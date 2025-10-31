Hiện trạng khu đất tái định cư cho người dân ven hồ Hoàn Kiếm sau khi di dời

Khu tái định cư Thượng Thanh gồm 4 tòa nhà quy mô 7 tầng nổi và 1 tầng hầm, với tổng cộng 67 căn hộ có diện tích từ dưới 50 m² đến trên 80 m². Theo ghi nhận của Thanh Niên, hiện khu nhà chưa có nhiều cư dân về sinh sống.
Phía bên trong tòa nhà, tem niêm phong vẫn còn nguyên trước cửa nhiều căn hộ. "Khu vực này gần trục đường lớn, về trung tâm thành phố không xa, tiện ích cũng khá đầy đủ mà ít người về ở quá", một cư dân sinh sống tại khu tái định cư Thượng Thanh nói. Hiện, giá bán các căn hộ thường từ tầng 2 đến tầng 7 khoảng 28 - 30 triệu đồng/m²; các căn hộ góc có giá từ 30 - 33 triệu đồng/m².
Quỹ đất tái định cư trong khu đô thị mới Việt Hưng có tổng diện tích hơn 13.854 m², bao gồm cả diện tích đường giao thông. Trong đó, đất nhà ở liền kề chiếm 8.416 m², được xây dựng nhà ở liền kề tối đa 5 tầng, với giá đất dự kiến từ 46 đến 65 triệu đồng/m²
Khu vực dự án cải tạo, xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm hiện có 47 chủ sử dụng đất, trong đó có 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân.
Trong số này, 32 hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.
Trước đó, UBND P.Hoàn Kiếm đã tổ chức cho các hộ dân trong diện di dời, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án quảng trường, công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm đi trực tiếp khảo sát hạ tầng kỹ thuật, không gian sống và tiện ích xung quanh tại các khu tái định cư dự kiến bố trí.
