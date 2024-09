Có một trường học ngát xanh ở Đa Phước

Lễ khai giảng không bóng bay

Trường tiểu học Nguyễn Văn Trân, xã Đa Phước, H.Bình Chánh sẽ không sử dụng bóng bay, không có tiết mục thả bóng bay trong lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là cách để nhà trường cùng chung tay bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí.

Tới thời điểm này, các trường mầm non, tiểu học ở TP.HCM đang trong quá trình hoàn tất các khâu chuẩn bị để có lễ khai giảng ngày 5.9.2024, đón học sinh đến trường.

Phòng GD-ĐT Q.7 chỉ đạo các trường thực hiện lễ khai giảng đảm bảo an toàn, vui tươi, ý nghĩa, ngắn gọn, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Chương trình khai giảng cần chú trọng tạo dấu ấn, hấp dẫn đối với học sinh, giúp các em có những trải nghiệm đáng nhớ trong ngày đầu tiên của năm học mới. Tất cả các cơ sở giáo dục trên Q.7 tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025 đồng loạt vào sáng 5.9.2024. Trưởng phòng GD-ĐT Q.7 đề nghị các trường phải có kế hoạch đảm bảo an toàn cũng như phòng chống dịch bệnh (sốt xuất huyết, bệnh chân tay miệng…) cho học sinh khi tham gia lễ khai giảng.

Tại Q.10, ngày 2.9, UBND quận đã có công văn gửi về việc chuẩn bị năm học 2024-2025. Phó chủ tịch UBND Q.10 giao Trưởng phòng GD-ĐT quận chỉ đạo ban giám hiệu các trường tổng kiểm tra, rà soát lại cơ sở vật chất trường lớp, cây xanh, mái che sân trường... nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh đến trường. Trong lễ khai giảng, các trường không sử dụng và không thực hiện nghi thức thả bóng bay, giúp an toàn phòng chống cháy nổ và góp phần bảo vệ môi trường. Cấp mầm non trang trí ngày hội "Bé vui đến trường" trang trọng, vui tươi nhưng không lòe loẹt, lãng phí...