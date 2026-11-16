Hiện trạng dự án Công viên Thiên niên kỷ TP.HCM vừa thu hồi

Sau nhiều năm không được triển khai, 19,2 ha dự án Công viên Thiên niên kỷ tại Khu Công nghệ cao TP.HCM (phường Tăng Nhơn Phú) hiện vẫn chủ yếu là những khoảng đất trống rộng lớn, cỏ cây mọc um tùm. UBND TP.HCM vừa quyết định thu hồi khu đất sau khi dự án chấm dứt hoạt động và doanh nghiệp tự nguyện trả lại đất.
Từ trên cao nhìn xuống, khu đất rộng gần 19,2 ha nằm giữa Khu Công nghệ cao TP.HCM hiện lên với màu xanh của cỏ dại và thảm thực vật mọc tự nhiên. Những khoảng đất trống trải dài, xen kẽ các lối đường nội bộ, mương nước và những dải cây xanh, tạo nên một khu vực có diện tích khá lớn nhưng chưa được khai thác theo mục đích quy hoạch ban đầu.
Khu đất này từng được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cho Công ty cổ phần dệt may Sài Gòn thuê từ tháng 6.2017 để thực hiện dự án xây dựng Công viên Thiên niên kỷ.
Tuy nhiên, sau khi được cho thuê đất, dự án không được triển khai như kế hoạch. Qua nhiều năm, khu đất vẫn chưa hình thành công viên theo quy hoạch, phần lớn diện tích chưa được đầu tư xây dựng, để cỏ cây mọc tự nhiên.
Đến tháng 6.2026, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM quyết định thu hồi dự án Công viên Thiên niên kỷ. Sau đó, Công ty cổ phần dệt may Sài Gòn có văn bản tự nguyện trả lại đất. Trên cơ sở này, UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thu hồi khu đất có tổng diện tích 191.928 m².
Bình luận (0)