Hiện trạng khu đất tái định cư cho người dân ven hồ Hoàn Kiếm sau khi di dời

Khu vực dự án cải tạo, xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm hiện có 47 chủ sử dụng đất, trong đó có 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân.

Trong số này, 32 hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Trước đó, UBND P.Hoàn Kiếm đã tổ chức cho các hộ dân trong diện di dời, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án quảng trường, công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm đi trực tiếp khảo sát hạ tầng kỹ thuật, không gian sống và tiện ích xung quanh tại các khu tái định cư dự kiến bố trí.