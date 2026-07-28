Hiến kế cắt giảm 50% cuộc thi, phong trào hình thức

Bài viết của Thanh Niên đăng tải chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn về cắt giảm tối thiểu 50% các hội thi, phong trào, danh hiệu mang tính hình thức cho thầy cô giáo nhận được sự quan tâm, bình luận của rất nhiều bạn đọc.

Giáo viên còn quá tải vì các phong trào ngoài ngành

Đa số ý kiến bày tỏ sự đồng tình và góp ý cụ thể về những cuộc thi, phong trào, danh hiệu cần cắt giảm. Bạn đọc tên Lão Nông Tri Điền đề nghị: "Ngành giáo dục nên xem lại yêu cầu các giáo viên đạt các danh hiệu cuối năm phải viết sáng kiến kinh nghiệm vì nó chỉ mang tính hình thức, viết sáng kiến chỉ để chấm điểm chứ không thấy được nhân rộng, phổ biến cho giáo viên trong tỉnh học tập".

Giáo viên mong chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về cắt giảm các cuộc thi, phong trào mang tính hình thức sẽ được thực hiện (ảnh minh họa) ẢNH: C.T.V

Bạn đọc Phạm Minh phản ánh: "Nhà trường không phải tham gia các cuộc thi của ngành mà còn phải gánh thêm các cuộc thi của địa phương, của ngành khác. Vì chỉ nhà trường là dễ huy động con người, giáo viên tham gia không phải trả công...".

Bạn đọc Vũ Hoàng cũng nêu thực tế trên và cho rằng: "Nếu bộ chỉ cắt hội thi do ngành giáo dục tổ chức mà không có cơ chế từ chối các phong trào ngoài ngành thì gánh nặng chỉ chuyển từ chỗ này sang chỗ khác".

Bạn đọc Mai Hương đề xuất: "Bộ GD-ĐT nên làm việc với chính quyền địa phương và các đoàn thể để quy định rõ trường chỉ tham gia khi nội dung thực sự liên quan đến giáo dục, an toàn hoặc quyền lợi học sinh. Hoạt động nào chỉ cần số lượng người cho đông thì không nên mặc nhiên giao cho nhà trường. Nếu địa phương muốn phối hợp, phải có kế hoạch sớm, kinh phí rõ ràng và không được dùng kết quả tham gia để đánh giá thi đua trường. Chỉ khi ngăn được các yêu cầu từ bên ngoài, chủ trương giảm tải mới có tác dụng thật".

Tránh "rầm rộ lúc đầu rồi nguội dần"

Dù vậy, nhiều ý kiến cũng tỏ ra hồ nghi về chủ trương này có thể thực thi và đề nghị cần có giải pháp quyết liệt, lộ trình rõ ràng để thực hiện.

Bạn đọc Tinh Phạm chia sẻ đang giảng dạy ở bậc tiểu học, từng được làm việc "qua bao đời Bộ trưởng GD-ĐT" và cho rằng: "Từ lời nói tới thực tiễn vẫn còn là khoảng cách dài vô tận. Thực tế tại các cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý thường cứ vẽ thêm chứ chả giảm chút nào. Nhiều hồ sơ giáo viên cực kỳ vô lý không có tác dụng gì. Có thể nói một người làm sao chép cho cả trường. Có nhiều nơi nhiều hồ sơ cán bộ quản lý nếu có kiểm tra thì cũng chỉ là đầu sổ chứ chẳng bao giờ kiểm tra nội dung ghi gì. Thậm chí trong một xã mỗi trường mỗi khác"...

Cùng tâm trạng, bạn đọc Trịnh Xuân Cường bình luận: "Giáo viên nghe chủ trương mới chắc ai cũng mừng, nhưng họ cần hơn là một lịch thực hiện rõ ràng. Bao giờ các sở phải rà soát xong? Khi nào trường công bố danh mục cắt giảm? Đến cuối học kỳ hay cuối năm học mới kiểm tra kết quả? Nếu không có thời hạn, mỗi nơi sẽ hiểu một kiểu, nơi làm ngay, nơi chờ hướng dẫn, nơi vẫn tổ chức như cũ rồi nói năm sau mới giảm".

Bạn đọc này đề nghị nên chia thành từng mốc: đầu năm học công khai kế hoạch, giữa kỳ kiểm tra việc thực hiện, cuối năm công bố kết quả. Mỗi trường cần cho giáo viên biết đã bỏ bao nhiêu loại hồ sơ, giảm bao nhiêu hội thi và phần thời gian tiết kiệm được dùng vào việc gì. Cũng nên có một bảng so sánh trước và sau, nhìn vào là hiểu ngay. Đặc biệt, nếu sau thời hạn mà trường vẫn giao thêm minh chứng, vẫn ép tham gia phong trào tràn lan thì phải có biện pháp xử lý.

Tương tự, bạn đọc Mai Phương Ngọc cho rằng, muốn tránh chuyện làm rầm rộ lúc đầu rồi nguội dần, nên có kiểm tra định kỳ và công bố theo từng giai đoạn. Ví dụ, sau 3 tháng đầu năm học, mỗi trường phải báo đã bỏ những hồ sơ nào; hết học kỳ 1 công bố số hội thi đã giảm; cuối năm khảo sát giáo viên về thời gian thực tế được trả lại. Kết quả không nên chỉ gửi nội bộ mà cần để phụ huynh, giáo viên và xã hội cùng xem.

Theo bạn đọc này, chỉ tiêu phải đo cả số đầu việc lẫn tổng thời gian giáo viên bỏ ra. Cần có mức xử lý rõ đối với đơn vị không thực hiện... Nếu một trường vẫn liên tục phát động phong trào trái chủ trương mà chỉ được nhắc nhở, các nơi khác cũng sẽ không coi việc này là nghiêm túc.

Bạn đọc Tăng Phương Chi đặt câu hỏi: "Giáo viên phản ánh ở đâu khi chính người đánh giá mình lại là người giao thêm việc?" và đề nghị cần một kênh tiếp nhận độc lập ở cấp sở hoặc bộ, cho phép gửi hình ảnh, văn bản, biểu mẫu để chứng minh việc phát sinh hồ sơ hay ép tham gia phong trào. Kết quả xử lý cũng phải được phản hồi, không thể nhận thông tin rồi im lặng. Nên kiểm tra đột xuất thay vì chỉ xem báo cáo của đơn vị...

Bạn đọc Nguyễn Đức Thiện cũng cho rằng nếu chủ trương đã nêu rõ "giảm tối thiểu 50%" thì người trong trường cần biết bắt đầu tính từ thời điểm nào và lấy năm nào làm mốc so sánh. Còn chỉ nói đã "giảm đáng kể" thì rất khó biết giảm thật hay chỉ đổi tên, gộp giấy tờ rồi vẫn giữ nguyên khối lượng công việc. Trước mỗi năm học, sở và từng trường phải công khai danh sách hội thi, phong trào, hồ sơ đã bỏ; danh sách nào còn giữ cũng phải nêu lý do. Cuối học kỳ cần khảo sát giáo viên xem số giờ làm ngoài chuyên môn giảm được bao nhiêu, chứ không chỉ dựa vào báo cáo của lãnh đạo.

Bạn đọc Nguyễn Đoàn Đức Thành nêu thực tế, bộ yêu cầu giảm nhưng sở tiếp tục phát động, phòng giao chỉ tiêu, hiệu trưởng lại chia xuống từng tổ. Khi giáo viên phản ứng, mỗi cấp đều nói mình chỉ thực hiện yêu cầu của cấp trên. Muốn chấm dứt tình trạng này, mọi phong trào phải ghi rõ cơ quan chủ trì, người phê duyệt, tính chất tự nguyện hay bắt buộc và khối lượng hồ sơ cần nộp. Không có những thông tin đó thì trường có quyền không tham gia...