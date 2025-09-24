Hiệu trưởng trả lời nhiều vấn đề thắc mắc của phụ huynh

Bạn đọc gửi các câu hỏi thắc mắc về Trường tiểu học Hùng Vương, số 660- 662 đường Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên, TP.HCM (khu vực quận 6 cũ). Ngày 19.9, phóng viên Báo Thanh Niên đã trao đổi với bà Tống Thị Quốc Thanh, Hiệu trưởng nhà trường, về các vấn đề này.
Cổng trường khổ vì rác
Phụ huynh phản ảnh "cổng trường dơ, ô nhiễm, người dân xung quanh còn dắt thả chó lại phóng uế, nhiều em học sinh vô tình giẫm đạp...".
Bà Tống Thị Quốc Thanh cho biết trường có 2 cổng, cổng chính nằm trên đường Phạm Văn Chí, cổng sau nằm gần bên điểm tập kết rác thải của Công ty dịch vụ công ích quận 6. Hàng ngày các xe thu gom rác của các tổ chở về đây, tập trung tại trạm chờ xe ép rác, điểm tập kết rác này bốc mùi hôi, nước xe rác từ xe chảy xuống đường, lâu ngày bị đọng lại cũng gây mùi hôi... Đồng thời, sát bên cổng sau của trường cũng là điểm, vựa ve chai...
Bà Thanh thừa nhận có thực tế nhiều người dân nuôi chó thả rông để cho chó phóng uế bừa bãi khu vực cổng trường, bồn cây trước cổng trường. Mỗi sáng sớm, từ trước 6 giờ 30, nhân viên phục vụ và bảo vệ trường học đều xử lý dọn dẹp, phun xịt nước cho sạch sẽ trước khi học sinh đến trường nhưng nhiều khi dọn không xuể.
UBND phường, Đảng ủy phường Bình Tiên quan tâm rốt ráo
Bà Tống Thị Quốc Thanh cho hay Trường tiểu học Hùng Vương được thành lập từ năm 2010 tới nay, vấn đề cổng trường học khổ vì rác, mùi hôi của rác cũng đã tồn tại nhiều năm, đã nhiều lần được ban giám hiệu nhà trường báo cáo, nêu những khó khăn, trình bày những vướng mắc với UBND phường, Đảng ủy phường. Trước đây, trường học và trạm tập kết rác thải nằm trên địa bàn phường khác nhau, trạm nằm ở phường 7, trường học ở phường 8, quận 6 cũ. Còn từ 1.7.2025, cả 2 đơn vị đều thuộc địa phận phường Bình Tiên, TP.HCM. Do đó, hy vọng thời gian tới vấn đề vệ sinh môi trường ở cổng trường sẽ có nhiều cải tiến.
Được biết sáng 19.9, có đoàn làm việc của Đảng ủy phường Bình Tiên, TP.HCM tới thăm trường, ban giám hiệu cũng trình bày, nêu những vấn đề này với Đảng ủy phường. Trước đó tại đại hội Đảng bộ phường Bình Tiên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hùng Vương cũng nêu ý kiến. Vừa qua, tại buổi học Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, Đảng ủy phường Bình Tiên tiếp tục quan tâm, trao đổi với nhà trường về vấn đề này và bàn những giải pháp rốt ráo.
Đồng phục nhà trường không in logo, phụ huynh tự mua, tự may đều được
Cùng với việc phản ánh về cổng trường khổ vì rác, phụ huynh này cũng thắc mắc: "Tại sao đồng phục học sinh năm nay không bán tại trường mà lại bắt phụ huynh phải lên 1 căn nhà trọ trong 1 con hẻm cụt ở quận Bình Tân để mua?".
Bà Tống Thị Quốc Thanh trả lời PV Báo Thanh Niên: "Nhà trường không bán đồng phục trong trường. Phụ huynh có nhiều cách để mua đồng phục cho con. Tới điểm bán của công ty may đồng phục cho học sinh mua hoặc mua ở chợ, ở cửa hàng nào cũng được, hoặc phụ huynh tự mua vải về may đồng phục cho con cũng không sao miễn giống màu quy định. Bé nào học bán trú thì sơ mi xanh nhạt. Bé nào học 2 buổi/ngày không có bán trú thì sơ mi trắng. Sơ mi trắng mà cổ có viền xanh thẫm cũng không sao hết. Nhiều bé mà đồ các năm trước còn mặc được, thì năm nay cũng không cần mua lại đồng phục mới".
"Nhà trường không hề gò ép việc mua đồng phục ở đâu, bởi đồng phục của trường mười mấy năm nay đều vậy. Mấy năm nay trường cũng không in logo trường vào áo sơ mi hay cả áo đồng phục thể dục. Để thuận tiện cho phụ huynh, trường chỉ phát phù hiệu để các con in vào áo nên các con mua ở đâu, may đâu đều được", bà Tống Thị Quốc Thanh khẳng định.
Hiệu trưởng lý giải nguyên do phải chặt bỏ một số cây
"Trường học phải cần mảng xanh cây cho bóng mát cho bé vui chơi thì năm nay trường lại đốn hạ hết mấy cây trong sân, thay vào đó xây căn nhà lá trong sân để làm gì?", phụ huynh nêu câu hỏi trong phản ánh gửi về tòa soạn.
Bà Tống Thị Quốc Thanh cho biết: "Mùa hè năm nay, trường có một cây sake, cây lộc vừng bị mục, sâu đục thân cây, do đó nhà trường phải chặt bỏ để đảm bảo an toàn cho học sinh. Trường cũng láng lại phần sân trước đây là cát, đảm bảo môi trường sạch đẹp cho trẻ em vui chơi, đồng thời trên sân trường có thư viện xanh - góc đọc sách cho các em chứ không phải "căn nhà lá" như phụ huynh phản ánh. Đồng thời, việc xây dựng lắp đặt thư viện xanh này được nhà hảo tâm tài trợ, ủng hộ hoàn toàn cho các em học sinh, phụ huynh hoàn toàn không phải đóng góp bất cứ một kinh phí gì".
