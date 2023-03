Hiệp hội Blockchain Việt Nam phối hợp Bộ Thương mại Mỹ và cộng đồng Thái Lan khởi tạo kết nối doanh nghiệp công nghệ

Hội nghị thượng đỉnh SelectUSA Tech - APAC sẽ diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 14-15.3. Đây là sự kiện do Hiệp hội Blockchain Việt Nam đồng hành Bộ Thương mại Mỹ nhằm tạo cơ hội cho các dự án tiềm năng do người Việt phát triển tiếp cận trực tiếp với Ban cố vấn và Hội đồng chuyên gia nước ngoài để giới thiệu trực tiếp về chiến lược. Hội nghị là một cơ hội tốt để công ty Việt tiếp xúc với các Quỹ đầu tư mạo hiểm và các tổ chức hỗ trợ mở rộng kinh doanh sang Mỹ. SelectUSA Tech - APAC vốn là chương do Bộ Thương mại Mỹ quản lý, được thiết kế để thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, mở rộng kinh doanh tại Mỹ.



Nhân sự kiện phối hợp cùng Bộ Thương mại Mỹ này, các doanh nghiệp công nghệ sẽ cùng tham gia hoạt động giao lưu kết nối với tên gọi ‘The Connect” vào ngày 15.3.2023 tại Victor Club, tọa lạc Sathorn Square. Đây là một trong các hoạt động giao lưu kết nối do Hiệp hội Blockchain Việt Nam phối hợp tổ chức cùng 9 CAT DIGITAL - nhà cung cấp dịch vụ Web3 hàng đầu tại Thái Lan.

Hiệp hội Blockchain Việt Nam cũng đồng hành cùng các tổ chức, hiệp hội công nghệ Thái Lan để mang đến sự kiện The Connect nhằm mục đích thắt quan hệ hợp tác giữa hai nước trong ngành công nghệ tương lai. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để chúng tôi khởi tạo các kết nối cho startup và các doanh nghiệp ứng dụng Blockchain với đối tác tiềm năng ở hai nước”, bà Nguyễn Vân Hiền - Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho biết.

Bà Vân Hiền (ngoài cùng, bên trái) tại Hội thảo “Vai trò Blockchain trong Kinh tế số” cùng Đại học Ngoại thương vào ngày 22.12.2022

Dự kiến “The Connect” sẽ có sự tham gia của các chuyên gia blockchain Việt Nam và Thái Lan, đại diện các doanh nghiệp Việt có kinh nghiệm trong lĩnh vực Blockchain. Về phía Thái Lan có đại diện từ Bangkok Bank, đại diện các Hiệp hội Blockchain Thailand, Hiệp hội Digital Asset Thailand, Hiệp hội Fintech Thailand… Trong khuôn khổ hoạt động giao lưu kết nối ngày 15/3 tại Thái là buổi tọa đàm với chủ đề “Funding for the future: New investment channels for Fintech and blockchain startups” *, quy tụ các chuyên gia, doanh nhân trong ngành Blockchain, Fintech để bàn về những thuận lợi - khó khăn trong bối cảnh pháp lý của hai nước, dự đoán các công nghệ 4.0 sẽ mở những hướng, kênh đầu tư tiềm năng nào trong ngành tài chính.

Thông qua sự kết nối từ Hiệp hội Blockchain Việt Nam, tại SelectUSA do Mỹ tổ chức đã có hai dự án của công ty công nghệ Việt Nam đủ điều kiện tham dự Vòng Pitching tại Thái Lan là Foodmap và Trustkeys Network, đáp ứng các tiêu chí về ý tưởng, sản phẩm, đưa ra được lộ trình phát triển chi tiết trong tương lai”.

Doanh nghiệp chiến thắng từ mỗi thị trường sẽ đi tiếp vòng Pitching 2 tại Mỹ - hội nghị SelectUSA Investment, dự kiến tổ chức vào tháng 5.2023.

Bà Vân Hiền cũng chia sẻ thêm rằng: “The Connect tại Thái Lan sẽ là sự kiện kết nối doanh nghiệp với cộng đồng đầu tiên của Hiệp hội Blockchain Việt Nam trong tiến trình hoàn thiện mục tiêu hoạt động của chúng tôi. Thông qua The Connect, VBA mong muốn tạo hệ sinh thái lành mạnh, tăng cường học hỏi kinh nghiệm và nắm bắt các xu hướng mới cho đa ngành kinh tế có thể ứng dụng blockchain vào vận hành”.

(*tạm dịch: Đầu tư vào tương lai: Những kênh đầu tư mới cho công ty khởi nghiệp Fintech và Blockchain)