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    Hiện trạng dự án Công viên Thiên niên kỷ TP.HCM vừa thu hồi

    Ngọc Dương - Bùi Quốc Hoàng
    19,2 ha thuộc dự án Công viên Thiên niên kỷ tại Khu Công nghệ cao TP.HCM hiện vẫn là khu đất trống, cỏ cây mọc um tùm sau nhiều năm không triển khai, vừa được TP.HCM quyết định thu hồi.

    Sau nhiều năm không được triển khai, 19,2 ha dự án Công viên Thiên niên kỷ tại Khu Công nghệ cao TP.HCM (phường Tăng Nhơn Phú) hiện vẫn chủ yếu là những khoảng đất trống rộng lớn, cỏ cây mọc um tùm. UBND TP.HCM vừa quyết định thu hồi khu đất sau khi dự án chấm dứt hoạt động và doanh nghiệp tự nguyện trả lại đất.

    Hiện trạng dự án Công viên Thiên niên kỷ TP.HCM vừa thu hồi- Ảnh 1.

    Toàn cảnh khu đất rộng gần 19,2 ha từng được quy hoạch xây dựng Công viên Thiên niên kỷ, nằm trong Khu Công nghệ cao TP.HCM

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Từ trên cao nhìn xuống, khu đất rộng gần 19,2 ha nằm giữa Khu Công nghệ cao TP.HCM hiện lên với màu xanh của cỏ dại và thảm thực vật mọc tự nhiên. Những khoảng đất trống trải dài, xen kẽ các lối đường nội bộ, mương nước và những dải cây xanh, tạo nên một khu vực có diện tích khá lớn nhưng chưa được khai thác theo mục đích quy hoạch ban đầu.

    Hiện trạng dự án Công viên Thiên niên kỷ TP.HCM vừa thu hồi- Ảnh 2.

    Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều khu vực cỏ mọc cao, phủ kín mặt đất. Những mảng cây bụi, thảm cỏ tự nhiên đan xen với các khoảng đất trống, tạo thành những vùng xanh rộng lớn

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Khu đất này từng được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cho Công ty cổ phần dệt may Sài Gòn thuê từ tháng 6.2017 để thực hiện dự án xây dựng Công viên Thiên niên kỷ.

    Hiện trạng dự án Công viên Thiên niên kỷ TP.HCM vừa thu hồi- Ảnh 3.

    Nhìn từ trên cao, phần lớn diện tích khu đất hiện vẫn là những khoảng đất trống, cỏ cây mọc um tùm sau nhiều năm dự án không được triển khai

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Tuy nhiên, sau khi được cho thuê đất, dự án không được triển khai như kế hoạch. Qua nhiều năm, khu đất vẫn chưa hình thành công viên theo quy hoạch, phần lớn diện tích chưa được đầu tư xây dựng, để cỏ cây mọc tự nhiên. 

    Hiện trạng dự án Công viên Thiên niên kỷ TP.HCM vừa thu hồi- Ảnh 4.

    Các tuyến đường nội bộ đã hình thành nhưng bên trong khu đất vẫn chủ yếu là thảm thực vật tự nhiên và những khoảng đất chưa được khai thác

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Đến tháng 6.2026, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM quyết định thu hồi dự án Công viên Thiên niên kỷ. Sau đó, Công ty cổ phần dệt may Sài Gòn có văn bản tự nguyện trả lại đất. Trên cơ sở này, UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thu hồi khu đất có tổng diện tích 191.928 m².

    Hiện trạng dự án Công viên Thiên niên kỷ TP.HCM vừa thu hồi- Ảnh 5.

    Cỏ dại mọc dày, phủ kín nhiều khu vực bên trong khu đất sau nhiều năm dự án không được triển khai

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Hiện trạng dự án Công viên Thiên niên kỷ TP.HCM vừa thu hồi- Ảnh 6.

    Trái ngược với diện mạo phát triển của các công trình lân cận, phần lớn diện tích khu đất này vẫn là những khoảng không gian trống

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Hiện trạng dự án Công viên Thiên niên kỷ TP.HCM vừa thu hồi- Ảnh 7.

    Vừa qua, UBND TP.HCM giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tiếp nhận, quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc xây dựng trái phép

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Hiện trạng dự án Công viên Thiên niên kỷ TP.HCM vừa thu hồi- Ảnh 8.

    Từ trên cao có thể quan sát rõ quy mô khu đất với những tuyến đường bao quanh, mương nước và cỏ cây

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Hiện trạng dự án Công viên Thiên niên kỷ TP.HCM vừa thu hồi- Ảnh 9.

    Một đoạn mương nước chạy xuyên qua khu đất, hai bên bờ là thảm cỏ và cây bụi mọc um tùm

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Hiện trạng dự án Công viên Thiên niên kỷ TP.HCM vừa thu hồi- Ảnh 10.

    Sau khi hoàn tất việc tiếp nhận, quản lý và xử lý các vấn đề liên quan, việc khai thác, sử dụng khu đất cũng như lựa chọn nhà đầu tư mới sẽ phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

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