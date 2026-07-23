Hiện trường tai nạn thảm khốc của sao ‘Godzilla vs. Kong’

Vụ tai nạn giao thông khiến nữ diễn viên trẻ Kaylee Hottle qua đời đang thu hút sự chú ý lớn của truyền thông Mỹ. Theo People, tai nạn xảy ra vào rạng sáng 21.7 tại khu vực Ijamsville, hạt Frederick, bang Maryland. Kaylee Hottle, 18 tuổi, được khán giả biết đến qua vai Jia trong loạt phim Godzilla vs. Kong và Godzilla x Kong: The New Empire.

Theo hồ sơ điều tra được People dẫn lại từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Frederick, vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 52 phút sáng 21.7 trên tuyến Windsor Road. Chiếc Honda Accord đời 1995 do một nam tài xế 19 tuổi điều khiển đã rời khỏi phần đường dành cho xe chạy và đâm vào một cống thoát nước ven đường. Nhà chức trách cho biết đây là vụ tai nạn đơn phương tiện và tốc độ được xem là một yếu tố góp phần gây ra vụ va chạm, dù cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Những hình ảnh hiện trường được Page Six đăng tải cho thấy chiếc xe bị hư hỏng nặng sau cú va chạm, với nhiều mảnh vỡ xuất hiện quanh khu vực xảy ra tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người. Tài xế 19 tuổi được đưa tới bệnh viện với các chấn thương không đe dọa tính mạng, trong khi một hành khách khác từ chối điều trị tại hiện trường. Kaylee Hottle được đưa tới trung tâm chấn thương nhưng không qua khỏi.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục phân tích các dấu vết tại hiện trường, tình trạng phương tiện và những thông tin liên quan để xác định đầy đủ nguyên nhân vụ việc. Đến nay, chưa có thông báo về việc khởi tố hoặc áp dụng biện pháp xử lý hình sự đối với tài xế.

Sự ra đi của Kaylee Hottle khiến truyền thông và công chúng Mỹ không khỏi bàng hoàng

Ảnh: AP

Theo Entertainment Weekly, Văn phòng Giám định y khoa trưởng bang Maryland xác định nguyên nhân tử vong của Kaylee Hottle là “đa chấn thương do va đập mạnh” (multiple blunt force injuries) sau vụ tai nạn giao thông xảy ra tại hạt Frederick. Cơ quan này kết luận trường hợp tử vong thuộc dạng tai nạn ngoài ý muốn.

Gương mặt trẻ của 'vũ trụ quái vật'

Kaylee Hottle sinh năm 2007, là diễn viên khiếm thính người Mỹ. Cô được khán giả quốc tế biết đến qua vai Jia trong Godzilla vs. Kong (2021) và Godzilla x Kong: The New Empire (2024). Vai diễn này giúp Kaylee nhận được sự chú ý khi thể hiện nhân vật sử dụng ngôn ngữ ký hiệu và trở thành một gương mặt được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về sự đại diện của người khiếm thính trên màn ảnh.

Cha của nữ diễn viên, ông Joshua Hottle, cho biết ông đang ở Texas khi nhận được tin con gái gặp tai nạn. Trong một video được chia sẻ bằng Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL), ông nói đã lập tức lên đường tới Maryland sau khi biết Kaylee không qua khỏi.

Trường dành cho Người khiếm thính Texas (Texas School for the Deaf) - nơi Kaylee đang theo học năm cuối - cũng xác nhận thông tin nữ diễn viên qua đời và bày tỏ sự tiếc thương trước mất mát này. Nhà trường gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè, thầy cô và những người yêu quý Kaylee, đồng thời hỗ trợ tâm lý cho cộng đồng học sinh và nhân viên trong thời gian khó khăn.

Sau khi thông tin được công bố, sự ra đi của Kaylee Hottle nhận được sự quan tâm từ nhiều hãng truyền thông Mỹ. The Washington Post nhấn mạnh cô là học sinh năm cuối tại Texas School for the Deaf và được biết đến rộng rãi qua hai bộ phim thuộc thương hiệu Godzilla.

Hiện vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng Maryland tiếp tục điều tra. Nhà chức trách cho biết các yếu tố liên quan đến vụ va chạm, bao gồm tình trạng phương tiện và diễn biến trước thời điểm xe rời khỏi đường, vẫn đang được xem xét để hoàn tất kết luận.