Sao nhí phim ‘Godzilla x Kong’ qua đời

Theo The New York Times, cha của cô là ông Joshua Hottle đã thông báo tin buồn này trong một buổi phát trực tiếp trên Facebook bằng ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL). Ông cho biết cô đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở tiểu bang Maryland và ông đang bay từ Texas đến để nhận thi thể của con gái. Trường dành cho người khiếm thính Texas là nơi Hottle đang theo học năm cuối đã xác nhận thông tin này trong một tuyên bố trên mạng xã hội.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải chia sẻ tin buồn rằng một trong những học sinh năm cuối của trường, Kaylee Hottle, đã đột ngột qua đời hôm qua trong một vụ tai nạn xe hơi tại Frederick, Maryland. Trái tim chúng tôi hướng về gia đình, bạn bè, bạn học và tất cả những ai biết cũng như yêu quý Kaylee trong thời điểm vô cùng khó khăn này. Hiện tại, chúng tôi có rất ít thông tin và yêu cầu mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình Kaylee, tránh chia sẻ hoặc suy đoán về các tình tiết xung quanh vụ tai nạn”, bài đăng của trường Texas viết.

Sự ra đi của Kaylee Hottle khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi xót xa. Hàng loạt nghệ sĩ Hollywood đã đăng tải lời chia buồn trên mạng xã hội.

Cô ghi dấu với 2 bộ phim bom tấn Godzilla vs. Kong (2021) và Godzilla x Kong: the new empire (2024) ẢNH: CẮT TỪ PHIM GODZILLA VS. KONG

Ngôi sao khiếm thính đầy triển vọng của Hollywood

Hottle, nổi tiếng nhất với vai Jia - một cô bé mồ côi khiếm thính có mối liên kết đặc biệt với Kong và được tiến sĩ Ilene Andrews (Rebecca Hall thủ vai) nhận nuôi trong phần phim Godzilla vs. Kong (2021) và Godzilla x Kong: the new empire (2024). Với bộ phim ra mắt năm 2024, Hottle đã nhận được đề cử giải Saturn cho Diễn xuất xuất sắc nhất của diễn viên trẻ.

Theo Page Six, khi bộ phim ra mắt, Rebecca Hall và Alexander Skarsgård gây chú ý khi tiết lộ đã học ngôn ngữ ký hiệu Mỹ để giao tiếp với Kaylee trên phim trường. Cả hai đều dành nhiều lời khen cho diễn viên trẻ. "Cô ấy mới đóng phim điện ảnh lần đầu. Thật đáng kinh ngạc khi Kaylee thoải mái trước ống kính và tiếp thu chỉ đạo của đạo diễn Adam Wingard rất nhanh", Alexander Skarsgård chia sẻ.

"Đạo diễn chỉ cần giải thích một lần, cô ấy sẽ ra hiệu rồi thực hiện ngay. Mọi người đều ngạc nhiên. Cô ấy rất chuyên nghiệp", nam diễn viên nói thêm. Thông qua phiên dịch viên, Kaylee từng chia sẻ cô tin rằng các vai diễn khiếm thính nên được giao cho diễn viên khiếm thính đảm nhận. "Người khiếm thính hiểu rõ ngôn ngữ của mình và cũng quen thuộc hơn với văn hóa cộng đồng", cô nói.

Sinh năm 2007 tại Atlanta bang Georgia, Hottle xuất thân trong một gia đình toàn người khiếm thính. Cô bắt đầu sự nghiệp qua các quảng cáo cộng đồng hỗ trợ người khiếm thính, bao gồm dịch vụ phiên dịch video Convo. Ngoài hai bộ phim bom tấn trên, cô còn xuất hiện trong một tập phim của series Magnum P.I. vào năm 2021. Bên cạnh công việc diễn xuất, Hottle còn là một vận động viên thi đấu trong đội điền kinh của trường dành cho người khiếm thính Texas.