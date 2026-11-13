Hiện trường vụ nổ nghi do khí gas khiến 2 căn nhà đổ sập ở TP.HCM

Hơn 12 giờ ngày 13.11, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực xử lý hiện trường, tìm kiếm cứu nạn tại căn nhà đổ sập - vốn là đại lý chuyên kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Hiện trường gần nơi vụ nổ trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM): Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cứu nạn

Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cứu nạn ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ cùng ngày. Nhiều người dân sống gần khu vực bàng hoàng cho biết, họ bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn phát ra từ đại lý gas nói trên.

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