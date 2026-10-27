Hiệu trưởng quản lý gần 10.000 học sinh, địa phương đề xuất tổ chức lại trường

Ngày 27.10, UBND phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã báo cáo UBND tỉnh về thực trạng các trường công lập sau sắp xếp và đề xuất phương án tổ chức lại. Báo cáo thực hiện theo kết luận của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu, yêu cầu các địa phương kịp thời điều chỉnh những cơ sở giáo dục có quy mô vượt khả năng quản trị.

Trước đó, ngày 20.8, phường Nam Nha Trang đã gộp 20 trường công lập thành 3 trường, giảm 17 đầu mối. Hiện Trường mầm non Nam Nha Trang có 51 nhóm, lớp với 1.372 trẻ. Trường tiểu học Nam Nha Trang có 232 lớp với 9.656 học sinh. Trường THCS Nam Nha Trang có 182 lớp với 8.207 học sinh.

Hai kế toán lo cho 8 cơ sở

Theo UBND phường Nam Nha Trang, giảm đầu mối không làm giảm tương ứng số lớp, số học sinh hay khối lượng công việc. Một hiệu trưởng tiểu học phải quản lý gần 10.000 học sinh tại 8 địa điểm, hiệu trưởng THCS quản lý 182 lớp tại 6 địa điểm. Có phân hiệu quy mô ngang một trường độc lập, như phân hiệu tiểu học Phước Đồng có 1.940 học sinh, phân hiệu THCS Phước Hải có 2.024 học sinh.

Trường tiểu học Nam Nha Trang (Khánh Hòa) có 232 lớp với 9.656 học sinh ẢNH: BÁ DUY

Các cơ sở cách nhau 5-7 km, một số điểm mầm non cách nhau 6-10 km. Phó hiệu trưởng phụ trách phân hiệu chỉ hỗ trợ điều hành, còn mọi trách nhiệm vẫn dồn về hiệu trưởng. Khi việc hành chính tăng, thời gian dự giờ, kiểm tra thực tế và bồi dưỡng giáo viên bị thu hẹp.

Trường tiểu học Nam Nha Trang chỉ có 2 kế toán và 1 văn thư phục vụ 8 cơ sở. Ở bậc mầm non và tiểu học, việc thu chi tiền ăn bán trú phát sinh hằng ngày tại từng điểm, dễ dẫn tới chậm đối chiếu, chậm sửa chữa và chậm bổ sung thiết bị.

Một số tổ chuyên môn tiểu học có 50-60 giáo viên, ở THCS lên tới 60-70 giáo viên. Trường tiểu học phải điều giáo viên dạy liên phân hiệu, trường THCS còn thiếu 28 giáo viên và 16 nhân viên hỗ trợ giáo dục.

Đáng lo nhất là việc quản lý bán trú. Từ khâu giao nhận, bảo quản thực phẩm, chia suất ăn đến trông giờ ăn, ngủ của trẻ đều diễn ra cùng lúc ở nhiều nơi. Khi sự việc xảy ra đồng thời ở nhiều phân hiệu, ban giám hiệu khó có mặt kịp thời để xử lý.

Định hướng từ 3 lên 7-8 trường

UBND phường Nam Nha Trang nhận định những bất cập trên mang tính cơ cấu, không tự mất đi theo thời gian. Nếu không điều chỉnh, đến năm 2030 chất lượng chăm sóc trẻ, năng lực đọc, viết, tính toán ở tiểu học và chất lượng học tập ở THCS có nguy cơ chênh lệch giữa các phân hiệu.

Phân hiệu Phước Hải của Trường tiểu học Nam Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Theo phương án định hướng, trường mầm non từ 1 thành 2 trường, trường tiểu học từ 1 thành 3 trường, trường THCS từ 1 thành 2 hoặc 3 trường. Toàn phường dự kiến có 7-8 trường.

Phường khẳng định đây chỉ là định hướng để khảo sát, lập đề án, không phải khôi phục 20 trường như trước. Việc tổ chức lại sẽ tận dụng cơ sở vật chất hiện có, hạn chế xáo trộn chỗ học của học sinh.

UBND phường Nam Nha Trang kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo nghiên cứu, hướng dẫn việc điều chỉnh các trường có quy mô trên 100 lớp, nhiều phân hiệu, địa bàn rộng. Phường cũng đề nghị Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính ban hành tiêu chí cụ thể và lộ trình thực hiện phù hợp.