Hiện trạng sân golf 'tai tiếng' ở vùng biên sau nhiều năm 'đắp chiếu'

Khởi động từ năm 2004, dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn có quy mô gần 193 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.322 tỉ đồng. Dù công tác giải phóng mặt bằng đã đạt trên 99%, nhiều khối công trình trong dự án vẫn chưa hoàn thiện.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được điều chỉnh, dự án gồm sân golf 18 lỗ, khách sạn quốc tế 5 sao khoảng 200 phòng, khu vui chơi giải trí, nhà liền kề, biệt thự, chung cư, cửa hàng, cơ sở giáo dục, y tế và các công trình phụ trợ.

Năm 2021, dự án được tái khởi động với nhà đầu tư mới là Tập đoàn SOVICO. Tháng 3.2026, UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá nhà đầu tư đã triển khai một số hạng mục nhưng tiến độ chung vẫn chưa bảo đảm cam kết.

Hiện nay, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án bao gồm các đơn vị: Công ty cổ phần Tập đoàn SOVICO, Công ty liên doanh TNHH phát triển đô thị An Khánh, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Diamond City, Công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn.

Theo ghi nhận của phóng viên, dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng nằm ở mặt đường QL1A, cách cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị khoảng 10 km. Nhìn từ trên cao, hàng chục dãy công trình được xây dựng dang dở. ẢNH: LINH ANH

Các khối nhà được bố trí thành nhiều dãy chạy dọc theo hệ thống đường nội bộ. Tại đây, những công trình xây dựng dang dở, phủ đầy rong rêu, cỏ mọc ngang người ẢNH: LINH ANH

Phía trong, nhiều khối công trình nằm liền kề nhau nhưng chưa được hoàn thiện ẢNH: LINH ANH

Trò chuyện với phóng viên, nhân viên tại đây chia sẻ, dự án được đầu tư xây dựng đã hơn 20 năm nay, với kỳ vọng sẽ tạo nên tổ hợp vui chơi, giải trí, thay đổi bộ mặt vùng biên. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần gia hạn tiến độ, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thiện. ẢNH: LINH ANH

Hiện tại, toàn bộ dự án chỉ có 3 phân khu đã đi vào hoạt động, bao gồm cảnh quan phía trước mặt QL1A, trường quốc tế và khu vực sân tập golf ẢNH: LINH ANH

Hệ thống đường nội bộ, cây xanh và một phần hạ tầng kỹ thuật đã được xây dựng, song nhiều khu đất và công trình hai bên vẫn chưa hoàn chỉnh gây lãng phí quỹ đất ẢNH: LINH ANH

Theo tìm hiểu, giữa tháng 6.2021, Thanh tra Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch - Đầu tư (cũ) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn (chủ đầu tư dự án) do vi phạm tiến độ và 5 hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền phạt 215 triệu đồng ẢNH: LINH ANH