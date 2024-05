Mở đầu phần phát biểu, ông Tuấn gửi lời cảm ơn Báo Thanh Niên đã tổ chức diễn đàn có ý nghĩa thiết thực trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Là cơ hội tốt để khách hàng hiểu hơn về các hãng hàng không và những nỗ lực của VNA đang chia sẻ với khách hàng. Đây thật sự là lần đầu tiên có sự tham gia của tất cả các hãng hàng không trong nước để mọi người có thể hình dung một bức tranh tổng thể hiện nay về thị trường cũng như giá vé máy bay.



Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc VNA, phát biểu tại hội thảo Nhật Thịnh

Chi phí xăng tăng thêm 11.000 tỉ đồng

Đại diện hãng hàng không lớn nhất Việt Nam nói: "Để trả lời cho câu hỏi "giá vé máy bay có tăng?", tôi xin nói thẳng là có tăng từ 15 - 20%. Tuy nhiên, mức tăng hiện nay còn rất xa so với mức giá trần mà Nhà nước quy định. Giá vé hiện phổ biến chỉ đạt khoảng 76% so với giá vé quy định, có chặng chỉ 43% so với quy định".

Theo ông Đặng Anh Tuấn, nguyên nhân khiến giá vé máy bay tăng là do chi phí nhiên liệu, thiết bị bay tăng 76 - 77%. Các khoản chi phí này nằm ngoài tầm kiểm soát không chỉ riêng của VNA mà là chung cho các hãng hàng không.

Ví dụ với xăng, so với năm 2019 mặt hàng giá xăng năm nay tăng 5.700 tỉ đồng và chi phí tỉ giá biến động tăng thêm 4.700 tỉ đồng. Tổng mức tăng do chi phí nhiên liệu lên tới khoảng 11.000 tỉ đồng. Khoản tăng này nằm ngoài tầm kiểm soát của VNA cũng như tất cả các hãng hàng không.

Bên cạnh đó, các xung đột địa chính trị, chuỗi cung ứng đứt gãy cũng khiến phát sinh nhiều vấn đề và chi phí cho các hãng. Cụ thể như trước đây, để sửa chữa bảo hành một chiếc máy bay mất khoảng 150 ngày thì hiện tại đến 200 - 300 ngày, thậm chí đến 1 - 1,5 năm. Thời gian bảo trì kéo dài khiến chi phí vận hành cũng tăng cao.

"Ngoài ra, chi phí thuê máy bay hiện tại tăng gấp đôi nhưng cũng rất khó để thuê được. Thực tế, công suất vận hành hàng không của Việt Nam giảm đáng kể khi các hãng như Bamboo, Pacific đang phải tái cơ cấu lại hoạt động. Đối với VNA, các nhà sản xuất đang triệu hồi máy bay về để bảo trì khoảng 10% lượng máy bay đang hoạt động (12 chiếc), tình trạng tương tự với Vietjet. Điều này cho thấy năng lực vận tải của ngành hàng không trong năm nay giảm mạnh. Để phục vụ tốt hơn khách hàng, chúng tôi gần như hoạt động hết công suất, làm đêm làm hôm. Nhờ vậy, tỷ trọng lấp đầy rất cao và còn cao hơn so với những giai đoạn trước", ông Tuấn chia sẻ.

Hãng hàng không chỉ lãi 1 USD/khách

Theo ông Tuấn, với vai trò là doanh nghiệp hàng không quốc gia, VNA không lúc nào quên trách nhiệm của mình với cộng đồng xã hội và đất nước. "Chúng tôi luôn phối hợp với các tỉnh thành, địa phương, cơ quan ban ngành tham gia các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch… trong và ngoài nước để phục vụ cộng đồng cũng như ngành du lịch", ông Tuấn nhấn mạnh.

Giá vé máy bay tăng từ 15 - 20% Nhật Thịnh

Theo ông Tuấn, VNA vẫn luôn cố gắng để làm tốt hơn những gì hiện tại. Dù rất khó khăn nhưng hãng đang nỗ lực tiết giảm các loại chi phí trong khoảng 10% so với hiện tại. Tuy nhiên, phát triển du lịch không nên chỉ dựa vào ngành hàng không mà là sự tổng hợp của các loại hình vận tải khác nhau để đạt hiệu quả tốt nhất.

"Hiện tại, ngành hàng không thế giới và Việt Nam chỉ có lãi khoảng 1 USD/khách, nếu gặp các yếu tố thời tiết bất lợi như mưa giông - phải bay vòng một chút thì lợi nhuận 1 USD nêu trên cũng bay theo", Phó tổng giám đốc VNA chia sẻ.