Kinh tế Địa ốc

Hiện trạng khu đất tái định cư cho người dân ven hồ Hoàn Kiếm sau khi di dời

Tuấn Minh
Tuấn Minh
31/10/2025 07:02 GMT+7

Ngoài ô đất 5.B1-CT (xã Đông Anh, Hà Nội), khu nhà tái định cư và 2 lô đất thuộc P.Việt Hưng dự kiến sẽ là nơi ở mới cho các hộ dân thuộc diện di dời để phục vụ dự án xây dựng quảng trường, công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Hiện trạng khu đất tái định cư cho người dân ven hồ Hoàn Kiếm sau khi di dời- Ảnh 1.

Theo chủ trương được UBND TP.Hà Nội chấp thuận, các hộ đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn phường sẽ được bố trí tái định cư bằng đất tại Khu đô thị mới Việt Hưng (P.Việt Hưng), ô đất 5.B1-CT (xã Đông Anh) hoặc bằng căn hộ tại quỹ nhà tái định cư Thượng Thanh (P.Việt Hưng). Trong ảnh, khu nhà tái định cư Thượng Thanh (P.Việt Hưng) nằm ở mặt đường Vành đai 2, cách Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) 5 km.

ẢNH: TUẤN MINH

Hiện trạng khu đất tái định cư cho người dân ven hồ Hoàn Kiếm sau khi di dời- Ảnh 2.
Hiện trạng khu đất tái định cư cho người dân ven hồ Hoàn Kiếm sau khi di dời- Ảnh 3.

Khu tái định cư Thượng Thanh gồm 4 tòa nhà quy mô 7 tầng nổi và 1 tầng hầm, với tổng cộng 67 căn hộ có diện tích từ dưới 50 m² đến trên 80 m². Theo ghi nhận của Thanh Niên, hiện khu nhà chưa có nhiều cư dân về sinh sống.

ẢNH: TUẤN MINH

Hiện trạng khu đất tái định cư cho người dân ven hồ Hoàn Kiếm sau khi di dời- Ảnh 4.

Do lâu ngày không được khai thác, phía vỉa hè mặt trước tòa nhà nhiều rác, cỏ dại mọc đầy các bồn cây

ẢNH: TUẤN MINH

Hiện trạng khu đất tái định cư cho người dân ven hồ Hoàn Kiếm sau khi di dời- Ảnh 5.

Mảng tường tòa nhà NO15B - ĐN1 bị vẽ bậy nham nhở

ẢNH: TUẤN MINH

Hiện trạng khu đất tái định cư cho người dân ven hồ Hoàn Kiếm sau khi di dời- Ảnh 6.

Một lối xuống hầm để xe đã bịt kín tôn do không sử dụng

ẢNH: TUẤN MINH

Hiện trạng khu đất tái định cư cho người dân ven hồ Hoàn Kiếm sau khi di dời- Ảnh 7.

Một cửa ra vào sảnh tòa nhà vẫn chốt kín, phủ đầy bụi từ ngoài vào trong

ẢNH: TUẤN MINH

Hiện trạng khu đất tái định cư cho người dân ven hồ Hoàn Kiếm sau khi di dời- Ảnh 8.
Hiện trạng khu đất tái định cư cho người dân ven hồ Hoàn Kiếm sau khi di dời- Ảnh 9.
Hiện trạng khu đất tái định cư cho người dân ven hồ Hoàn Kiếm sau khi di dời- Ảnh 10.

Phía bên trong tòa nhà, tem niêm phong vẫn còn nguyên trước cửa nhiều căn hộ. "Khu vực này gần trục đường lớn, về trung tâm thành phố không xa, tiện ích cũng khá đầy đủ mà ít người về ở quá", một cư dân sinh sống tại khu tái định cư Thượng Thanh nói. Hiện, giá bán các căn hộ thường từ tầng 2 đến tầng 7 khoảng 28 - 30 triệu đồng/m²; các căn hộ góc có giá từ 30 - 33 triệu đồng/m².

ẢNH: TUẤN MINH

Hiện trạng khu đất tái định cư cho người dân ven hồ Hoàn Kiếm sau khi di dời- Ảnh 11.

Bên cạnh khu nhà tái định cư, các hộ dân đủ điều kiện cũng sẽ được bố trí tái định cư bằng đất ở tại khu đô thị mới Việt Hưng (P.Việt Hưng)

ẢNH: TUẤN MINH

Hiện trạng khu đất tái định cư cho người dân ven hồ Hoàn Kiếm sau khi di dời- Ảnh 12.
Hiện trạng khu đất tái định cư cho người dân ven hồ Hoàn Kiếm sau khi di dời- Ảnh 13.
Hiện trạng khu đất tái định cư cho người dân ven hồ Hoàn Kiếm sau khi di dời- Ảnh 14.

Quỹ đất tái định cư trong khu đô thị mới Việt Hưng có tổng diện tích hơn 13.854 m², bao gồm cả diện tích đường giao thông. Trong đó, đất nhà ở liền kề chiếm 8.416 m², được xây dựng nhà ở liền kề tối đa 5 tầng, với giá đất dự kiến từ 46 đến 65 triệu đồng/m²

ẢNH: TUẤN MINH

Khu vực dự án cải tạo, xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm hiện có 47 chủ sử dụng đất, trong đó có 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân. 

Trong số này, 32 hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Trước đó, UBND P.Hoàn Kiếm đã tổ chức cho các hộ dân trong diện di dời, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án quảng trường, công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm đi trực tiếp khảo sát hạ tầng kỹ thuật, không gian sống và tiện ích xung quanh tại các khu tái định cư dự kiến bố trí. 

https://thanhnien.vn/dan-du-an-p...

 

Xem thêm bình luận