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    Hiện trường vụ nổ nghi do khí gas khiến 2 căn nhà đổ sập ở TP.HCM

    Hiện trường vụ nổ nghi do khí gas khiến 2 căn nhà đổ sập ở TP.HCM

    Nguyễn Anh
    Nguyễn Anh
    Một vụ nổ nghi do khí gas đã khiến 2 căn nhà đổ sập. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào giữa trưa 13.11 tại khu vực đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM).

    Hơn 12 giờ ngày 13.11, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực xử lý hiện trường, tìm kiếm cứu nạn tại căn nhà đổ sập - vốn là đại lý chuyên kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

    Hiện trường gần nơi vụ nổ trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM): Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cứu nạn

    Sau tiếng nổ, căn nhà trên đường Bùi Văn Ba đổ sập - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cứu nạn

    ẢNH: TRẦN KHA

    Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ cùng ngày. Nhiều người dân sống gần khu vực bàng hoàng cho biết, họ bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn phát ra từ đại lý gas nói trên.

    Đọc thông tin thêm tại đây.

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