Hiện trường vụ sập nhà 3 mẹ con đang ở ven sông TP.HCM

Ngày 9.2, cơ quan chức năng TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà dân trên đường Dương Bá Trạc (phường Chánh Hưng, quận 8 cũ) xuống sông Rạch Ông Lớn khiến 2 người bị thương, nhập viện điều trị.

Hiện trường vụ sập nhà 3 mẹ con đang ở ven sông TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 53 ngày 8.2, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) nhận tin báo từ Trung tâm chỉ huy 114 về vụ sập nhà dân ven sông Rạch Ông Lớn.

Ngay sau đó, đơn vị đã báo cáo, đề xuất lực lượng, phương tiện và điều động 2 xe chuyên dụng cùng 14 chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Đến 16 giờ 12 phút, lực lượng chức năng có mặt tại khu vực phía sau nhà số 23/1/121C đường Dương Bá Trạc (P.Chánh Hưng).

Cảnh sát cứu nạn cứu hộ tại hiện trường ẢNH: CTV

Tại đây, ghi nhận căn nhà đã sập đổ hoàn toàn xuống nước, với diện tích phần bị sập khoảng 53 mét vuông. Ngôi nhà có kết cấu tường gạch, mái tôn, sàn gỗ; nhiều vật dụng sinh hoạt bị cuốn trôi, chìm dưới sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân tiếp cận hiện trường.

Qua nắm thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự cố trong nhà có 3 người, gồm người mẹ và 2 con trai. Sau tai nạn, bà P. và anh K. bị thương do các cấu kiện xây dựng đè trúng, đã được kịp thời đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu, điều trị.