Văn hóa

'Hiệp sĩ jazz' Niels Lan Doky biểu diễn tại TP.HCM

Thu Thủy
Thu Thủy
05/11/2025 08:13 GMT+7

Huyền thoại piano jazz Niels Lan Doky - người được phong tước hiệu 'Hiệp sĩ' vì những đóng góp cho âm nhạc toàn cầu - sẽ quay trở lại VN sau 20 năm để tham gia chương trình Jazz Concert: Immersed (ảnh), diễn ra ngày 15.11 tại TP.HCM.

Đêm nhạc nằm trong khuôn khổ dự án Living Heritage (Di sản cho tương lai), dưới sự dàn dựng của tổng đạo diễn Phạm Hoàng Nam, giám đốc âm nhạc Quốc Trung. Niels Lan Doky sẽ phối hợp biểu diễn cùng NSND Thanh Lam, ca sĩ Hà Trần, nghệ sĩ saxophone jazz Quyền Thiện Đắc, bộ đôi nghệ sĩ quốc tế Felix Pastorius (bass) và Jonas Johansen (trống).

ẢNH: BTC

Niels Lan Doky, tên Việt là Đỗ Kỳ Lân, sinh năm 1963 tại Đan Mạch, là nghệ sĩ piano jazz gốc Việt có tầm ảnh hưởng quốc tế. Với hơn 40 album phát hành, Niels Lan Doky đã biểu diễn tại những sân khấu danh giá nhất thế giới. Báo chí quốc tế đánh giá ông là một trong những nghệ sĩ dương cầm tài năng nhất thế hệ. Năm 2010, ông được Nữ hoàng Đan Mạch phong tước hiệu "Hiệp sĩ" vì những đóng góp lớn cho âm nhạc toàn cầu. Hiện ông sinh sống và làm việc tại New York (Mỹ). Lần trở lại VN biểu diễn này được xem là cuộc hội ngộ đặc biệt giữa "Hiệp sĩ jazz" và khán giả Việt.

