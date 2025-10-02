Như Thanh Niên đã thông tin, Công an TP.HCM vừa có thư ngỏ gửi các doanh nghiệp kinh doanh vận tải về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông do điểm mù phương tiện.

Theo Công an TP.HCM, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn ra phức tạp, gây thiệt hại lớn về tính mạng, sức khỏe và tài sản người dân. Trong đó, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến ô tô tải, ô tô khách, ô tô đầu kéo... gây ra hậu quả hết sức nặng nề. Từ ngày 15.3.2025 đến nay, tại TP.HCM xảy ra 396 vụ tai nạn giao thông, làm 227 người chết, 167 người bị thương, nguyên nhân chủ yếu do các phương tiện xe máy, thô sơ rơi vào điểm mù của phương tiện, người điều khiển không kịp quan sát, xử lý hoặc người lái xe không chú ý quan sát, chủ quan khi chuyển hướng, vượt xe hoặc đi vào khu vực đông dân cư.

Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT - Công an TP.HCM vận động doanh nghiệp lắp gương cầu lồi để quan sát tốt hơn khi lái xe Ảnh: Diệu Mi

Để góp phần hạn chế tai nạn giao thông, đặc biệt là các vụ tai nạn có nguyên nhân xuất phát từ điểm mù của phương tiện, Công an TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho lái xe các quy định về luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, ý thức chấp hành pháp luật. Cùng đó, tập huấn cho tài xế các kỹ năng quan sát điểm mù, điều khiển phương tiện an toàn, đặc biệt tại các đoạn đường hẹp, giao lộ, khu dân cư, trường học. Công an TP.HCM khuyến cáo doanh nghiệp kinh doanh vận tải nên trang bị hệ thống gương cầu lồi, gắn cảnh báo phù hợp trên phương tiện; đồng thời, lắp đặt gương cầu lồi tại các vị trí cần thiết trong khu vực bến bãi, kho hàng, điểm ra vào phương tiện... nhằm hỗ trợ người lái quan sát, hạn chế điểm mù.

"Hố đen" tử thần trên đường

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ lo ngại về hiểm họa điểm mù trong giao thông. "Mỗi lần đọc tin tai nạn do rơi vào điểm mù, tôi lại rùng mình. Điểm mù không chỉ là không gian vật lý mà là một "hố đen" tử thần trên đường phố, nơi mà tầm nhìn của tài xế bị cắt đứt hoàn toàn, biến người đi xe máy thành nạn nhân vô hình. Mọi người cần hết sức thận trọng khi di chuyển gần các xe lớn", BĐ Minh Phan lo ngại.

BĐ Thành Hiếu cảnh báo: "Nhiều người đi xe máy có thói quen đi sát, thậm chí song song với xe lớn để "né nắng" hoặc "né kẹt xe", đây chính là hành vi tự đưa mình vào thế nguy hiểm". Còn BĐ Duyên Hoàng viết: "Việc lắp đặt camera, cảm biến hỗ trợ xe lớn dường như vẫn mang tính tự giác là chính, chứ chưa phải là quy chuẩn bắt buộc và được kiểm tra gắt gao. Đề nghị cơ quan chức năng đẩy mạnh vấn đề này hơn, để nó trở thành quy định an toàn bắt buộc".

"Việc lắp thêm gương cầu lồi chỉ là giải pháp bổ sung, quan trọng nhất vẫn là người đi xe máy phải tự giữ khoảng cách và không bao giờ "ăn gian" di chuyển sát bên hông xe lớn. Các bài thi sát hạch lái xe máy phải đưa vào phần thi thực hành về việc nhận diện và tránh xa các điểm mù của ô tô lớn", BĐ Vũ Tài đề nghị.

Chặn đứng tai nạn điểm mù

Không chỉ bày tỏ lo ngại, BĐ Nguyễn Minh đề xuất phải quy định luật hóa ngay việc bắt buộc xe tải, xe khách phải trang bị hệ thống camera 360 độ hoặc cảm biến cảnh báo điểm mù, không nên dừng lại ở mức khuyến cáo. Phải có chế tài xử phạt nghiêm nếu thiếu hoặc thiết bị không hoạt động.

Cùng quan điểm, BĐ Phương Minh ý kiến: "Lực lượng CSGT và cơ quan đăng kiểm cần tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất tình trạng hoạt động của các thiết bị hỗ trợ quan sát trên các xe lớn. Xem đó là một tiêu chí quan trọng để cấp phép lưu hành".

"Cơ quan chức năng nên bổ sung vào giáo trình sát hạch lái xe máy và ô tô hạng nhỏ các bài học về nhận biết và nguyên tắc tránh xa điểm mù của xe lớn, nâng cao ý thức tự bảo vệ", BĐ Lương Chiến góp ý.

BĐ Trần Khai cho rằng: "Cần tuyên truyền rộng rãi và coi là quy tắc sống còn: Tuyệt đối không di chuyển song song, không bám sát hai bên hông và phía trước đầu xe tải, xe container, xe khách... Luôn giữ khoảng cách để tài xế có thể nhìn thấy xe máy qua gương chiếu hậu".