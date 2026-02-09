Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hiện trường vụ sập nhà 3 mẹ con đang ở ven sông TP.HCM
Video Thời sự

Hiện trường vụ sập nhà 3 mẹ con đang ở ven sông TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
09/02/2026 13:58 GMT+7

Lực lượng Công an TP.HCM kịp thời cứu nạn vụ sập nhà dân ven sông trên đường Dương Bá Trạc. Sự cố khiến 2 người bị thương phải nhập viện.

Ngày 9.2, cơ quan chức năng TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà dân trên đường Dương Bá Trạc (phường Chánh Hưng, quận 8 cũ) xuống sông Rạch Ông Lớn khiến 2 người bị thương, nhập viện điều trị.

Hiện trường vụ sập nhà 3 mẹ con đang ở ven sông TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 53 ngày 8.2, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) nhận tin báo từ Trung tâm chỉ huy 114 về vụ sập nhà dân ven sông Rạch Ông Lớn.

Ngay sau đó, đơn vị đã báo cáo, đề xuất lực lượng, phương tiện và điều động 2 xe chuyên dụng cùng 14 chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Đến 16 giờ 12 phút, lực lượng chức năng có mặt tại khu vực phía sau nhà số 23/1/121C đường Dương Bá Trạc (P.Chánh Hưng).

Sập nhà ven sông ở TP.HCM, 2 người bị thương- Ảnh 2.

Cảnh sát cứu nạn cứu hộ tại hiện trường

ẢNH: CTV

Tại đây, ghi nhận căn nhà đã sập đổ hoàn toàn xuống nước, với diện tích phần bị sập khoảng 53 mét vuông. Ngôi nhà có kết cấu tường gạch, mái tôn, sàn gỗ; nhiều vật dụng sinh hoạt bị cuốn trôi, chìm dưới sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân tiếp cận hiện trường.

Qua nắm thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự cố trong nhà có 3 người, gồm người mẹ và 2 con trai. Sau tai nạn, bà P. và anh K. bị thương do các cấu kiện xây dựng đè trúng, đã được kịp thời đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu, điều trị.

Tin liên quan

Hú hồn khi đang nằm võng thì sập nhà ở ven kênh Đôi

Hú hồn khi đang nằm võng thì sập nhà ở ven kênh Đôi

Vụ sập nhà xảy ra sáng 13.3.2025 ở ven kênh Đôi đường Hoài Thanh (phường 14, quận 8, TP.HCM). Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một người đàn ông cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, em gái đang nằm võng trong nhà.

Khám phá thêm chủ đề

sập nhà sập nhà ven sông sập nhà ở TP.HCM sập nhà ở quận 8 sập nhà đường dương bá trạc tin tức TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận