Hiến gần 7.000 m² đất làm đường, 18 năm vẫn 'án binh bất động'

T Ự NGUYỆN HIẾN ĐẤT VÌ LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG

Năm 2007, hưởng ứng chủ trương làm đường của chính quyền địa phương, ông Trương Tính cùng 24 hộ dân tại tổ 2 (P.Đăk Cấm) đã đồng thuận hiến 6.994 m² đất nông nghiệp, với tổng giá trị hơn 874 triệu đồng, để mở tuyến đường nối từ đường Phan Kế Bính (gần trụ sở UBND P.Ngô Mây cũ, nay là P.Đăk Cấm) ra đường Phan Đình Phùng. Người hiến ít nhất khoảng 70 m², người nhiều lên đến hàng trăm mét vuông, tất cả đều vì mong muốn có con đường sạch đẹp, thuận tiện đi lại.

Bị lãng quên 18 năm, tuyến đường liên tổ dài 410 m lầy lội mỗi khi mưa xuống ẢNH: HẢI PHONG

"Tôi và bà con sẵn sàng hiến đất để chính quyền làm đường cho dân đi lại thuận lợi, đẹp đô thị. Nhưng từ ngày đó đến giờ, cây cối mọc um tùm, đi lại khổ sở lắm", ông Tính ngao ngán.

Cuối năm 2006, UBND P.Ngô Mây có tờ trình gửi UBND TX.Kon Tum (cũ) xin kinh phí mở đường liên tổ trong và ngoài quy hoạch năm 2007. Đến tháng 7.2007, UBND TX.Kon Tum có văn bản thống nhất hỗ trợ kinh phí cho phường thực hiện mở đường. Năm 2009, chính quyền địa phương đã tiến hành san ủi mặt bằng tuyến đường dài 410 m, rộng hơn 17 m, nhưng đó cũng là lần cuối cùng người dân thấy máy móc hoạt động ở khu vực này. Từ đó đến nay, đoạn đường vẫn chỉ là một dải đất đỏ, đầy ổ gà và cỏ dại mọc um tùm.

18 NĂM LẦY LỘI, BỤI MỊT MÙ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, con đường này hiện vẫn chưa được trải nhựa hay bê tông hóa. Mỗi khi mưa xuống, nước đọng thành vũng, trơn trượt. Còn mùa khô, bụi bay mù mịt, ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng chục hộ dân hai bên đường.

Đường liên tổ ở P.Đăk Cấm (Quảng Ngãi) dài 410 m ẢNH: HẢI PHONG

Người dân mong có một con đường sạch đẹp ẢNH: HẢI PHONG

Bà Nguyễn Lan (ở P.Đăk Cấm) bức xúc: "Đường này mở từ năm 2009, nay đã hơn mười mấy năm vẫn chưa làm xong. Nhà tôi ở gần trung tâm phường mà đi lại cực chẳng khác gì vùng sâu, vùng xa. Mùa mưa lầy lội, học sinh té hoài, xe cộ đi lại rất nguy hiểm". Tuyến đường chưa hoàn thiện còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị của khu vực, khi xung quanh đã có nhiều tuyến phố được đầu tư đồng bộ, khang trang.

Nhiều hộ dân chia sẻ, họ không hối hận vì đã hiến đất, nhưng thất vọng vì sự chậm trễ kéo dài của dự án. "Chúng tôi tự nguyện hiến đất để làm đường, nhưng chờ đợi hết tháng này qua năm nọ. Con đường này giờ chẳng khác gì biểu tượng của sự quên lãng", một người dân nói.

C ẦN 20 TỈ ĐỒNG ĐỂ HOÀN THÀNH TUYẾN ĐƯỜNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Ninh, Chủ tịch UBND P.Đăk Cấm, cho biết đoạn đường này từng được UBND TX.Kon Tum (trước khi sáp nhập) phê duyệt chủ trương từ năm 2007. Tuy nhiên, qua nhiều lần chuyển giao giữa các nhiệm kỳ lãnh đạo, hồ sơ đã bị thất lạc, dẫn đến việc dự án không được tiếp tục triển khai.

"Sau khi phường được sáp nhập, chúng tôi mới nắm lại nội dung này. Địa phương đã khảo sát hiện trạng, dự kiến cần khoảng 20 tỉ đồng để hoàn thiện tuyến đường. Phường sẽ đề xuất đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2031, trên cơ sở đó sẽ triển khai đúng quy trình đầu tư công", ông Ninh thông tin.

Theo ông Ninh, chính quyền đã ghi nhận kiến nghị của người dân, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, bổ sung hồ sơ pháp lý để chuẩn bị cho việc khởi động lại dự án. "Việc chậm trễ là có thật, nhưng chúng tôi đang cố gắng tháo gỡ từng bước để sớm có con đường hoàn chỉnh cho bà con", ông Ninh nói.