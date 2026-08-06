Hiện tượng hiếm thấy ở giải Ngoại hạng Anh

Giới bình luận hẳn phải hoang mang

Hãy nhìn vào ví dụ cụ thể về hoàn cảnh kỳ lạ của chặng khởi động giải Ngoại hạng Anh mùa này: Liverpool và các đối thủ của họ sẽ chuẩn bị đối đầu với nhau như thế nào trong 6 vòng đấu đầu. Đối thủ của Liverpool trong 6 vòng đầu lần lượt là Newcastle, Nottingham Forest, Ipswich, Fulham, Bournemouth, Man.City. Trên lý thuyết, Liverpool sẽ phải xem kỹ lối chơi của đối phương trước khi chọn giải pháp chiến thuật tương ứng để đối đầu. Các đối thủ ấy cũng phải làm điều tương tự. Lý thuyết vừa nêu trở nên vô nghĩa ngay thời điểm này, vì một lẽ đơn giản: bản thân Liverpool cũng như cả 6 đối thủ vừa nêu đều đang vào cuộc dưới sự dẫn dắt của một HLV mới. Họ chưa bao giờ đá một trận chính thức dưới sự chỉ huy của HLV hiện thời, vậy thì "điều nghiên" kiểu gì?

HLV Mikel Arteta giúp Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi ẢNH: AFP

Từ giới phân tích, bình luận cho đến những HLV trong cuộc, có lẽ cảm giác chung lúc này là sự hoang mang, chẳng biết phải mổ xẻ đối tượng của mình như thế nào. Ghế HLV trưởng của Newcastle thậm chí còn đang để trống tính đến hôm qua 5.8. Gần như chắc chắn đấy sẽ là HLV Matthias Jaissle đến từ CLB Al-Ahli của Ả Rập Xê Út, nhưng vẫn chưa có sự khẳng định chính thức nào ở thời điểm 11 ngày trước khi mùa bóng mới bắt đầu (trận tranh Siêu cúp Anh diễn ra ngày 16.8).

Con số 9 đội bước vào mùa bóng mới dưới sự dẫn dắt của tân HLV là kỷ lục của giải Ngoại hạng. Nếu tính cả các trường hợp không dẫn dắt đội bóng của họ một cách trọn vẹn trong mùa vừa qua, thì hơn nửa số HLV ở mùa bóng này là gương mặt mới, theo nghĩa họ chưa hề có mặt ở thời điểm khai mạc mùa trước. HLV Roberto De Zerbi của Tottenham chẳng hạn. Ông chỉ dẫn dắt Tottenham từ đầu tháng 4, cầm quân trong 7 trận cuối và giúp đội này trụ hạng ngoạn mục. HLV Michael Carrick của M.U là trường hợp đáng chú ý khác. Ông chỉ xuất hiện từ giữa tháng 1 và huấn luyện thành công từ đó đến hết mùa bóng.

Còn đâu "tuổi thọ 4 năm"?

Trong bảng xếp hạng về thâm niên ở đội bóng của mình thì HLV Carrick đang đứng ở nửa trên trong tổng số 20 nhà cầm quân ở giải Ngoại hạng mùa này, dù ông chỉ mới dẫn dắt M.U trong vòng 7 tháng (tính cả mùa hè). HLV lâu đời nhất ở một đội bóng hiện nay là Mikel Arteta (Arsenal), cũng là HLV duy nhất từng biết thế nào là cảm giác vô địch giải Ngoại hạng Anh. Arteta dẫn dắt Arsenal từ tháng 12.2019 và HLV này vừa lên ngôi vô địch lần đầu tiên trong mùa vừa qua. Từng có những lúc khả năng "lại về nhì" của Arsenal mùa trước lộ ra rõ ràng. Giả sử kết quả ấy trở thành hiện thực, thì bây giờ giới hâm mộ bóng đá Anh sẽ phải chờ đợi một mùa bóng mới mà không ai tưởng tượng nổi khi chưa có HLV nào từng vô địch.

Ngoài ông Arteta, giải Ngoại hạng Anh mùa này chỉ có 2 HLV khác từng dẫn dắt đội mình từ 3 năm trở lên. Đó là Unai Emery của Aston Villa và Daniel Farke của Leeds. Cựu danh thủ Gianluca Vialli và cây bút nổi tiếng Gabriel Marcotti từng đứng tên chung trong một cuốn sách best-seller viết về bóng đá đỉnh cao. Trong sách ấy, có phần nghiên cứu "tuổi thọ" bình quân của HLV ở một đội Ngoại hạng Anh là 4 năm. Kết luận: đặc điểm lớn của bóng đá Anh là người ta rất kiên nhẫn với HLV. Khi HLV ở một đội bóng Anh thất bại, ông ta sẽ có thêm cơ hội khác để thể hiện khả năng của mình, hơn là lập tức bị sa thải. Ngược lại, một HLV đã bị sa thải thì trong phần lớn trường hợp HLV ấy sẽ bị cả làng đánh giá là kém và rất khó kiếm việc ở đội bóng khác. Giờ thì ngược lại: Arteta là HLV duy nhất hiện nay vượt qua khái niệm "tuổi thọ bình quân" vừa nêu. Mặt khác, HLV bị sa thải ở nơi này có khi lại được nơi khác trải thảm đón rước. Cả hai nhà cầm quân thất bại ở Real Madrid trong mùa vừa qua đều được rước sang giải Ngoại hạng mùa này (Xabi Alonso đến Liverpool, Alvaro Arbeloa đến Fulham). Tân HLV Enzo Maresca của Man.City cũng là HLV từng bị Chelsea sa thải trong mùa trước.