Thủ tướng Matthew Wale của Quần đảo Solomon cùng 16 bộ trưởng đang có chuyến thăm thủ đô Canberra (Úc) để thảo luận về các vấn đề an ninh, cơ sở hạ tầng, giáo dục và y tế, đồng thời chính thức ký kết Hiệp ước Úc - Quần đảo Solomon.

Thủ tướng Quần đảo Solomon Matthew Wale (trái) ký kết các văn kiện cùng Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại Canberra ngày 25.11 Ảnh: AFP

"Trong nhiều năm qua, Quần đảo Solomon từng là nguồn cơn gây ra sự bất định và hoài nghi trong khu vực. Những ngày đó đã qua rồi", Thủ tướng Wale phát biểu trước các phóng viên, bên cạnh Thủ tướng Úc Anthony Albanese.

Hiệp ước mới củng cố vị thế của Úc với tư cách là "đối tác an ninh chính" của Quần đảo Solomon.

Văn kiện khẳng định "quyết định mang tính chủ quyền" của Quần đảo Solomon về việc không cho phép bất kỳ căn cứ quân sự hay an ninh nước ngoài nào đặt trên lãnh thổ của mình. Các cơ sở hạ tầng trọng yếu của đảo quốc này sẽ không bị quân sự hóa và không chịu sự can thiệp từ nước ngoài, theo hiệp ước.

Nội dung hiệp ước cho thấy phạm vi áp dụng bao gồm các sân bay, cảng biển, năng lượng và viễn thông.

Thủ tướng Albanese nói rằng Quần đảo Solomon sẽ phải tham vấn Úc trước khi ký kết các thỏa thuận với quốc gia khác về cơ sở hạ tầng trọng yếu hoặc hợp tác an ninh, nếu các đối tác đó không nằm trong khối khu vực Diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương.

Kể từ khi đắc cử vào tháng 5, ông Wale đã thực hiện một loạt hoạt động ngoại giao, đồng thời có những chuyến thăm tới Úc và Mỹ nhằm khôi phục quan hệ với các đối tác truyền thống, theo AFP.

Khi được hỏi về thông tin cho rằng ông đã chấm dứt một hiệp ước an ninh bí mật với Bắc Kinh bằng cách thông báo rút lui trước 6 tháng, ông Wale cho hay các cuộc thảo luận với Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 24.11 tuyên bố rằng quan hệ của nước này với các quốc gia Thái Bình Dương không phải là vấn đề liên quan "cạnh tranh địa chính trị hay đối đầu giữa các khối", theo AFP.