô đang đến gần, ngoài công tác tuyên truyền thì nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra thường xuyên, nhắc nhở và phạt thật nghiêm nếu ai vi phạm.

"Đốt rác phải đúng nơi quy định, chứ không phải bạ đâu đốt đó rồi gây cháy nổ, hậu quả thật khôn lường. Chưa kể khi đốt rác khói bay lên gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng nếu hít phải. Nên có quy định thật rõ ràng cũng như các mức xử phạt nếu ai vi phạm", BĐ Thu Hường ý kiến.

Tương tự, BĐ Lê Nam đề nghị: "Nên cấm việc đốt rác gây ô nhiễm môi trường sống trong khu dân cư. Mùi khói, khét độc hại hít vào cơ thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người dân".

"Cá nhân tôi thấy quan trọng nhất vẫn là ý thức người dân. Nhiều thành phần đã bị nhắc nhở vẫn cố tình vi phạm, thậm chí cãi tay đôi với lực lượng chức năng. Với những trường hợp đó thì xử phạt thật nghiêm, đồng thời tuyên truyền nhiều hơn để người dân nâng cao tinh thần phòng chống cháy nổ. Đâu thể để một vài người thiếu ý thức mà rất nhiều người phải sống trong lo sợ được", BĐ Mỹ Xuyên ý kiến.

Chỉ được phép đốt rác tại nơi xử lý rác, tuyệt đối cấm việc này trong các khu dân cư. Anh Minh Chính quyền cần thường xuyên tuyên truyền để người dân không đốt rác, đồng thời vận động họ báo động ngay khi phát hiện có người gom rác chuẩn bị đốt ở các khu dân cư đang sinh sống. Nguyễn Quý